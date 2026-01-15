ETV Bharat / state

పీపీపీకి కేంద్రం మద్ధతు - రాష్ట్రాలకు వీజీఎఫ్‌ కింద 20 శాతం వరకు ఆర్థికసాయం

20% వరకు వీజీఎఫ్‌ ప్రకటించిన కేంద్రం-వేగంగా స్పందించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం- రూ.1.15 లక్షల కోట్ల విలువైన 270 ప్రాజెక్టులు ప్రతిపాదన- కేంద్ర పైప్‌లైన్‌లో నమోదైన ప్రాజెక్టుల్లో 30% మనవే

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 7:25 AM IST

5 Min Read
State Government Responds Quickly on PPP : ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలన్నీ పఠిస్తున్న తారకమంత్రం ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్య విధానం (పీపీపీ). నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం కేంద్రంలోనూ దీనికి అగ్రతాంబూలం ఇస్తోంది. భారత్‌ను 2047కు అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా (వికసిత్‌ భారత్‌) మార్చాలంటే దేశంలో భారీ ఎత్తున మౌలిక వసతుల కల్పనకు పీపీపీ విధానం తప్ప మరో మార్గం లేదని భావిస్తోంది. పెరుగుతున్న అవసరాలకు తగ్గట్టుగా మౌలిక వసతుల కల్పనకు ప్రభుత్వం దగ్గర తగినన్ని ఆర్థిక వనరుల్లేనప్పుడు ప్రైవేట్‌ భాగస్వామ్యంతో చేపట్టడం తప్పనిసరి అవసరంగా మారింది. విమానాశ్రయాలు, ఓడరేవులు, జాతీయ రహదారులు వంటి రూ.లక్షల కోట్ల విలువైన మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టుల్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం పీపీపీ విధానంలో చేపట్టడమే కాకుండా, రాష్ట్రాలు కూడా ఆ బాటలో నడిచేలా ప్రోత్సహిస్తోంది.

వేధిస్తోన్న మౌలిక వసతుల సమస్య: రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేపట్టే పీపీపీ ప్రాజెక్టులకు వయబిలిటీ గ్యాప్‌ ఫండింగ్‌ (వీజీఎఫ్‌) కింద 20 శాతం వరకు ఆర్థికసాయం అందిస్తామని ప్రకటించింది. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం వేగంగా స్పందించింది. రాష్ట్ర విభజన మిగిల్చిన సమస్యలు, ఐదేళ్ల వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ అసమర్థ పాలనతో రాష్ట్రాన్ని మౌలిక వసతుల సమస్య వేధిస్తోంది. ఆర్థిక పరిస్థితీ అంతంతమాత్రమే. దెబ్బతిన్న రహదారుల పునర్నిర్మాణానికే నిధుల కోసం వెతుక్కుంటున్న పరిస్థితుల్లో పోర్టులు, విమానాశ్రయాల వంటి భారీ మౌలిక వసతుల్ని అభివృద్ధి చేసి రాష్ట్రాన్ని అగ్రపథంలో నిలపడం పీపీపీ విధానంతోనే సాధ్యం. కేంద్రం కూడా దీన్ని పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహిస్తుండటంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేగంగా స్పందించింది.

కేంద్ర పథకాలు, నిధులు రాబట్టడంలో ముందుండే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పీపీపీ విధానం నుంచీ రాష్ట్రానికి గరిష్ఠ ప్రయోజనాలు సాధించేందుకు వేగంగా అడుగులు వేశారు. దీంతో 2026-27 నుంచి 2028-29 వరకు మూడేళ్ల కాలానికి కేంద్ర ఆర్థికశాఖ రూపొందించిన పీపీపీ ప్రాజెక్టుల పైప్‌లైన్‌లో 30 శాతం ప్రాజెక్టులతో ఏపీ మొదటిస్థానంలో నిలిచింది. దేశంలోని పెద్ద రాష్ట్రాలు కూడా ప్రాజెక్టుల సంఖ్య, విలువ పరంగా ఏపీకి దరిదాపుల్లో లేవు. రెండో స్థానంలో నిలిచిన తమిళనాడు 70 ప్రాజెక్టులే నమోదు చేసింది. పశ్చిమబెంగాల్‌ కేవలం ఒక్క ప్రాజెక్టునే చేర్చింది.

ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందే అవకాశం: వీజీఎఫ్‌ కింద సాయం అవసరమని భావిస్తున్న ప్రాజెక్టుల్ని పైప్‌లైన్‌లో నమోదు చేయాలన్న కేంద్ర సూచనపై ఏపీ ప్రభుత్వం వేగంగా స్పందించింది. గడువులోగా 270 ప్రాజెక్టుల్ని నమోదు చేసింది. మరికొన్ని ప్రాజెక్టుల్ని కూడా గుర్తించామని వాటిని కూడా త్వరలో నమోదు చేస్తామని రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ ఉన్నతాధికారి ఒకరు చెప్పారు. ఎక్కువ ప్రాజెక్టుల్ని కేంద్ర పైప్‌లైన్‌లో నమోదు చేయడం వల్ల సాధ్యమైనంత ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

ముందస్తు కసరత్తుతోనే: రాష్ట్రం ఆర్థికంగా పురోభివృద్ధి సాధించాలంటే విమానాశ్రయాలు, పోర్టులు, రోడ్లు, పారిశ్రామిక మౌలిక వసతులు భారీ ఎత్తున అభివృద్ధి చేయాలని, పీపీపీ విధానంలోనే అది సాధ్యమని కూటమి ప్రభుత్వం ఎప్పుడో గుర్తించింది. అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచీ ఆ దిశగా విస్తృత కసరత్తు చేస్తోంది. పీపీపీ విధానంలో చేపట్టే ప్రాజెక్టులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా వీజీఎఫ్‌ ప్రకటించింది. గత బడ్జెట్‌లోనే రూ.2,000 కోట్లు కేటాయించింది.

పీపీపీ ప్రాజెక్టుల కోసం ఆర్థిక శాఖలో ప్రత్యేక సెల్‌ ఏర్పాటు చేసింది. కేంద్ర ఆర్థిక శాఖకు ప్రాజెక్టుల ప్రతిపాదనలు సమర్పించడం, పీపీపీలో చేపట్టదగ్గ మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టులపై ప్రభుత్వ శాఖలకు సలహాలు, సూచనలు చేయడం, ఐఐపీడీఎఫ్, వీజీఎఫ్‌ గ్రాంట్‌ తెచ్చుకోవడంలో మార్గదర్శనం వంటి బాధ్యతల్ని ఈ సెల్‌ నిర్వహిస్తోంది. కేంద్రం తరహాలోనే రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ కూడా పీపీపీ ప్రాజెక్టు పైప్‌లైన్‌ సిద్ధం చేసింది. పీపీపీ పాలసీ, వీజీఎఫ్‌ పథకం ముసాయిదా మార్గదర్శకాలను రూపొందించింది. ఈ ప్రాజెక్టుల అనుమతికి ప్రత్యేక ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ సిద్ధం చేసింది. ప్రత్యేకంగా వెబ్‌సైట్‌ రూపొందించింది.

రూ.వేల కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టుల వరకు: ఏలూరులో రూ.25 లక్షలతో విద్యుత్‌ వాహనాల ఛార్జింగ్‌ స్టేషన్‌ ఏర్పాటు నుంచి రూ.1000 కోట్లతో అమరావతిలో విమానాశ్రయం నిర్మాణం వరకు పీపీపీ విధానంలో కేంద్రం నుంచి ఆర్థికసాయం వస్తుందని భావిస్తున్న ఏ ప్రాజెక్టునూ వదలకుండా కేంద్ర ఆర్థికశాఖకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. విమానాశ్రయాలు, పోర్టులు, పీపీపీ విధానంలో నిర్మిస్తున్న పలు ఆసుపత్రులతో పాటు, వివిధ జిల్లాల్లో రహదారుల పునర్నిర్మాణం, పట్టణాల్లో మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి, తాగునీటి సరఫరా వంటి అనేక ప్రాజెక్టుల్నీ ఈ పైప్‌లైన్‌లో చేర్చింది. కోనసీమ, కాకినాడ, రుషికొండ, లంబసింగి, అరకుల్లో వాటర్‌ ఏరోడ్రోమ్‌ల వంటి పర్యాటక ప్రాజెక్టులు, కాంప్లెక్స్‌ల నిర్మాణం, పారిశ్రామికవాడల అభివృద్ధి వంటి అనేక ప్రాజెక్టులనూ నమోదు చేసింది.

ప్రత్యామ్నాయం కాదు- తప్పనిసరి అవసరం: మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి గతంలో పీపీపీ విధానాన్ని ఒక ప్రత్యామ్నాయంగా భావించేవారు. ఇప్పుడది తప్పనిసరి అవసరంగా మారింది. 2025-26 బడ్జెట్‌ నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం పీపీపీ ప్రాజెక్టులకు అత్యధిక ప్రాధాన్యమిస్తోంది. అనేక ప్రోత్సాహకాలు కల్పిస్తోంది. వికసిత్‌ భారత్‌ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలంటే దేశంలో 2030 నాటికి మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టులపై 4.5 నుంచి 5 ట్రిలియన్‌ డాలర్ల పెట్టుబడులు అవసరమవుతాయని అంచనా. ప్రభుత్వ బడ్జెట్‌ నుంచే ఇన్ని నిధులు కేటాయించి ఈ ప్రాజెక్టులు చేపట్టడం అసాధ్యం. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏటా రూ.11-12 లక్షల కోట్ల మూలధన వ్యయం చేస్తున్నా ఏ మూలకూ చాలడం లేదు.

పైప్​లైన్​లో ప్రాజెక్టులు (Eenadu)

పీపీపీ విధానంలో ప్రైవేటు పెట్టుబడిదారులు ప్రాజెక్టు నమూనాను బట్టి 50-70 శాతం వరకు పెట్టుబడి పెడతారు. దాంతో ప్రభుత్వ ఖజానాపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఏ మాత్రం రాజీ లేకుండా ప్రపంచస్థాయి మౌలిక వసతుల కల్పన సాధ్యపడుతుంది. ప్రైవేటు రంగ భాగస్వామ్యంతో ఆధునిక టెక్నాలజీ, సాధనసంపత్తిని ఉపయోగించి, ప్రాజెక్టుల్ని వేగంగా, నాణ్యంగా పూర్తిచేయడం సాధ్యమవుతుంది. గడువు ముగిసే వరకు వాటి నిర్వహణ కూడా ప్రైవేటు సంస్థలే చూసుకుంటాయి. భారీగా ఉపాధి కల్పన, సప్లై చైన్‌ మేనేజ్‌మెంట్, ప్రాంతీయ అనుసంధానం ఏర్పడుతుంది. లాజిస్టిక్స్‌ వంటి సదుపాయాలు మెరుగుపడతాయి. ఆర్థికాభివృద్ధీ వేగవంతమవుతుంది.

కేంద్ర ప్రాజెక్టులకు ఇవి అదనం: కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ పీపీపీ పైప్‌లైన్‌లో మొత్తం రూ.17 లక్షల కోట్ల విలువైన 852 ప్రాజెక్టులు నమోదు చేసింది. వాటిలో రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల ప్రాజెక్టులు 620 (వీటిలో ఏపీవే 270). వాటి విలువ రూ.3,84,799 కోట్లు మాత్రమే. మిగతావన్నీ వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఆయా కేంద్ర ప్రభుత్వ శాఖలు అమలు చేసే ప్రాజెక్టులు.

