మహిళా భద్రతకు క్యూఆర్ కోడ్ - అభయ వంద రోజుల కార్యాచరణ ప్రణాళిక
మహిళలు, యువతుల రక్షణ కోసం కూటమి ప్రభుత్వం ప్రయత్నం - నేరాలు, అన్యాయాలను అణచివేయడానికి డిజిటల్ నిఘా - స్కాన్ చేస్తే చాలు నిమిషాల్లో రక్షణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 12:56 PM IST
State Government Introduces QR Codes For Women Safety : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మహిళలు, యువతుల రక్షణ కోసం కూటమి ప్రభుత్వం సాంకేతికతతో కూడిన అత్యంత పటిష్టమైన భద్రతా చర్యలను అమలు చేస్తోంది. సమాజంలో పెరిగిపోతున్న నేరాలు, అన్యాయాలను అణచివేయడానికి - మహిళలకు తక్షణ రక్షణ కల్పించడానికి ప్రభుత్వం వినూత్నమైన డిజిటల్ సదుపాయాలను అందుబాటులోకి తెస్తోంది.
1. క్యూఆర్ కోడ్ భద్రతా వ్యవస్థ
- తక్షణ స్పందన: బస్సులు, ఆటోలపై తప్పనిసరిగా క్యూఆర్ కోడ్ స్టిక్కర్లు ఉంటాయి.
- పోలీస్ అలర్ట్: ముప్పు ఉందని భావించినప్పుడు ఫోన్తో స్కాన్ చేయగానే పోలీసులు వెంటనే ఘటనాస్థలికి చేరుకుంటారు.
- ప్రయాణాల్లో రక్షణ: ఒంటరిగా ప్రయాణించే మహిళలు - విద్యార్థినులకు ఇది ఒక రక్షణ కవచంలా పని చేస్తుంది.
2. అభయ - వంద రోజుల కార్యాచరణ ప్రణాళిక
- ప్రత్యేక చొరవ: అనకాపల్లి జిల్లా పోలీసుశాఖ ఆధ్వర్యంలో 'అభయ' కార్యక్రమాన్ని హోంశాఖ మంత్రి వంగలపూడి అనిత ప్రారంభించారు.
- క్షేత్రస్థాయి నిఘా: గ్రామీణ -పట్టణ ప్రాంతాల్లో మహిళల భద్రతపై విస్తృత అవగాహన సదస్సులు నిర్వహిస్తారు.
- సమన్వయ పర్యవేక్షణ: కలెక్టర్, ఎస్పీ తదితర ఉన్నతాధికారుల ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రణాళిక నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
3. పెరిగిన సైబర్ నేరాల నియంత్రణ
- ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్: ఇంటర్నెట్, సోషల్ మీడియా వేదికగా మహిళలను వేధించే వారిని అడ్డుకోవడానికి ప్రత్యేకంగా సైబర్ టాస్క్ ఫోర్స్ (STF) ఏర్పాటు చేశారు.
- మల్టీ-ప్రాంగ్డ్ స్ట్రాటజీ: సైబర్ మోసాలు - ఆన్లైన్ వేధింపుల నుంచి త్వరితగతిన ఉపశమనం కలిగించేందుకు బహుముఖ వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తున్నారు.
4. వినూత్న పోలీసింగ్ విధానాలు
- కనిపించని నిఘా: మహిళా రక్షణకు 'ఇన్విజిబుల్ పోలీసింగ్' (అదృశ్య నిఘా) విధానాన్ని ప్రాధాన్యతగా తీసుకున్నారు.
- రౌడీషీటర్లపై నిఘా: మహిళలతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించే వారిపై, ఈవ్ టీజర్లపై నిరంతర నిఘా ఉంచడం జరుగుతోంది.
5. సురక్షా యాప్
- మొబైల్ రక్షణ: అత్యవసర సమయాల్లో మహిళలను ఆదుకోవడానికి వీలుగా మరింత అప్గ్రేడెడ్ 'సురక్షా యాప్'ను ప్రభుత్వం సిద్ధం చేసింది.
- ఎస్.ఓ.ఎస్ (SOS) బటన్: కేవలం ఒక్క బటన్ నొక్కడం ద్వారా బాధితురాలి లైవ్ లొకేషన్ కంట్రోల్ రూమ్కు చేరి, నిమిషాల వ్యవధిలోనే రక్షణ లభిస్తుంది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ఈ పటిష్టమైన చర్యల వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్లో మహిళలపై జరిగే నేరాల రేటు తగ్గుముఖం పడుతోందని, సాంకేతికతను జోడించి మహిళా సమాజానికి పూర్తి స్థాయి భద్రత కల్పించడమే తమ లక్ష్యమని హోంశాఖ మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
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