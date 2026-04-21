ఆ 20వేల ఎకరాలను 'కొల్లేరు' పరిధి నుంచి మినహాయించాలి - సీఈసీకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేఖ

అభయారణ్యం సరిహద్దుల మార్పుకు అనుమతి కోరిన ప్రభుత్వం - NBWL సిఫార్సుల అమలుకు అవకాశం కల్పించాలని విజ్ఞప్తి - కేంద్ర సాధికారక కమిటీకి లేఖ రాసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

Kolleru Wildlife Sanctuaries Boundaries Extension
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 10:47 AM IST

Kolleru Wildlife Sanctuaries Boundaries Extension : కొల్లేరు వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం (Kolleru Wildlife Sanctuary) సరిహద్దులను మార్చడానికి అనుమతి ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర సాధికారక కమిటీని (CEC) కోరింది. సంరక్షణ కేంద్రం పరిధి నుంచి 20,000 ఎకరాల 'జిరాయితీ' (ప్రైవేటు యాజమాన్య) 'D-పట్టా' భూములను మినహాయించి, సరిహద్దులను పునఃనిర్ణయించడానికి అంగీకరించాలని ఆ కమిటీకి విజ్ఞప్తి చేసింది.

సిఫార్సులను అమలు చేసేందుకు లేఖ : ఈ విషయంలో జాతీయ వన్యప్రాణి మండలి (NBWL) స్థాయీ సంఘం గతంలో చేసిన సిఫార్సులను అమలు చేయడానికి ప్రభుత్వం అనుమతి కోరింది. ఈ అంశాలపై తదుపరి చర్యలు తీసుకోకూడదని జూలై 2018లో జారీ చేసిన ఆదేశాలను ఉపసంహరించుకోవాలని కూడా ప్రభుత్వం అభ్యర్థించింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర అటవీ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి కాంతిలాల్ దండే కేంద్ర సాధికారక కమిటీ సభ్య కార్యదర్శికి ఒక లేఖ రాశారు. ఫిబ్రవరి 24న జరిగిన రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం కొల్లేరు సరిహద్దులలో మార్పులు చేయడానికి కేంద్ర సాధికారక కమిటీని కోరుతూ ఒక తీర్మానాన్ని ఆమోదించిందని ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు.

స్థానికుల నుంచి తీవ్ర వెతిరేకత : ప్రస్తుతం కొల్లేరు వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం పరిధిలో ప్రైవేటు వ్యక్తులకు చెందిన 20,000 ఎకరాలకు పైగా 'జిరాయితీ' 'D-పట్టా' భూములు ఉన్నాయి. గత ఏడాది డిసెంబర్ 19న ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి అధ్యక్షతన జరిగిన కొల్లేరు సరస్సు నిర్వహణ అథారిటీ (Kolleru Lake Management Authority) మొదటి సమావేశంలో ఒక విషయాన్ని గుర్తించారు. సరిహద్దులను నిర్ణయించేటప్పుడు ఈ భూములను సంరక్షణ కేంద్రం పరిధిలోనే కొనసాగించడం వల్ల స్థానిక ప్రజల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత ఎదురవుతోందని అలాగే శాంతిభద్రతల సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయని ఆ సమావేశం అంగీకరించింది.

NBWL సిఫార్సులను ప్రభుత్వం అమలు : ఈ నేపథ్యంలో తమ సమావేశంలో చేసిన సిఫార్సులను అమలు చేయడానికి తదుపరి చర్యలు చేపట్టడం ఎంతవరకు సాధ్యమో ప్రభుత్వ స్థాయిలో పరిశీలించాలని NBWL స్థాయీ సంఘం నిర్ణయించింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 8న జరిగిన కొల్లేరు సరస్సు నిర్వహణ అథారిటీ రెండవ సమావేశం ఈ నిర్ణయాన్ని పునరుద్ఘాటించింది. అలాగే NBWL స్థాయీ సంఘం చేసిన సిఫార్సులను ప్రభుత్వం అమలు చేయాలని సిఫార్సు చేసింది.

20,000 ఎకరాల భూమిని మినహాయింపు : 2018 జూలై 25న, NBWL స్థాయీ సంఘం 2018 మార్చి 27న జారీ చేసిన సిఫార్సుల అమలుకు సంబంధించి అంటే కొల్లేరు అభయారణ్య పరిధి నుంచి 20,000 ఎకరాల భూమిని మినహాయించి దాని సరిహద్దులను పునర్నిర్ణయించాలని ప్రతిపాదించిన సిఫార్సుల విషయంలో ఎటువంటి తదుపరి చర్యలు చేపట్టవద్దని కేంద్ర సాధికారక కమిటీ (CEC) రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ విషయాన్ని పరిశీలించే క్రమంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అభిప్రాయాలను వింటామని ఆ తదనంతరం సుప్రీం కోర్టుకు నివేదిక సమర్పిస్తామని CEC పేర్కొంది.

అభయారణ్య సరిహద్దుల మార్పుకు అనుమతి : దీర్ఘకాలంగా అపరిష్కృతంగా ఉన్న ఈ సమస్య పరిష్కారంపై దృష్టి సారిస్తూ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఫిబ్రవరి 24న జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఒక తీర్మానం చేసింది. కొల్లేరు సరస్సు నిర్వహణ ప్రాధికార సంస్థ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలకు అనుగుణంగా అభయారణ్య సరిహద్దుల మార్పుకు అనుమతి మంజూరు చేయాలని సాధికారక కమిటీని కోరాలని ఆ సమావేశంలో నిర్ణయించారు. దానికి అనుగుణంగా అటవీ శాఖ సాధికారక కమిటీకి ఒక లేఖను పంపింది.

