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నవంబర్‌లో మరోసారి భాగస్వామ్య సదస్సు - సంస్థలతో కొనసాగుతున్న సంప్రదింపులు

రాష్ట్రానికి రానున్న రూ.11 లక్షల 38 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు - ఇంధన, పరిశ్రమలు, ఏపీ మారిటైం బోర్డు, పర్యాటక శాఖలకు చెందిన వందలాది ప్రాజెక్టులను దశలవారీగా గ్రౌండింగ్ చేయాలని లక్ష్యం

Government To Host Partnership Summit Again In November
Government To Host Partnership Summit Again In November (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 1:32 PM IST

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Government To Host Partnership Summit Again In November : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పెట్టుబడుల వర్షం కురిపించాలన్న లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం మరో కీలక అడుగు వేస్తోంది. గత ఏడాది విశాఖలో నిర్వహించిన భాగస్వామ్య సదస్సులో కుదిరిన భారీ పెట్టుబడి ఒప్పందాలను వేగంగా అమలు చేయడంపై దృష్టి సారించింది. ఈ నేపథ్యంలో నవంబరులో మరోసారి భాగస్వామ్య సదస్సు నిర్వహించేందుకు కార్యాచరణ ప్రారంభించింది. ఇప్పటికే కుదిరిన ఎంవోయూలను గ్రౌండింగ్ చేసి పెట్టుబడులను వాస్తవ రూపంలోకి తీసుకురావడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది.

రాష్ట్రానికి రూ.11 లక్షల 38 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు : గత ఏడాది విశాఖలో జరిగిన భాగస్వామ్య సదస్సులో మొత్తం 538 ఎంవోయూలు కుదిరాయి. వీటి ద్వారా దాదాపు రూ.11 లక్షల 38 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు రాష్ట్రానికి రానుండగా, సుమారు 14 లక్షల మందికి పైగా ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. ఈ ఒప్పందాల్లో ఇప్పటికే 139 ప్రాజెక్టులకు ప్రభుత్వం అనుమతులు మంజూరు చేసింది.

నవంబర్‌లో మళ్లీ భాగస్వామ్య సదస్సు నిర్వహించనున్న ప్రభుత్వం - సంస్థలతో కొనసాగుతున్న సంప్రదింపులు (ETV Bharat)

మరో 206 ఒప్పందాలను సెప్టెంబరు నాటికి గ్రౌండింగ్ చేసేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. పెట్టుబడిదారులు వెనక్కి తగ్గకుండా ఉండేందుకు అధికారులు నేరుగా సంస్థల ప్రతినిధులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు. మిగిలిన ఎంవోయూల పురోగతిని పర్యవేక్షించేందుకు ప్రత్యేకంగా మంత్రివర్గ ఉపసంఘాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. సంస్థలకు ఎదురవుతున్న సమస్యలను గుర్తించి వెంటనే పరిష్కరించాలన్న బాధ్యతను ఈ కమిటీకి ప్రభుత్వం అప్పగించింది.

వందలాది ప్రాజెక్టులను దశలవారీగా గ్రౌండింగ్ : ఏదైనా సంస్థ పెట్టుబడుల నుంచి వైదొలగాలని భావిస్తే దానికి గల కారణాలను తెలుసుకుని, సాధ్యమైన పరిష్కారాలను అందించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. అవసరమైతే శాఖల మధ్య సమన్వయం చేసి అడ్డంకులను తొలగించాలని సూచించింది. పాలసీ నిబంధనల్లో మార్పులు అవసరమైతే వాటిని కూడా ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకురావాలని మంత్రివర్గ ఉపసంఘానికి స్పష్టం చేసింది. శాఖల వారీగా కూడా ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందించగా ఇంధన, పరిశ్రమలు, ఏపీ మారిటైం బోర్డు, పర్యాటక శాఖలకు చెందిన వందలాది ప్రాజెక్టులను దశలవారీగా గ్రౌండింగ్ చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ముఖ్యంగా సెప్టెంబరు నాటికి మెజారిటీ ప్రాజెక్టులు భూమిపైకి వచ్చేలా కార్యాచరణ కొనసాగుతోంది.

పరిశ్రమల అభివృద్ధి, ఉపాధి కల్పనకి ప్రాధాన్యం: రాష్ట్రానికి భారీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించడమే కాకుండా, వాటిని అమలు దశకు తీసుకెళ్లడంపైనే ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. నవంబరులో జరగనున్న తదుపరి భాగస్వామ్య సదస్సుకు ముందే ఎక్కువ సంఖ్యలో ప్రాజెక్టులు గ్రౌండింగ్ అయితే, పెట్టుబడిదారుల్లో మరింత విశ్వాసం పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. మొత్తంగా పెట్టుబడుల ఒప్పందాలను కార్యరూపంలోకి తీసుకురావడం ద్వారా పరిశ్రమల అభివృద్ధి, ఉపాధి కల్పన, ఆర్థిక వృద్ధికి ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది.

జాతీయ స్థాయి టూర్ ఆపరేటర్లతో ప్రత్యేక ఒప్పందం : తాజాగా రాష్ట్రానికి విదేశీ పర్యటకులను రప్పించడం సహా పర్యాటక అభివృద్ధి కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక చర్యలు తీసుకుంది. జాతీయ స్థాయి టూర్ ఆపరేటర్లతో ప్రత్యేక ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. రాష్ట్రంలో పర్యాటక ప్రాంతాల వివరాలను విదేశాల్లోని పర్యటకులకు తెలియజేయడం సహా వారు ఇక్కడికి వచ్చినపుడు పర్యటనకు ఏర్పాట్లు, వివరాలు తెలియజేయడం తద్వారా పర్యాటకులు సంతృప్తి చెందేలా చర్యలు తీసుకుంది. విదేశీ పర్యటకుల ద్వారా పెట్టుబడులు పెంచడం సహా పర్యాటక ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేసి దేశ, విదేశీ పర్యాటకులతో కళకళలాడేలా చేయడమే లక్ష్యంగా ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది.

విదేశీ పర్యటకులను రప్పించడమే లక్ష్యం - ఐఏటీవోతో రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ ఒప్పందం

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