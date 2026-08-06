కార్ల తయారీ కంపెనీలకే ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల బాధ్యత! - మండల కేంద్రాల్లోనూ ఏర్పాటుపై ప్రభుత్వం దృష్టి
ఈవీలకు పన్ను రాయితీ కొనసాగింపు దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - పన్ను రాయితీ పథకాన్ని పొడిగించే యోచన - జిల్లా, మండల కేంద్రాల్లో ఏర్పాటు చేయాలని లేఖలు రాయనున్న రవాణా శాఖ
Published : August 6, 2026 at 7:11 PM IST
Tax Concessions For EVs : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (ఈవీలు) వినియోగాన్ని మరింత ప్రోత్సహించేందుకు ప్రభుత్వం కీలక అడుగులు వేస్తోంది. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న లైఫ్ ట్యాక్స్, త్రైమాసిక పన్ను మినహాయింపు పథకాన్ని పొడిగించాలని రవాణా శాఖ భావిస్తోంది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అనుమతి కోరుతూ ప్రతిపాదనను సిద్ధం చేసింది. ఒకటి లేదా రెండు రోజుల్లో ప్రభుత్వానికి ఈ ప్రతిపాదనను పంపే అవకాశం ఉంది. ఈ పథకం కొనసాగితే మరింత మంది ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల కొనుగోలుకు ముందుకు వస్తారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
రికార్డు స్థాయిలో పెరిగిన ఈవీ రిజిస్ట్రేషన్లు : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2024 నవంబరులో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు పన్ను రాయితీ పథకాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. అప్పటి నుంచి ఈవీల కొనుగోళ్లు గణనీయంగా పెరిగాయి. 2026 జూన్ నాటికి కొత్తగా 1.58 లక్షల ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు నమోదు కావడం ఈ పథకం విజయాన్ని సూచిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ ఏడాది డిసెంబర్ వరకు ఎన్ని ఈవీలు కొనుగోలు చేసినా వాటికి పన్ను రాయితీ వర్తిస్తుందని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఇప్పుడు ఆ గడువును మరింత పొడిగించాలని రవాణా శాఖ ప్రతిపాదిస్తోంది.
ప్రభుత్వానికి ఆదాయ నష్టం.. అయినా ప్రోత్సాహమే లక్ష్యం : ఈవీలపై పన్ను రాయితీ ఇవ్వడం వల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి 2025 నవంబరు నుంచి 2026 జూన్ వరకు సుమారు రూ.1,483 కోట్ల ఆదాయ నష్టం వాటిల్లినట్లు అంచనా. అయితే పర్యావరణ పరిరక్షణ, కాలుష్య నియంత్రణ, ఇంధన వ్యయాల తగ్గింపు వంటి దీర్ఘకాల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయాన్ని కొనసాగించాలనే అభిప్రాయంతో ఉంది. ఒక్కో ఎలక్ట్రిక్ కారు కొనుగోలుపై వినియోగదారుడు సగటున రూ.1 లక్ష వరకు ఆదా చేసుకునే అవకాశం లభిస్తోంది. దీంతో వినియోగదారులకు ఆర్థికంగా ఊరట లభిస్తుండగా, ఈవీల అమ్మకాలు కూడా వేగంగా పెరుగుతున్నాయి.
ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల విస్తరణపై ప్రత్యేక దృష్టి : ఈవీల వినియోగం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ వెలుపల ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల కొరత ప్రధాన సమస్యగా మారింది. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు జిల్లా, మండల కేంద్రాల్లో ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల ఏర్పాటుపై రవాణా శాఖ ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల తయారీ సంస్థలను భాగస్వాములుగా చేసుకునే దిశగా చర్యలు చేపడుతోంది. స్వయంగా ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయడం సాధ్యం కాకపోతే, వాటిని ఏర్పాటు చేసే సంస్థలకు సహకరించాలని కోరుతూ తయారీ కంపెనీలకు లేఖలు పంపేందుకు అధికారులు సిద్ధమవుతున్నారు.
పర్యావరణ హిత రవాణాకు ప్రోత్సాహం : పన్ను రాయితీల కొనసాగింపు, ఛార్జింగ్ మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణ వంటి చర్యలు రాష్ట్రంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగాన్ని మరింత వేగవంతం చేసే అవకాశముంది. పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు ప్రజలకు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు చేకూర్చే ఈ విధానం రాష్ట్రాన్ని హరిత రవాణా దిశగా మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
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