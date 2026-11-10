సత్ప్రవర్తనకు బహుమానం - ముగ్గురు జీవిత ఖైదీలకు విముక్తి
State Govt Granted Release to 3 Life Convicts: రాష్ట్రంలోని వివిధ కేంద్ర కారాగారాల్లో శిక్ష అనుభవిస్తున్న ముగ్గురు జీవిత ఖైదీలకు సర్కారు విముక్తి ప్రసాదించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 7:01 PM IST
సాధారణంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా సహా పలు కారణాలతో ఖైదీలకు విముక్తి లభిస్తుంది. తప్పు చేసి, చట్టానికి కట్టుబడి శిక్షఅనుభవిస్తున్న వారికి, తమ ప్రవర్తన, నడవడికలో మార్పులను జైలు అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు కనిపెడుతూనే ఉంటారు. పశ్చాత్తాపం చెందుతున్న వారికి, తోటి వారితో సానుకూల ధృక్పథంతో మెలిగే వారికి నిబంధనల ప్రకారం అర్హులకు శిక్షా కాలం తగ్గించడం, శిక్ష గడువు ముగియకముందే విముక్తి లభిస్తుంది.
ముగ్గురు జీవిత ఖైదీలకు విముక్తి: రాష్ట్రంలోని వివిధ కేంద్ర కారాగారాల్లో శిక్ష అనుభవిస్తున్న ముగ్గురు జీవిత ఖైదీలకు సర్కారు విముక్తి ప్రసాదించింది. సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వుల మేరకు ఈ ఏడాది జూన్ 1 నాటికి అర్హత సాధించిన ఖైదీల సత్ప్రవర్తనను హోం శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ నేతృత్వంలోని స్టాండింగ్ కమిటీ సుదీర్ఘంగా సమీక్షించింది. 'భారతీయ నాగరిక్ సురక్ష సంహిత'లోని సెక్షన్ 473 ప్రకారం వీరి మిగిలిన శిక్షా కాలాన్ని రద్దు చేస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. కోస్తా ఆంధ్ర పరిధిలోని జైళ్లలో 14 ఏళ్ల సాధారణ శిక్షతో పాటు రిమిషన్తో కలిపి 20 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న ముగ్గురు ఖైదీలు విడుదల కానున్నారు.
కీలక నిబంధనలు: వీరిలో రాజమహేంద్రవరం జైలు నుంచి సర్విశెట్టి కాళీ ప్రసాద్ (51), పెమ్మిడి నాగేశ్వరరావు, విశాఖ సెంట్రల్ జైలులోని గెంబలి శ్రీను ఉన్నారు. ముందస్తు విడుదల పొందుతున్న ఖైదీలకు ప్రభుత్వం కొన్ని కీలక నిబంధనలను విధించింది. విడుదలయ్యే ప్రతి ఖైదీ రూ. 50,000 మొత్తానికి వ్యక్తిగత బాండ్ సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత, వారి అసలు శిక్షా కాలం ముగిసేవరకు ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో హాజరు కావాలి.
ఒకవేళ విడుదలైన తర్వాత సదరు వ్యక్తులు ఎలాంటి క్రిమినల్ నేరాలకు పాల్పడినా, వారికి ఇచ్చిన క్షమాభిక్ష రద్దవుతుంది. తక్షణమే వారిని తిరిగి అరెస్ట్ చేసి జైలుకు తరలిస్తారు. ఈ నిబంధనల ప్రకారం ఖైదీల విడుదల ప్రక్రియను చేపట్టాలని జైళ్ల శాఖ డైరెక్టర్ జనరల్ను ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.
మహిళా ఖైదీ ప్రసవం - కారాగారంలో చిన్నారికి బారసాల
15 ఏళ్లు న్యాయపోరాటం - జైలు నుంచి విడుదలైన మాజీ మావోయిస్టు కేశవరావు