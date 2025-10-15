ETV Bharat / state

మూడు దశల్లో శ్రీశైల క్షేత్ర సమగ్రాభివృద్ధి - పీఎం మోదీకి సీఎం ప్రతిపాదన!

4,900 ఎకరాల అటవీ భూములు కోరుతున్న దేవాదాయశాఖ - ప్రతిపాదనను ప్రధాని ముందు ఉంచనున్న సీఎం

AP Government Prepared Plan to Develop Srisailam Temple as Tirumala
AP Government Prepared Plan to Develop Srisailam Temple as Tirumala (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 10:40 AM IST

AP Government Prepared Plan to Develop Srisailam Temple as Tirumala : శ్రీశైల మహా క్షేత్రాన్ని తిరుమల తరహాలో పూర్తిస్థాయిలో అభివృద్ధి చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. దోర్నాల నుంచి శ్రీశైలం వెళ్లే ఘాట్‌ రోడ్‌ విస్తరణ మొదలుకొని, ఆలయ పరిధిలో భక్తుల కోసం వసతులు భారీగా పెంపు, ఇతర ఏర్పాట్లు తదితరాలన్నింటినీ చేపట్టేందుకు సన్నద్ధమవుతోంది. అయితే ఆ ప్రాంతమంతా నాగార్జునసాగర్‌- శ్రీశైలం వన్యప్రాణుల సంరక్షణ కేంద్రం (టైగర్‌ రిజర్వ్‌) కింద ఉంది. ఎటువంటి అభివృద్ధి పనులు చేపట్టాలన్నా అటవీశాఖ అభ్యంతరం చెబుతుంటుంది.

ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి, అటవీ పర్యావరణ శాఖ మంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఆదేశాలతో అటవీ, దేవాదాయశాఖల అధికారులు శ్రీశైలంలో ఏయే ప్రాజెక్టులకు ఎంత అటవీ భూములు కావాలో, వీటికి ప్రత్యామ్నాయ భూములు ఎక్కడ ఇవ్వొచ్చో నివేదిక రూపొందించారు. ఈ నెల 16న శ్రీశైల మల్లన్న దర్శనానికి వస్తున్న ప్రధాని మోదీకి చంద్రబాబు ఈ నివేదిక అందజేసి, ఆలయాభివృద్ధికి అటవీ భూమిని శ్రీశైలం దేవస్థానానికి కేటాయించాలని కోరనున్నారు.

మూడు దశల్లో అభివృద్ధి: ప్రస్తుతం శ్రీశైల క్షేత్రం, అక్కడి టౌన్‌షిప్‌ తదితరాలన్నీ కలిపి 680 ఎకరాల్లో ఉన్నాయి. ఇందులో 165 ఎకరాలే అటవీశాఖ డీ-రిజర్వ్‌ చేసి ఆలయానికి కేటాయించింది. మిగిలిన భూమి అటవీశాఖ కిందకే వస్తుంది. ఇప్పుడు మొత్తం 680 ఎకరాల్లోని తొలి దశలో పూర్తిస్థాయిలో అభివృద్ధి చేయనున్నారు. రెండో దశలో 2,200 ఎకరాల్లో, మూడో దశలో 2000 ఎకరాల్లో కలిపి మొత్తం 4,880 ఎకరాల్లో అభివృద్ధికి ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నారు. 50 వేల మందికి వసతి కల్పించేలా నిర్మాణాలు చేయాలనుకుంటున్నారు. అదనంగా 100 ఎకరాల్లో పార్కింగ్‌ స్థలం కేటాయింపు. అటవీ ప్రాంతంలో ఆత్మకూరు, వెంకటాపురం, కైలాసద్వారం మీదుగా కాలినడకన శ్రీశైలం చేరుకునే భక్తులకు ఈ మార్గంలో 5 కి.మీ.కు ఒక బేస్‌క్యాంప్‌ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వీటన్నిటికీ రూ.2 వేల కోట్లు అవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.

16న ప్రధాని మోదీ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పర్యటన - రూ.13,430 కోట్ల ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన

శ్రీశైలం వైపు వాహన రాకపోకలు నిలిపివేత: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ నెల 16న శ్రీశైలం క్షేత్రానికి వస్తున్న సందర్భంగా భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా శ్రీశైలం వైపు వెళ్లే రహదారులపై తాత్కాలిక ట్రాఫిక్‌ నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టినట్లు కలెక్టర్‌ రాజకుమారి, ఎస్పీ సునీల్‌ షెరాన్‌ తెలిపారు. 16న ఉదయం 9.00 నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు శ్రీశైలం వైపు వాహన రాకపోకలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్‌ నుంచి శ్రీశైలం వైపు ప్రయాణించే భక్తులు, దోర్నాల మార్గం ద్వారా శ్రీశైలం చేరుకునే యాత్రికులు తమ పర్యటన ప్రణాళికలను తగిన విధంగా సవరించుకోవాలని సూచించారు. ప్రధాని పర్యటన అనంతరం సాధారణ వాహనాల రాకపోకలు పునరుద్ధరించనున్నట్లు చెప్పారు.

శ్రీశైలం ఆలయ అభివృద్ధిపై పవన్‌ కల్యాణ్‌ సమీక్ష - పల్లె పండగ 2.0కి ప్రణాళికలు

