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ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం దసరా కానుక - 2 డీఏల మంజూరుకు అంగీకారం

ఉద్యోగ సంఘాలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జరిపిన చర్చలు సఫలమయ్యాయి. దసరాకే 2 డీఏలు ఇచ్చేందుకు సర్కారు ఓకే చెప్పింది. రెండో విడత భేటీ అనంతరం చర్చలు సఫలం అయినట్లుగా ఐకాస నేతలు ప్రకటించారు.

Employee unions Meeting With TG Govt
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2026 at 7:29 AM IST

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2 DAs For Employees : ఉద్యోగులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దసరా కానుక ప్రకటించింది. దసరా పండుగకే రెండు కరవు భత్యాలను మంజూరు చేసేందుకు అంగీకరించింది. తొలుత బుధవారం మధ్యాహ్నం సచివాలయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్‌ జాజుతో జరిగిన భేటీలో స్పష్టత రాలేదని ప్రకటించిన ఉద్యోగ ఐకాస, తర్వాత రాత్రి ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క సమక్షంలో జరిగిన చర్చలు సఫలమైనట్లు వెల్లడించింది.

ఉద్యోగ సంఘాలతో చర్చలు సఫలం

ఉద్యోగ సంఘాలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చర్చలు సఫలమయ్యాయి. దసరా పండుగకు 2 పెండింగ్ డీఏలు విడుదల చేస్తామని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క హామీ ఇవ్వగా ఉద్యోగ సంఘాలు అంగీకరించాయి. తొలుత సీఎస్​తో జరిపిన చర్చల్లో పురోగతి కనపడకపోగా బుధవారం రాత్రి మరో దఫా సంప్రదింపులకు రావాలని సంజయ్‌ జాజు నుంచి ఉద్యోగ ఐకాస నేతలకు సమాచారం అందింది. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి, సీఎస్‌ ఉద్యోగ ఐకాస నాయకులతో సమావేశమయ్యారు.

ఈ సందర్భంగా రెండు డీఏలను దసరా పండుగకే ఇస్తామని సీఎస్ ప్రకటించారు. మూడో డీఏ విషయాన్ని మాత్రం ప్రస్తావించలేదు. పీఆర్సీ నివేదిక త్వరలో తెప్పించుకుంటామని, సీపీఎస్​పై వెంటనే కమిటీ వేస్తామని తెలిపారు. సమావేశంలో ఉద్యోగుల ఐకాస ఛైర్మన్‌ మారం జగదీశ్వర్, సెక్రటరీ జనరల్‌ ఏలూరి శ్రీనివాస రావు, ఇతర ఐకాస నేతలు పాల్గొన్నారు.

దసరాకు 1 - ఉగాదికి మరోటి

అంతకు ముందు మధ్యాహ్నం సీఎస్‌తో జరిగిన చర్చలకు మారం జగదీశ్వర్, ఏలూరి శ్రీనివాస రావు, మరో ఐకాస ఛైర్మన్‌ వి.లచ్చిరెడ్డి నేతృత్వంలో వివిధ సంఘాల నేతలు హాజరయ్యారు. దసరాకు ఒక డీఏ, ఏప్రిల్‌లో ఉగాదికి మరో డీఏ ఇస్తామని, దాన్ని కేబినెట్ ఆమోదానికి పంపిస్తామని ఆర్థిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి చెప్పడంతో ఉద్యోగ నాయకులంతా అభ్యంతరం తెలిపారు.

దసరాకు రెండు డీఏలు, ఉగాదికి ఒకటి ఇవ్వాలని కోరారు. పీఆర్సీ నివేదికను త్వరలో తీసుకుంటామని సీఎస్‌ చెప్పగా గడువు చెప్పాలని నాయకులు పట్టుబట్టారు. ఈ క్రమంలో సమావేశం నుంచి నేతలు బయటకు వచ్చారు. నాలుగు ప్రధాన డిమాండ్లపై సీఎస్‌ స్పష్టత ఇవ్వలేదని ప్రకటించిన ఐకాస నేతలు గురువారం అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించి, తదుపరి కార్యాచరణ ప్రకటిస్తామని వెల్లడించారు. రాత్రి జరిగిన రెండో విడత భేటీ అనంతరం చర్చలు సఫలమైనట్లు ప్రకటించారు.

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EMPLOYEE UNIONS MEETING WITH GOVT
ఉద్యోగ సంఘాలతో ప్రభుత్వం చర్చలు
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