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తెలంగాణ ఆర్టీసీలో కండక్టర్ పోస్టుల భర్తీ - పది పాసైతే చాలు - ఎగ్జామ్​ లేకుండానే డ్యూటీలోకి

ఎంపికకు పదో తరగతి విద్యార్హత - సమస్యగా మార్కుల శాతం - గ్రేడింగ్‌ విధానం స్పష్టతకు SSC బోర్డును సంప్రదించిన ఆర్టీసీ

TGSRTC TO FILL 1500 CONDUCTOR POSTS
TGSRTC TO FILL 1500 CONDUCTOR POSTS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 9, 2026 at 8:18 AM IST

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Conductors Recruitment in TGSRTC : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,500 కండక్టర్‌ కొలువుల భర్తీకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ ఇచ్చింది. రోడ్డు రవాణా సంస్థ (ఆర్టీసీ) యాజమాన్యమే ఈ ఉద్యోగాల భర్తీని చేపట్టనుంది. టెన్త్​లో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా ఈ పోస్టులకు ఉద్యోగుల్ని ఎంపిక చేయనున్నట్లు సమాచారం. ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి రావడంతో ఈ ఉద్యోగాలకు అభ్యర్థుల నియామక ప్రక్రియపై ఆర్టీసీ యాజమాన్యం దృష్టి సారించింది.

ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పాటు అనంతరం టీజీఎస్‌ ఆర్టీసీ ఆవిర్భవించిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు కండక్టర్‌ కొలువులను భర్తీ చేయలేదు. ఉన్న ఉద్యోగులే పదవీ విరమణ చేస్తుండటంతో ప్రతి ఏటా ఖాళీలు పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. ఈ మేరకు కొంతకాలం క్రితం ఔట్‌ సోర్సింగ్‌ పద్ధతిన తాత్కాలికంగా హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్‌ సహా పలు రీజియన్ల పరిధిలోని డిపోల్లో సిబ్బందిని నియమించింది. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం అనుమతించడంతో 1,500 కండక్టర్‌ ఉద్యోగాల భర్తీకి ఆర్టీసీ సిద్ధమవుతోంది.

మార్కులు వర్సెస్‌ గ్రేడింగ్‌ : కండక్టర్‌ జాబ్​లకు టెన్త్​లో వచ్చిన మార్కుల శాతాన్ని ఆధారంగా తీసుకుని ఎంపిక చేసే విధానం ఆర్టీసీలో ఉంది. రీజియన్ల వారీగా ఖాళీలు, రిజర్వేషన్లను పరిగణనలోకి తీసుకుంటూ సెలక్షన్​ ప్రాసెస్ జరిగేది. ఆ తర్వాత రాష్ట్రంలో టెన్త్​లో గ్రేడింగ్‌ విధానం అమల్లోకి వచ్చింది. మళ్లీ ఇప్పుడు గ్రేడింగ్‌ విధానం పోయి మార్కుల శాతం వచ్చింది. దీంతో కండక్టర్‌ కొలువులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థుల్లో కొంతమంది మార్కుల శాతంతో, మరికొందరు గ్రేడ్‌ పాయింట్లతో దరఖాస్తు చేసే పరిస్థితి ఏర్పడింది.

ఇప్పుడు ఈ రెండు విధానాలను ఎలా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలనే అంశంపై కసరత్తు చేస్తున్నట్లుగా ఆర్టీసీ అధికారి ఒకరు వివరించారు. ఈ మేరకు ఎస్సెస్సీ బోర్డుకు ఆర్టీసీ యాజమాన్యం తాజాగా లేఖ రాసింది. గ్రేడింగ్‌ను మార్కుల శాతంగా ఎలా లెక్కించాలి అనే విషయంపై ఎస్సెస్సీ బోర్డు నుంచి స్పష్టత తీసుకుని, కండక్టర్‌ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ను విడుదల చేయాలని ఆర్టీసీ యోచిస్తున్నట్లుగా సమాచారం.

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TGSRTC TO FILL 1500 CONDUCTOR POSTS
ఆర్టీసీలో 1500 కండక్టర్ ఉద్యోగాలు
TGSRTC TO FILL 1500 CONDUCTOR POSTS

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