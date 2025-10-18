గ్రామ, వార్డు సచివాలయ సిబ్బందికి జాబ్ ఛార్ట్ - కీలక అంశాలు ఇవే
ఒకేసారి ఒకటి కంటే ఎక్కువ పనులు చేయాల్సి వస్తే ప్రాధాన్యతను నిర్ణయించాలని ఆదేశం - దీనికి విరుద్ధంగా ఏదైనా శాఖ ఆదేశాలు జారీచేస్తే అవి రద్దవుతాయని స్పష్టీకరణ
State Government Released Job Chart for Village and Ward Secretariat Staff : గ్రామ, వార్డు సచివాలయ సిబ్బంది విధుల నిర్వహణపై ప్రభుత్వం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఒకే సమయంలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ పనులు వారికి అప్పగిస్తూ వివిధ శాఖలు ఆదేశాలు జారీ చేస్తున్నాయంటూ ఆయా సంఘాల నుంచి వచ్చిన ఫిర్యాదులపై స్పందించి నిర్దిష్టమైన జాబ్ ఛార్ట్ను విడుదల చేసింది. ఈ ఆదేశాలకు వ్యతిరేకంగా ఏదైనా శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేస్తే అవి రద్దవుతాయని స్పష్టం చేసింది. సిబ్బంది ఒకేసారి పలు పనులు చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నప్పుడు జిల్లా గ్రామ, వార్డు సచివాలయ అధికారి, సంబంధిత శాఖల జిల్లా అధికారులతో చర్చించి కలెక్టర్ అనుమతితో పనుల ప్రాధాన్యతను నిర్ణయిస్తారని వెల్లడించింది.
విపత్తు సమయాల్లో అత్యవసర విధులు నిర్వర్తించాల్సిందే : గ్రామ, వార్డుస్థాయి అభివృద్ధి ప్రణాళికల పనులన్నింటిలోనూ సంబంధిత ఉద్యోగులంతా పాల్గొనాలని సూచించింది. ప్రభుత్వ పథకాల సమర్థ అమలుకు ఆయా పథకాల విస్తరణ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలని తెలిపింది. ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు వారి పరిధిలోని పౌరుల సమాచారాన్ని సేకరించాలని అధికారులకు వివరించింది. ప్రభుత్వం ప్రజలకు అందించే వివిధ సేవలు, సంక్షేమ పథకాలను వారి ఇళ్ల వద్దే అందించాలని సూచించింది. విపత్తు సమయాల్లో అత్యవసర విధులు నిర్వర్తించాలంది.
ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన సాధారణ జాబ్ ఛార్ట్
- గ్రామ, వార్డుస్థాయి అభివృద్ధి ప్రణాళికల పనులన్నింటిలో పాల్గొనాలని ఇందులో పేర్కొంది.
- ప్రభుత్వ పథకాల సమర్థ అమలుకు ఆయా పథకాల విస్తరణ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలని స్పష్టం చేసింది.
- ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు వారి పరిధిలోని పౌరుల సమాచారాన్ని సేకరించాలని ఆదేశించింది.
- ప్రభుత్వం ప్రజలకు అందించే వివిధ సేవలు, సంక్షేమ పథకాలను వారి ఇళ్ల వద్దే అందించాలని సంబంధిత ఉద్యోగులకు వివరించింది.
- గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల ద్వారా అందిన ఫిర్యాదుల పరిష్కారానికి నిరంతర అనుశీలన చేపట్టాలని తెలుపుతుంది.
- విపత్తు సమయాల్లో అత్యవసర విధులు నిర్వర్తించాలని కోరింది.
- ప్రభుత్వం సమయానుసారం జారీచేసే ఆదేశాలకు అనుగుణంగా వారికి అప్పగించే ఏ పనులైనా నిర్వర్తించాలనే అంశాన్ని సైతం ఈ జాబ్ ఛార్ట్లో చేర్చింది.
- ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన పరీక్షలకు అర్హత సాధించాలని సూచించింది.
- ఈ జాబ్ ఛార్ట్ అమలు బాధ్యతను జిల్లా కలెక్టర్లు లేదా నియామక అధికారులు తీసుకోవాలని వెల్లడించింది.
- ఈ విధులను సిబ్బంది అమలుచేయకపోతే వారిపై కలెక్టర్లు క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని పేర్కొంది.
