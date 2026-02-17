ETV Bharat / state

గంట ప్రయాణంతో విమానాశ్రయానికి - రూ. 6,416 కోట్లతో 9 కొత్త ఎయిర్​పోర్టులు

అందుబాటులోకి తెచ్చేలా ఏపీఏడీసీఎల్‌ ప్రణాళిక - కొత్తగా 9 విమానాశ్రయాల అభివృద్ధికి ప్రణాళిక - రూ.6,416 కోట్లతో ప్రతిపాదనలు -టెండరు దశలో 2 ఎయిర్‌పోర్టులు

State Government Developing New Airports APADCL Projects
State Government Developing New Airports APADCL Projects
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 8:12 AM IST

State Government Developing New Airports APADCL Projects: ఒక గంటసేపు రోడ్డు మీద ప్రయాణించి విమానాశ్రయానికి వెళ్లగలిగేంత దూరంలోనే అందుబాటులో ఉంటే బాగుంటుంది కదా. అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ మేరకు సదుపాయాలు కల్పించాలని ప్రణాళికులు రచిస్తోంది. ఈ దిశగా చర్యలు సైతం చేపడుతోంది. దీనిలో భాగంగానే కొత్తగా రూ. 6,416 కోట్లతో 9 విమానాశ్రయాలను అభివృద్ధి చేసేందుకు రాష్ట్ర విమానాశ్రయాల అభివృద్ది సంస్థ (ఏపీఏడీసైఎల్​) ప్రతిపాదనలు రూపొందించింది. పీపీపీ విధానంలో రూ.916 కోట్లతో నెల్లూరు జిల్లా దగదర్తి విమానాశ్రయాన్ని నిర్మించేందుకు ఇప్పటికే టెండరు పిలిచింది. వచ్చే నెలలో నిర్మాణ పనుల కోసం అప్పగించేందుకు కసరత్తులు చేస్తోంది. రూ.1,142.10 కోట్లతో కుప్పంలో విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి త్వరలోనే టెండర్లు పిలవనుంది. 444 ఎకరాల భూములను దీని నిర్మాణం కోసం సేకరించాల్సి ఉంది. శ్రీకాకుళం, అమరావతి విమానాశ్రయాల నిర్మాణానికి సైతం డీపీఆర్‌లు సిద్ధమయినట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

డీపీఆర్‌లు తయారీలు: రూ.1,000 కోట్లతో అమరావతిలో, రూ.650 కోట్లతో శ్రీకాకుళంలో విమానాశ్రయాలు నిర్మించి వాటిని అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. మిగిలిన అన్నవరం - తుని, తాడేపల్లిగూడెం, అనంతపురం, ఒంగోలు, నాగార్జునసాగర్ విమానాశ్రయాల నిర్మాణానికి డీపీఆర్‌లు తయారీ దశలో ఉన్నాయి. నిర్మాణంలో ఉన్న అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని భోగాపురంలో ఈ ఏడాది జూన్‌ నాటికి పూర్తి చేసి ప్రారంభించాలని భావిస్తోంది. రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే నిర్వహణలో 6 విమానాశ్రయాలు ఉన్నాయి.

ప్రతీ సంవత్సరం పెరుగుతున్న ప్రయాణికుల సంఖ్య: రాష్ట్రంలో ఏటా దాదాపు 50 నుంచి 60 లక్షల మంది వరుకు ప్రయాణికులు ఇప్పటికే నిర్వహణలో ఉన్న విమానాశ్రయాల నుంచి ప్రయాణిస్తున్నారు. వారి సంఖ్య సంవత్సరానికి కనీసం 17 శాతం పెరుగుతున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. జిల్లాల మధ్య ఉండే విమాన సర్వీసులకు డిమాండ్‌ చాలా వరుకు పెరుగుతూ వస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్​ నుంచి వేరే దేశాలకు ప్రయాణించే వాళ్ల సంఖ్య ఏడాదికి దాదాపు 1.5 లక్షల వరకు ఉంటోందని, అది సంవత్సరానికి 14 శాతం చొప్పున పెరుగుతోందని పలు నివేదికలు తెలుపుతున్నాయి. ఏపీఏడీసీఎల్‌ అంచనాల ప్రకారం లోకల్​గా పలు జిల్లాలకు మధ్యన అనుసంధానం పెంచితే ప్రయాణికుల సంఖ్య పెరుగుతుందని భావిస్తోంది.

ఎకోసిస్టమ్‌: రాష్ట్రంలో సిస్టమ్‌ అభివృద్ధిని మెరుగుపరిచేలా ప్రభుత్వం దానిపై దృష్టి పెట్టింది. ఇది విమానయాన రంగానికి ఎంతో అవసరం. అంతే కాకుండా విమాన ప్రయాణాలు చేసేవారి సేవలతోపాటు, సరకు రవాణా సులభతరంగా ఉండేందుకు మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేయడంపైన ప్రభుత్వం దృష్టి సారించినట్లు తెలుస్తుంది. ప్రతీ సంవత్సరం రాష్ట్రంలోని విమానాశ్రయాల నుంచి సుమారు 5,917 మెట్రిక్‌ టన్నుల సరకు రవాణా జరుగుతోంది. విమానాశ్రయాల అనుసంధానాన్ని పెంచాలని దాని ద్వారా సరకు రవాణాను మరో 20 శాతం పెంచాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

ఫ్లయింగ్‌ ట్రైనింగ్‌ ఆర్గనైజేషన్లు: విశాఖ నుంచి చెన్నై, హైదరాబాద్‌ టూ బెంగళూరు, చెన్నై నుంచి బెంగళూరు మీదుగా ప్రభుత్వం పారిశ్రామిక కారిడార్లను అభివృద్ధి చేస్తోంది. వాటిలో ఏర్పాటు చేసే పరిశ్రమలు సరకు రవాణా కోసం విమానాశ్రయాలను వినియోగించుకునేందుకు వీలుగా మౌలిక సదుపాయాలు, రోడ్ల అభివృద్ధికి ఇప్పటికే ప్రతిపాదనలు రూపొందించింది. 2 ఫ్లయింగ్‌ ట్రైనింగ్‌ ఆర్గనైజేషన్ల(ఎఫ్‌టీవో)ను కర్నూలు విమానాశ్రయంలో ఏర్పాటు చేసేందుకు మేల్‌స్టార్‌ టెక్‌ ఏవియేషన్‌, ఓరియెంట్‌ ఫ్లైట్స్‌ ఏవియేషన్‌ అకాడమీ సంస్థలకు ఇప్పటికే ప్రభుత్వం అనుమతులు ఇచ్చింది. మరో 2 ఎఫ్‌టీవోలను రాజమహేంద్రవరం విమానాశ్రయంలో ఏర్పాటు చేసేందుకు నిర్ణయించింది. మిగిలిన విమానాశ్రయాల్లోనూ ఎఫ్‌టీవోల ఏర్పాటుపై అధికారులు ప్రతిపాదనలు రూపొందిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

