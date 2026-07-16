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మహిళా భద్రతకు క్యూఆర్​ కోడ్​ - అభయ వంద రోజుల కార్యాచరణ ప్రణాళిక

మహిళలు, యువతుల రక్షణ కోసం కూటమి ప్రభుత్వం ప్రయత్నం - నేరాలు, అన్యాయాలను అణచివేయడానికి డిజిటల్​ నిఘా - స్కాన్​ చేస్తే చాలు నిమిషాల్లో రక్షణ

State Government Introduces QR Codes For Women Safety
State Government Introduces QR Codes For Women Safety (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 12:56 PM IST

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State Government Introduces QR Codes For Women Safety : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మహిళలు, యువతుల రక్షణ కోసం కూటమి ప్రభుత్వం సాంకేతికతతో కూడిన అత్యంత పటిష్టమైన భద్రతా చర్యలను అమలు చేస్తోంది. సమాజంలో పెరిగిపోతున్న నేరాలు, అన్యాయాలను అణచివేయడానికి - మహిళలకు తక్షణ రక్షణ కల్పించడానికి ప్రభుత్వం వినూత్నమైన డిజిటల్ సదుపాయాలను అందుబాటులోకి తెస్తోంది.

1. క్యూఆర్‌ కోడ్‌ భద్రతా వ్యవస్థ

  • తక్షణ స్పందన: బస్సులు, ఆటోలపై తప్పనిసరిగా క్యూఆర్‌ కోడ్‌ స్టిక్కర్లు ఉంటాయి.
  • పోలీస్ అలర్ట్: ముప్పు ఉందని భావించినప్పుడు ఫోన్‌తో స్కాన్ చేయగానే పోలీసులు వెంటనే ఘటనాస్థలికి చేరుకుంటారు.
  • ప్రయాణాల్లో రక్షణ: ఒంటరిగా ప్రయాణించే మహిళలు - విద్యార్థినులకు ఇది ఒక రక్షణ కవచంలా పని చేస్తుంది.

2. అభయ - వంద రోజుల కార్యాచరణ ప్రణాళిక

  • ప్రత్యేక చొరవ: అనకాపల్లి జిల్లా పోలీసుశాఖ ఆధ్వర్యంలో 'అభయ' కార్యక్రమాన్ని హోంశాఖ మంత్రి వంగలపూడి అనిత ప్రారంభించారు.
  • క్షేత్రస్థాయి నిఘా: గ్రామీణ -పట్టణ ప్రాంతాల్లో మహిళల భద్రతపై విస్తృత అవగాహన సదస్సులు నిర్వహిస్తారు.
  • సమన్వయ పర్యవేక్షణ: కలెక్టర్, ఎస్పీ తదితర ఉన్నతాధికారుల ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రణాళిక నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

3. పెరిగిన సైబర్ నేరాల నియంత్రణ

  • ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్: ఇంటర్నెట్, సోషల్ మీడియా వేదికగా మహిళలను వేధించే వారిని అడ్డుకోవడానికి ప్రత్యేకంగా సైబర్ టాస్క్ ఫోర్స్ (STF) ఏర్పాటు చేశారు.
  • మల్టీ-ప్రాంగ్డ్ స్ట్రాటజీ: సైబర్ మోసాలు - ఆన్‌లైన్ వేధింపుల నుంచి త్వరితగతిన ఉపశమనం కలిగించేందుకు బహుముఖ వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తున్నారు.

4. వినూత్న పోలీసింగ్ విధానాలు

  • కనిపించని నిఘా: మహిళా రక్షణకు 'ఇన్విజిబుల్ పోలీసింగ్' (అదృశ్య నిఘా) విధానాన్ని ప్రాధాన్యతగా తీసుకున్నారు.
  • రౌడీషీటర్లపై నిఘా: మహిళలతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించే వారిపై, ఈవ్ టీజర్లపై నిరంతర నిఘా ఉంచడం జరుగుతోంది.

5. సురక్షా యాప్

  • మొబైల్ రక్షణ: అత్యవసర సమయాల్లో మహిళలను ఆదుకోవడానికి వీలుగా మరింత అప్‌గ్రేడెడ్ 'సురక్షా యాప్'ను ప్రభుత్వం సిద్ధం చేసింది.
  • ఎస్.ఓ.ఎస్ (SOS) బటన్: కేవలం ఒక్క బటన్ నొక్కడం ద్వారా బాధితురాలి లైవ్ లొకేషన్ కంట్రోల్ రూమ్‌కు చేరి, నిమిషాల వ్యవధిలోనే రక్షణ లభిస్తుంది.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ఈ పటిష్టమైన చర్యల వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మహిళలపై జరిగే నేరాల రేటు తగ్గుముఖం పడుతోందని, సాంకేతికతను జోడించి మహిళా సమాజానికి పూర్తి స్థాయి భద్రత కల్పించడమే తమ లక్ష్యమని హోంశాఖ మంత్రి స్పష్టం చేశారు.

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QR CODES FOR WOMEN
GOVERNMENT INTRODUCES QR CODES
AP GOVT ON WOMEN SAFETY
వినూత్నమైన డిజిటల్ సదుపాయం
QR CODES FOR WOMEN SAFETY

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