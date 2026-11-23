తిరుపతిలో ఆయుర్వేద సంస్థ ఏర్పాటు - కేంద్రానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదన
Ayurveda Campus In Tirupati : తిరుపతిలో అఖిల భారత ఆయుర్వేద సంస్థ క్యాంపస్ను ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతూ, ఆ ప్రాంతం అనుకూలతను నొక్కిచెబుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక ప్రతిపాదనను సమర్పించి కేంద్రాన్ని అభ్యర్థించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 5:47 PM IST
తిరుపతిలో అఖిల భారత ఆయుర్వేద సంస్థ (ఏఐఐఏ) క్యాంపస్ను ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతూ, ఆ ప్రాంతం అనుకూలతను నొక్కి చెబుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక ప్రతిపాదనను సమర్పించి కేంద్రాన్ని అభ్యర్థించింది. ఆయుర్వేద వైద్య విద్య, పరిశోధన, అధునాతన చికిత్సా సౌకర్యాలను బలోపేతం చేయడానికి దేశవ్యాప్తంగా మూడు ఏఐఐఏ క్యాంపస్లను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు కేంద్రం ఇటీవల ప్రకటించింది. ఈ సంస్థలకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి ఇరవై నాలుగు రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు పోటీ పడటంతో, తుది కేటాయింపుపై గణనీయమైన ఉత్కంఠ నెలకొంది.
దీనిని ఎవరు దక్కించుకుంటారు? తీవ్రమైన పోటీని దృష్టిలో ఉంచుకుని, కేంద్ర ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ 100-పాయింట్ల "ఛాలెంజ్ పద్ధతి" ద్వారా ఏఐఐఏ క్యాంపస్ల ప్రదేశాలను ఎంపిక చేయాలని నిర్ణయించింది. ఇందులో పాల్గొనే రాష్ట్రాలు, తాము ప్రతిపాదించిన ప్రదేశాల ప్రయోజనాలను వివరిస్తూ, పవర్పాయింట్ ప్రజెంటేషన్లతో కూడిన నివేదికలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ప్రమాణాలలో భాగంగా 50–100 ఎకరాల వివాదరహిత భూమిని ఉచితంగా అందించడం, రోడ్డు, రైలు, విమాన మార్గాల ద్వారా అనుసంధానాన్ని కల్పించడం, ఇంకా 10-మెగావాట్ల విద్యుత్ కనెక్షన్, రోజుకు 1 మిలియన్ లీటర్ల (1 ఎమ్ఎల్డీ) నీటి సరఫరా, మురుగునీటి పారుదల వ్యవస్థల వంటి అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేయడం వంటివి ఉన్నాయి.
అంతేకాకుండా ఆ ప్రదేశంలో నాణ్యమైన పాఠశాలలు, కళాశాలలు, ఆరోగ్య సంరక్షణ సౌకర్యాలు, అధ్యాపకులు, సిబ్బంది కుటుంబాలకు ఉపాధి అవకాశాలు అందుబాటులో ఉండాలి. చుట్టుపక్కల జిల్లాల నుంచి వచ్చే రోగులకు కూడా ఇది అందుబాటులో ఉండాలి. ఈ అవసరాలలో ప్రతిదానికి నిర్దిష్ట మార్కులు కేటాయించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఆర్థిక సహాయం, క్యాంపస్ కార్యకలాపాలను త్వరగా ప్రారంభించడానికి వీలుగా తాత్కాలిక సౌకర్యాల కల్పన, ఆ ప్రాంతాన్ని ఆయుర్వేద పరిశోధన, వైద్య పర్యాటకానికి కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయడానికి ఒక వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక వంటి ప్రమాణాల ఆధారంగా మూల్యాంకనాలు జరుగుతాయని పేర్కొన్నది. దీనికి ప్రతిస్పందనగా ఆంధ్రప్రదేశ్తో సహా వివిధ రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ప్రజెంటేషన్లు ఇచ్చాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరపున, ఆరోగ్య, వైద్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ కార్యదర్శి వీరపాండియన్ ఇటీవల దిల్లీలో రాష్ట్ర ప్రతిపాదనను సమర్పించారు. ఈ ప్రతిపాదనలను సమీక్షించిన అనంతరం కేంద్ర ప్రభుత్వం తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుంది.
తిరుపతినే ఎందుకు? తిరుపతిలో అపారమైన వనరులు ఉన్నాయని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నొక్కి చెప్పింది. ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద (ఏఐఐఏ)కు బేషరతుగా రూ. 350 కోట్ల ఆర్థిక సహాయం అందించడానికి హామీ ఇచ్చింది. ప్రధాన ప్రయోజనాలలో ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన ఆధ్యాత్మిక కేంద్రమైన తిరుమల (శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం) సమీపంలో ఉండటం, వివిధ రాష్ట్రాలతో బలమైన రవాణా అనుసంధానం, ఇప్పటికే స్థిరపడిన పరిశోధనా వ్యవస్థ, శేషాచలం కొండలలోని సమృద్ధిగా ఉన్న జీవవైవిధ్యం వంటివి ఉన్నాయి.
ఈ ప్రాజెక్టును తిరుపతిలోని ఎస్.వి. వేద విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణంలో, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలకు (టీటీడీ) చెందిన 60 ఎకరాల భూమిలో ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించారు. ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి అనుమతి లభించిన వారం రోజుల్లోనే ఈ భూమిని అప్పగించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. ఈ స్థలం చెన్నై-అనంతపురం రహదారికి ఆనుకుని ఉంది. ఇది ఎస్.వి. విశ్వవిద్యాలయం నుంచి 1.8 కి.మీ, రైల్వే స్టేషన్, బస్ స్టాండ్ నుంచి 5 కి.మీ, విమానాశ్రయం నుంచి 15 కి.మీ దూరంలో ఉంది. 'ఏపీ సింగిల్ విండో డెస్క్' పోర్టల్ ద్వారా, ఒకే దరఖాస్తుతో అవసరమైన అన్ని అనుమతులను 21–30 రోజుల్లోపు మంజూరు చేస్తామని ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది.
రెండు సబ్స్టేషన్ల ద్వారా 10–15 మెగావాట్ల నిరంతర విద్యుత్ సరఫరాను అలాగే 2 మిలియన్ లీటర్ల ప్రతి రోజు శుద్ధి చేసిన నీటిని, మురుగునీటి పారుదల వ్యవస్థను, బయోమెడికల్ వ్యర్థాల నిర్వహణ వ్యవస్థను కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. పనులను త్వరగా ప్రారంభించేందుకు వీలుగా ఎస్.వి. ఆయుర్వేద కళాశాల (దానికి అనుబంధంగా ఉన్న 200 పడకల బోధనా ఆసుపత్రితో సహా) వేద విశ్వవిద్యాలయంలోని ఐదు అంతస్తుల భవనాన్ని తాత్కాలిక ప్రాంగణాలుగా ఉపయోగించాలని ప్రతిపాదించింది.
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