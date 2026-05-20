క్యూఆర్‌ కోడ్‌ ఆధారిత డిజిటల్‌ డోర్‌ నంబర్లు - ఒక్క స్కాన్​తో పూర్తి వివరాలు

క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారిత డోర్ నంబరింగ్ విధానంపై అవగాహన కార్యక్రమం - డిజిటల్ డోర్ నంబరింగ్ విధానం వివరాలు - సాంప్రదాయ పద్ధతులతో పోలిస్తే సమాచారాన్ని చాలా వేగంగా, సులభంగా పొందవచ్చు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 10:57 AM IST

QR Codes For Door Locks : రోజు రోజుకు ప్రపంచం అంత డిజిటల్​ యుగంగా మారుతోంది. అదేవిధంగా అన్ని లావాదేవీలు, సమాచారం అన్ని డిజిటలైజేషన్​గా మారుతున్నాయి. రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసే దిశలో ప్రభుత్వం కొన్ని అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటోంది. పౌరులకు వివిధ సేవలను సులభంగా అందించేందుకు ఒక చిన్న క్యూఆర్ కోడ్‌లో సమగ్ర సమాచారాన్ని పొందుపరిచే ఒక డిజిటల్ విధానాన్ని త్వరలో విజయవాడలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. విజయవాడ నగరవ్యాప్తంగా నివాస గృహాలకు ఉండే సాంప్రదాయ డోర్ నంబర్ల స్థానంలో క్యూఆర్ కోడ్‌లను ప్రవేశపెట్టేందుకు ప్లాన్​ చేస్తున్నారు. ఈ వ్యవస్థను అధికారికంగా అమలు చేయడానికి ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ప్రణాళికలు రచిస్తోందని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులు తెలిపారు.

క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారిత డోర్ నంబరింగ్ : ఇటీవల విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వార్డు ప్రణాళిక పరిపాలనా కార్యదర్శులతో సహా వివిధ అధికారుల కోసం ఈ కొత్త డిజిటల్ వ్యవస్థపై ఒక అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో నగర నివాసితులకు మెరుగైన సాంకేతిక ఆధారిత సేవలను అందించడానికి పరిపాలనా ప్రక్రియలలో డిజిటల్ టెక్నాలజీని అనుసంధానించడమే ఈ కార్యక్రమం ప్రాథమిక లక్ష్యమని నొక్కి చెప్పారు.

డిజిటల్ డోర్ నంబరింగ్ విధానం వివరాలు : ఈ కొత్త వ్యవస్థ కింద నగరంలోని ప్రతి ఇంటికి కచ్చితమైన భౌగోళిక అక్షాంశాలు (జీపీఎస్ అక్షాంశాలు) నమోదు చేస్తారు. తదనంతరం ఆస్తికి సంబంధించిన సవివరమైన సమాచారం మార్గ సూచనలు, పన్ను వివరాలు, ఇతర సంబంధిత డేటాతో సహా ఒక ప్రత్యేకమైన క్యూఆర్ కోడ్‌లో ఏకీకృతం చేయనున్నారు. ఈ క్యూఆర్ కోడ్‌ను స్కాన్ చేయడం ద్వారా వినియోగదారులు ఆ నిర్దిష్ట ఆస్తికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలను తక్షణమే పొందగలుగుతారు. అదేవిధంగా, అధికారులు కూడా ఆస్తి పన్ను, రిజిస్ట్రేషన్ వివరాల వంటి అధికారిక రికార్డులను సులభంగా పొందగలుగుతారు.

నగరంలో ఆస్తి పన్ను మదింపుల స్థితి : విజయవాడ నగరంలోని మూడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పరిధిలో మొత్తం 2,18,531 ఆస్తి పన్ను మదింపులు ఉన్నాయని అధికారులు వెల్లడించారు. సాంప్రదాయ పద్ధతి ప్రకారం ప్రస్తుతం ఈ ఆస్తులన్నింటికీ ప్రత్యేకమైన డోర్ నంబర్లు ఉండగా, ఈ పాత పద్ధతి స్థానంలో త్వరలో క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారిత డిజిటల్ డోర్ నంబరింగ్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టనున్నారు.

శిక్షణా ప్రక్రియ, అమలు : సచివాలయ సిబ్బంది మున్సిపల్ అధికారులు ఇతర సంబంధిత అధికారులు ఇప్పటికే ఈ కొత్త వ్యవస్థపై శిక్షణ పొందుతున్నారు. ఈ శిక్షణా దశ పూర్తయిన తర్వాతే డిజిటల్ డోర్ నంబరింగ్ విధానం అధికారికంగా అమలు చేస్తారు. ఈ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టడం వల్ల నగర పరిపాలనలో సాంకేతికత మరింత విస్తృతంగా అనుసంధానం అవుతుంది తద్వారా పౌరులకు మెరుగైన, సమర్థవంతమైన సేవలను అందించడం సులభతరం అవుతుంది.

ప్రయోజనాలు

  • వినియోగదారులు: పౌరులు ఒక నిర్దిష్ట ఆస్తికి సంబంధించిన క్యూఆర్ కోడ్‌ను స్కాన్ చేయడం ద్వారా దాని పూర్తి వివరాలను సులభంగా పొందగలరు.
  • అధికారులు: అధికారులు ఆస్తి పన్నులు, రహదారి నెట్‌వర్క్‌లు, ఇతర పరిపాలనా సంబంధిత సమాచారాన్ని నేరుగా వారి మొబైల్ ఫోన్‌లలో పొందగలరు.
  • పారదర్శకత: ఈ సాంకేతికత ఆధారిత విధానం పరిపాలనా ప్రక్రియలను గణనీయంగా మరింత పారదర్శకంగా చేస్తుంది.
  • సమయం - శ్రమ ఆదా: సాంప్రదాయ పద్ధతులతో పోలిస్తే సమాచారాన్ని చాలా వేగంగా, సులభంగా పొందవచ్చు.

ఈ డిజిటల్ డోర్ నంబరింగ్ వ్యవస్థను మున్సిపల్ అధికారులు ఒక పెద్ద ముందడుగుగా భావిస్తున్నారు. ఇది విజయవాడ నివాసితుల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడమే కాకుండా మున్సిపల్ పరిపాలనలో సాంకేతికతను సమగ్రంగా అనుసంధానించడాన్ని కూడా సూచిస్తుంది.

