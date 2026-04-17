భగ్గుమంటున్న భానుడు - వచ్చే 6 రోజులు బీ కేర్ఫుల్ - ఈ జాగ్రత్తలు పక్కా
రాష్ట్రంలో పెరిగిన ఎండలతో అల్లాడిపోతున్న జనం - రానున్న ఆరు రోజులు రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు - వడగాలుల నేపథ్యంలో అప్రమత్తమైన ప్రభుత్వం - ఉపశమన చర్యల కోసం కీలక ఆదేశాలు జారీ
Published : April 17, 2026 at 10:29 AM IST
Temperatures Soars in Telangana State : రాష్ట్రంలో మండుతున్న ఎండలతో వాతావరణం నిప్పుల కొలిమిగా మారింది. ఎండ వేడిమితో ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు. ఎండల తీవ్రత క్రమంగా పెరగడంతో బుధ, గురువారం పలు జిల్లాల్లో వడగాలులు నమోదయ్యాయి. దీంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమై ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టింది. ఈ మేరకు జిల్లాలకు తక్షణ చర్యలకు ఆదేశాలను జారీ చేసింది.
జిల్లా కలెక్టర్లను నోడల్ ఆఫీసర్లుగా నియమిస్తూ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఎం.దానకిశోర్ ఆదేశాలు జారీచేశారు. అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే ప్రాంతాలను ముందుగానే గుర్తించి వైద్య, రెవెన్యూ, పంచాయతీరాజ్/పురపాలక/నగరపాలక, మిషన్ భగీరథ, అగ్నిమాపక, కార్మిక తదితర శాఖల ఆధ్వర్యంలో ఉపశమన చర్యలు చేపట్టాలని ఆయన ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఉత్తర్వులు జారీచేశారు.
- ఐదు రోజులుగా పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలకు ఉమ్మడి ఖమ్మం, నిజామాబాద్, వరంగల్, నల్గొండ జిల్లాల్లో వడగాలులతో, సంబంధిత రుగ్మతలతో 10 మందికిపైగా మృత్యువాత పడ్డారు.
- రానున్న 6 రోజులు మరింత అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యేందుకు అవకాశాలున్నాయనే అధికారుల సూచనల నేపథ్యంలో మధ్యాహ్న సమయంలో వీలైనంతవరకు నీడలో ఉండాలని, బయటకు రావొద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఉదయం 11 నుంచి మధ్యాహ్నం 3.30 వరకు వేడిగాలులు(హీట్వేవ్స్) వీచే అవకాశాలున్నాయని తప్పనిసరై బయటకువెళితే తలకు కర్చీఫ్ ధరించాలని, చలువ కళ్లజోళ్లు పెట్టుకోవాలని, తరచూ నీళ్లు/మజ్జిగ తాగుతుండాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
- రెండు రోజులు వేడిగాలులు(హీట్వేవ్స్) నమోదైన ప్రాంతాలను ‘రెడ్’అలెర్ట్ జోన్లుగా పరిగణించాలని నిర్ణయించారు. ఈ ప్రాంతాల్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకునేవిధంగా ప్రభుత్వ శాఖలు దృష్టికేంద్రీకరించాల్సి ఉంటుంది. ప్రధానంగా పాఠశాలల పనివేళలు కుదించాలి. లేదా తరగతులను రద్దు చేయడం ఉత్తమం. విద్యార్థులు సమయానికి నీళ్లు తాగేలా విద్యాలయాల్లో నీటి గంటలు కొట్టాలి. ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్ల పంపిణీ, చల్లదనం విషయంలో చర్యలు తీసుకునేవిధంగా విద్యాశాఖను అప్రమత్తం చేయాలని విపత్తుల నిర్వహణశాఖ కలెక్టర్లను ఆదేశించింది. దీంతోపాటు పలు చర్యలను సూచించింది.
- పలుచోట్ల కూలింగ్ స్థలాలను ఏర్పాటు చేయాలి. బస్టాండ్లు, రద్దీ ప్రాంతాల్లో షెడ్లను నిర్మించాలి. వడగాలుల ముప్పున్న ప్రాంతాలు, అధిక ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యే చోట్ల చలివేంద్రాలు(మంచినీళ్లు), మజ్జిగ పంపిణీని చేపట్టాలి.
- వడగాలులకు సంబంధించిన కేసులు హాస్పిటల్లో నమోదైతే ప్రభుత్వానికి వవెంటనే సమాచారం ఇవ్వాలి. బాధితులకు ఐస్ ప్యాక్స్, కూలర్లు, ఏసీలు ఏర్పాటుచేసి ఉపశమనం కల్పించాలి.
- ఎండవేళ కార్మికులు విశ్రాంతి తీసుకునేలా చర్యలు చేపట్టాలి. భవన నిర్మాణాలు, ఇతర నిర్మాణ ప్రదేశాల్లో చల్లని నీళ్లు, నీడ ప్రాంతాలను ఏర్పాటు చేయాలి. వృద్ధులు, బాలింతలు, గర్భిణులు, చిన్నారులు హీట్వేవ్స్ బారినపడే ప్రమాదం ఉన్నందున స్త్రీ శిశు సంక్షేమ, వైద్య శాఖలు అప్రమత్తం కావాలి.
వడగాలులు నమోదైన జిల్లాలు : బుధ, గురు వారాల్లో మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి (మేడిపల్లి), దుండిగల్ (గండిమైసమ్మ, బాచుపల్లి), సంగారెడ్డి (హత్నూర, వట్పల్లి, సిర్గాపూర్, జిన్నారం, అమీన్పూర్), సిద్దిపేట (అక్కన్నపేట, సిద్దిపేట గ్రామీణం, అర్బన్) , రంగారెడ్డి (కందుకూరు, యాచారం, గండిపేట, షాబాద్), కామారెడ్డి (పాల్వంచ, దోమకొండ), నల్గొండ (దేవరకొండ, అడవి దేవులపల్లి, చింతపల్లి), మెదక్ (కుల్చారం, చేగుంట), నిజామాబాద్ (బాల్కొండ, ముప్కల్), జిల్లాల్లో హీట్ వేవ్స్ నమోదయ్యాయి.
జగిత్యాల జిల్లాలో 44.4 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి మండలంలో 44.4 డిగ్రీల సెల్సియస్ గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత గురువారం నమోదయింది. ఈ ఏడాదిలో ఇంతవరకు ఇదే రికార్డు స్థాయిలో నమోదు కావడం గమనార్హం. మరో 9 జిల్లాల్లో(ఆదిలాబాద్, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నల్గొండ, నిర్మల్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, కరీంనగర్, సిద్దిపేట)నూ 44 డిగ్రీల సెల్సియస్ దాటింది. 8 జిల్లాల్లో 43 నుంచి 43.8 డిగ్రీల మధ్య11 జిల్లాల్లో 42 నుంచి 42.9 మధ్య.. 4 జిల్లాల్లో 41.5-41.8 మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.
రాబోయే 3 రోజులు మధ్యాహ్నం వేళ బయటకు వెళ్లొద్దు : ఆరోగ్య శాఖ హెచ్చరికలు
నిప్పుల వర్షం కురిపిస్తున్న భానుడు - 43 డిగ్రీలకు చేరిన గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత