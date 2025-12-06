పర్యావరణ హితానికి ఈ సైకిళ్లు- తొలివిడతగా కుప్పంలో కార్యాచరణ
స్వచ్ఛాంధ్ర, స్వర్ణాంధ్రలో భాగంగా ఈ సైకిళ్ల వినియోగానికి ఏర్పాట్లు- తొలివిడత సచివాలయాల్లో దరఖాస్తుల స్వీకరణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 6, 2025 at 11:56 AM IST
State Government is Introducing E-Cycles in Kuppam to Protect Environment : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజల జీవితాల్లో ఎన్నో మార్పులు తీసుకొచ్చే దిశగా అడుగులు వేస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే ప్రజారోగ్యం కోసం పలు కార్యక్రమాలు చేపడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. స్వచ్ఛాంధ్ర, స్వర్ణాంధ్రలో భాగంగా ప్రజల ఆరోగ్యం గురించి, పర్యావరణ పరిరక్షణకు సంబంధించి ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు.
రోజూ సైకిల్ తొక్కితే ఎన్నో లాభాలు. ఆరోగ్యం మెరుగు పడుతుంది. పర్యావరణ పరిరక్షణా సాధ్యపడుతుంది. అందుకే ప్రభుత్వం స్వచ్ఛాంధ్ర, స్వర్ణాంధ్రలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కుప్పంలో ఈ సైకిళ్లను వినియోగంలోకి తేవాలని సంకల్పించింది. పర్యావరణ హితానికి ఈ సైకిళ్లను వినియోగించేలా ప్రజలను ప్రోత్సహిస్తోంది.
ఈ- సైకిల్ వినియోగంతో ప్రయోజనాలెన్నో : మోటారు సైకిళ్ల వినియోగం తగ్గిస్తే పెట్రోలు ఖర్చులు ప్రతినెలా రూ.2 వేల వరకు ఆదా చేయొచ్చు. సైకిల్ తొక్కితే శారీరక దృఢత్వం, ఆరోగ్యం సొంతం అవుతాయి. ఈ- సైకిల్ వినియోగంతో తక్కువ దూరం సులభంగా చేరుకోవచ్చు. వాయు, శబ్ద కాలుష్యం నియంత్రణ కూడా జరుగుతుంది. ఒక యూనిట్ విద్యుత్తు రీఛార్జితో సుమారు 40 కి.మీ ప్రయాణం చెయ్యొచ్చు.
కడా ఆధ్వర్యంలో దరఖాస్తులు : కుప్పం, శాంతిపురం, గుడుపల్లె, రామకుప్పం మండలాలతో పాటు పురపాలిక పరిధిలో మొదటి విడతగా 5 వేల సైకిళ్లు అందజేయాలని సంబంధిత అధికారులకు లక్ష్యం నిర్దేశించారు. కుప్పం ప్రాంత అభివృద్ధి సంస్థ (కడా) ఆధ్వర్యంలో దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నారు. బాలురు, బాలికలకు వేర్వేరుగా సైకిళ్లను రూపొందించారు.
ఎలా పొందాలంటే : ఆసక్తి ఉన్నవారు గ్రామ సచివాలయాల్లో వివరాలు నమోదు చేసుకోవాలి. ఒక్కో సైకిల్ ధర రూ.23,999. - తొలుత రూ.5 వేలు చెల్లించి సైకిల్ పొందొచ్చు. స్థానిక బ్యాంకుల్లో రుణం తీసుకొని మిగిలిన మొత్తం విడతల వారీగా చెల్లించొచ్చు. జనవరిలో సీఎం చంద్రబాబు కుప్పం పర్యటన సందర్భంగా లబ్ధిదారులకు బ్యాటరీ సైకిళ్లు అందజేస్తారు.
రాష్ట్రంలో 75 వ్యర్థాల ప్రాసెసింగ్ కేంద్రాల నిర్మాణం : ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు రాష్ట్రంలో డంపింగ్యార్డ్ లేకుండా చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తమకు లక్ష్యం నిర్దేశించారని అందులో భాగంగానే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 75 వ్యర్థాల ప్రాసెసింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ కొమ్మారెడ్డి పట్టాభిరామ్ తెలిపారు. ఏ రోజు చెత్త ఆ రోజే ప్రాసెస్ అయ్యేలా ఈ ప్లాంట్లన్నీ పనిచేస్తాయన్నారు. శుక్రవారం ఉదయం వీఐపీ బ్రేక్ దర్శన సమయంలో శ్రీవారిని దర్శించుకున్న అనంతరం ఆలయం వెలుపల మీడియాతో మాట్లాడారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పేరుకుపోయిన 90 లక్షల టన్నుల చెత్తను స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రాసెస్ చేసి తొలగించినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఆరు ఎనర్జీ ప్లాంట్లను కొత్తగా నిర్మించనున్నట్లు వివరించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆలయాల్లో చెత్తను తొలగించడంతోపాటు ప్లాస్టిక్ను పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నామన్నారు. సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ను రద్దు చేయడం కోసం దశలవారీగా కార్యక్రమాలు చేపట్టామన్నారు. రైతన్నల కోసం మార్క్ఫెడ్ ద్వారా పెద్దఎత్తున సేంద్రియ ఎరువులను అందించేందుకు శ్రీకారం చుట్టామని స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ కొమ్మారెడ్డి పట్టాభిరామ్ చెప్పారు.
