మునగ రైతులకు మహర్దశ - రాష్ట్రంలో 19 ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు
Moringa Leaves Branding : ఆంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మునగ ఆకు బ్రాండింగ్ను పెంచి రైతులకు మంచి ఆదాయం కల్పించేలా ప్రయత్నాలు చేస్తుంది.19 మునగ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 3:16 PM IST
State Government On Moringa(Drumstick) Leaves Branding : సాధారణంగా మనం మునక్కాయలతో రకరకాల వంటకాలు చేసుకుంటాం కానీ, వాటి ఆకుల్లో దాగున్న పోషక విలువలు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎక్కువే. ఆయుర్వేదంలో వందల ఏళ్లుగా 300కు పైగా రోగాలను నయం చేయడానికి మునగాకును ఒక దివ్యౌషధంగా వాడుతున్నారని వైద్య నిపుణులు చెప్తుంటారు. ప్రజలు నేటి ఆధునిక కాలంలో అంతర్జాతీయంగా దీనిని ఒక 'సూపర్ ఫుడ్'గా గుర్తిస్తూ విపరీతమైన ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. మార్కెట్లో దీని డిమాండ్ మేరకు రైతులు అంగడిలో విక్రయిస్తుంటారు.
అయితే కేవలం మునగ ఆకుల విక్రయానికే పరిమితమై నష్టపోతున్న మునగ రైతులకు అండగా నిలిచేందుకు ప్రభుత్వం సరికొత్త ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. రైతులను కేవలం ఉత్పాదకులుగానే కాకుండా ప్రాసెసింగ్, ప్యాకేజింగ్, బ్రాండింగ్, మార్కెటింగ్ రంగాల్లో భాగస్వాములను చేయడం ద్వారా వారి ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేయడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్రంలో 19 మునగ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ల ఏర్పాటుకు శ్రీకారం చుట్టింది. రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈ యూనిట్లను నెలకొల్పుతున్నట్లు మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ వెల్లడించారు. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా అటు రైతులకు మెరుగైన మద్దతు ధర లభించడంతో పాటు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని మహిళలకు స్థానికంగానే పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని మంత్రి ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
విజయవంతంగా పైలట్ ప్రాజెక్టులు: రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే ఏర్పాటు చేసిన కొన్ని యూనిట్లు అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తున్నాయని మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ తెలిపారు.
- తిరుపతి జిల్లా యర్రావారిపాలెం, వైఎస్సార్ కడప జిల్లా వీరబల్లి యూనిట్లు ప్రస్తుతం విజయవంతంగా నడుస్తున్నాయి.
- వీటిలో ముఖ్యంగా యర్రావారిపాలెం ప్లాంట్లో అత్యాధునిక సాంకేతికతతో రోజుకు 250 కిలోల మునగపొడి ఉత్పత్తి అవుతోంది.
ఈ-కామర్స్ ద్వారా విక్రయాలు : మునగ ఆకుల్లో ఉన్న పోషక విలువల కారణంగా దేశీయంగానే కాకుండా అంతర్జాతీయంగా మునగ ఉత్పత్తులకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో మన రాష్ట్ర మునగ ఉత్పత్తులను అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లుగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రభుత్వం వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తోంది.
- దేశీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెటింగ్ ఛానళ్లను అనుసంధానించడం.
- అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ వంటి ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ వేదికల ద్వారా ఆన్లైన్ విక్రయాలను పెద్ద ఎత్తున పెంచడం.
ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ల ఏర్పాటుతో మునగ సాగు చేసే రైతులకు దళారీల బెడద తప్పుతుందని, నేరుగా మార్కెటింగ్ చేసుకోవడం ద్వారా గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరింత బలోపేతం అవుతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
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