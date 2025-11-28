జాతీయ రహదారులుగా ఆ రెండు మార్గాలు - కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు
గుంటూరు నుంచి నాగులుప్పలపాడు వరకు 89 కి.మీ - ప్రాజెక్టు వ్యయం రూ.1,183.21 కోట్లు అంచనా
Proposal For Development of Bapatla and Guntur District Roads: రోడ్డు విస్తీర్ణంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అభివృద్ధి అడుగులు వేస్తోంది. ఎప్పుడూ రద్దీగా ఉండే కొన్ని జిల్లాల రహదారులను గుర్తించి వాటికి పునరుద్ధరణ పనులు చేపడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో జాతీయ రహదారులను అనుసంధానం చేసే కీలక మార్గాలను ఎంచుకుంటోంది. దీంట్లో భాగంగానే గుంటూరు జిల్లా, బాపట్ల జిల్లాలతోపాటు పలు ప్రాంతాలలో ఉన్న రెండు ముఖ్యమైన మార్గాలను అభివృద్ధి చేసి జాతీయ రహదారులుగా మార్చాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు పంపింది.
ప్రతిపాదనలు ఏంటి?: గుంటూరు నుంచి నాగులుప్పలపాడు వరకు 89 కిలోమీటర్ల మార్గంలో బైపాస్లు నిర్మించాల్సి ఉంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ వ్యయం రూ. 1,183.21 కోట్లుగా అంచనా వేసింది. ఈ బైపాస్లు కోల్కతా-చెన్నైతోపాటు వాడరేవుల-చిలకలూరిపేట జాతీయ రహదారులను అనుసంధానం చేస్తోంది. గుంటూరు నుంచి ప్రత్తిపాడు, పర్చూరు, ఇంకొల్లు మీదుగా నాగులుప్పలపాడు వరకు 89 కిలోమీటర్ల మేర మార్గం, 45.800 కిలోమీటర్ల మేర గుంటూరు నుంచి మొదలై నారాకోడూరు మీదుగా బాపట్ల వరకు మార్గం ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి.
ప్రజాప్రతినిధుల కోరిక మేరకు: ఈ మార్గంలో భారీ వాహనాలతో పాటు రవాణా వాహనాలు తరచూ రాకపోకలు సాగిస్తాయి. దీంతో అక్కడ రద్దీ కూడా ఎక్కువే ఉంటుంది. అందువల్లే ఈ రహదారులు అత్యంత కీలకమైనవిగా గుర్తించారు. ఈ మార్గాలు ఆక్వా, ఉద్యాన, వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల రవాణతో పాటు శనగ, పత్తి , మిర్చి పంటల ఉత్పత్తుల సరఫరాకు ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఇవి ఆయా పట్టణాలతో అనుసంధానమై ఉండటం వల్ల వీటి గుండా గ్రామీణ ప్రాంతాలవారు ఉపాధి కోసం వెళ్తున్నారు. అంతేకాకుండా గుంటూరు నుంచి తీర మార్గాలకు కలపడంతోపాటు ప్రకాశం జిల్లాలోకి వెళ్లే మార్గాలను అనుసంధానం చేస్తోంది.ఈ నేపథ్యంలో జాతీయ రహదారులుగా అభివృద్ధి చేయాలన్న ఈ ప్రాంత ప్రజాప్రతినిధుల కోరిక మేరకు ఇంజినీర్లు ప్రతిపాదనలు పంపించారు.
గుంటూరు-బాపట్ల మార్గం విస్తీర్ణం: కోల్కతా-చెన్నై జాతీయరహదారి 16 నుంచి మొదలుపెట్టి నారాకోడూరు, చేబ్రోలు, పొన్నూరు, అప్పికట్ల మీదుగా వచ్చి అక్కడ నుంచి బాపట్లలోని జాతీయ రహదారి 216కు అనుసంధానమవుతుంది. ఈ రాష్ట్ర రహదారిని నాలుగు వరుసల జాతీయ రహదారిగా విస్తరించాలన్నది ప్రభుత్వ ప్రతిపాదన. ఇలా చేయడం ద్వారా బాపట్ల, గుంటూరుతో నారాకోడూరు, చేబ్రోలు, పొన్నూరు, అప్పికట్లకు అనుసంధానం పెరుగుతుంది.
ఈ మార్గం కోల్కతా-చెన్నై, కత్తిపూడి-ఒంగోలు జాతీయ రహదారులను కలుపుతుంది. గుంటూరు వద్ద బైపాస్లో ప్రారంభమై బాపట్ల వద్ద జాతీయ రహదారి 216ను కలుస్తుంది. ఇలా గుంటూరు, ప్రత్తిపాడు, పొన్నూరు, బాపట్ల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల మీదుగా వెళ్తుంది.ఈ ప్రతిపాదనకు గ్రీన్ సిగ్నల్ వస్తే త్వరలో పనులు చేపట్టి ఈ మార్గాలను విస్తీర్ణం చేసే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది. ఈ పనులు పూర్తయితే అక్కడ రద్దీ తగ్గుతోందని అక్కడి ప్రజాప్రతినిధులు భావిస్తున్నారు.
