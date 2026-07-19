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నల్లమలకు మళ్లీ 'ఇండియన్‌ గౌర్‌' - పులుల సంతతి పెరగడంలో కీలక పాత్ర

వందేళ్ల తర్వాత నల్లమలకు ఇండియన్ గౌర్​లు - మధ్యప్రదేశ్‌ నుంచి ఏపీకి తీసుకురానున్న 50 అడవి దున్నలు - ఈ ఏడాది డిసెంబరు నెెలకల్లా

Wild buffaloes Into Nallamala Forest
Wild buffaloes Into Nallamala Forest (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 4:31 PM IST

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Wild buffaloes Into Nallamala Forest : నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో జీవ వైవిధ్యాన్ని పెంపొందించేందుకు రాష్ట్ర అటవీ శాఖ కీలక అడుగులు వేస్తోంది. కాలక్రమేణా అంతరించిపోయిన ‘ఇండియన్‌ గౌర్‌’ (అడవి దున్న)లను మళ్లీ ప్రవేశపెట్టేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. దాదాపు వందేళ్ల క్రితం వరకూ నల్లమల అడవుల్లో ఈ అడవి దున్నలు గణనీయంగా ఉండేవి. అయితే కాలక్రమంలో వాటి ఆవాసాలు దెబ్బతినటం, మనుషుల సంచారం, కార్యకలాపాలు పెరగటంతో అవి కనుమరుగైపోయాయి.

కృష్ణానది దాటి వచ్చి: 2024 జులై-అక్టోబరు మధ్య నల్లమలలోని బైర్లూటీ, ఆత్మకూరు, వెలుగోడు పరిధిలో అటవీ అధికారులకు ఓ ఇండియన్ గౌర్ పలుమార్లు కనిపించింది. అది కర్ణాటక అటవీ ప్రాంతాల నుంచి కృష్ణానదిని దాటి, వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి నల్లమలకు చేరుకుని ఉంటుందని అధికారులు అంచనాకొచ్చారు. దాంతో పాటు మరికొన్ని అడవి దున్నలు కూడా వచ్చి ఉండే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.

మధ్యప్రదేశ్‌ నుంచి అడవి దున్నలు: ఈ క్రమంలో నల్లమలలో జీవ వైవిధ్యాన్ని పెంచేందుకు అంతరించిపోతున్న వన్యప్రాణుల సంఖ్యను పెంచేందుకు ప్రభుత్వం కార్యాచరణను రూపొందించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే నల్లమలను మళ్లీ ఇండియన్‌ గౌర్‌లకు ప్రధాన ఆవాసంగా మార్చాలని నిర్ణయించారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ ఇటీవల కేంద్ర అటవీ, పర్యావరణ శాఖ మంత్రి భూపేంద్రయాదవ్, మధ్యప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి మోహన్‌యాదవ్‌తో మాట్లాడారు. మధ్యప్రదేశ్‌ నుంచి ఏపీకి కొన్ని అడవి దున్నలను ఇచ్చేందుకు ఒప్పించారు.

మూడేళ్లలో 50 అడవి దున్నలు తరలింపు: నల్లమల-శ్రీశైలం టైగర్‌ రిజర్వు అటవీ ప్రాంతంలో పులుల సంతతిని మరింత వృద్ధి చేయడంతో పాటు పర్యావరణ సమతుల్యతను కాపాడేందుకు అటవీ శాఖ సరికొత్త వ్యూహంతో ముందుకు సాగుతోంది. మధ్యప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వంతో కుదిరిన ఒప్పందం ప్రకారం రాబోయే మూడేళ్లలో విడతల వారీగా మొత్తం 50 అడవి దున్నలను ఏపీకి తీసుకురానున్నారు.

ఇందులో భాగంగా తొలిదశలో 15 నుంచి 20 అడవి దున్నలను ఈ ఏడాది డిసెంబరు నెెలకల్లా నల్లమల అడవులకు రానున్నాయి. వీటిని నల్లమల పరిధిలోని ప్రసిద్ధ గుండ్ల బ్రహ్మేశ్వరం వన్యప్రాణి అభయారణ్యం వద్ద విడిచిపెట్టాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. కేవలం నల్లమలకే పరిమితం కాకుండా, మరికొన్ని గౌర్‌లను పాపికొండల జాతీయ పార్కులోనూ పెంచేందుకు అటవీ అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.

అడవిలో కేవలం జింకలు, దుప్పులు మాత్రమే ఉంటే పులులు ఆహారం కోసం వాటిపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడతాయి. దీనివల్ల చిన్న జంతువుల సంఖ్య వేగంగా తగ్గిపోయే ప్రమాదముంది. సమతుల్యత కాపాడటానికి అడవి దున్నలు దోహదం చేస్తాయి. గౌర్‌లూ అందుబాటులో ఉంటే అటవీ ఆహార గొలుసు సమతుల్యంగా ఉంటుంది. ఒక్కో ఇండియన్‌ గౌర్‌ వందల కిలోల బరువు ఉంటుంది. దీన్ని వేటాడితే పులులకు ఎక్కువ రోజుల పాటు ఆహార కొరత ఉండదు. అడవిని పులులకు మరింత అనుకూలంగా మార్చటంలోనూ ఇవి సహాయపడతాయి. గడ్డి, పొదలు మేయటం వల్ల ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగా లేత, పచ్చటి గ్రాసం మొలకెత్తుతుంది. దీనివల్ల జింకలు, దుప్పుల సంతతి పెరుగుతుంది. అవి పులులకు ఆహారమవుతాయి.

మధ్యప్రదేశ్‌కు ప్రత్యేక బృందం: నల్లమలలోని గుండ్ల బ్రహ్మేశ్వరానికి చుట్టూ 40 కిలోమీటర్ల పరిధి వరకూ ఎలాంటి జనావాసాలు ఉండవని, గౌర్‌లకు ఇది అత్యంత అనుకూలమైన ఆవాస ప్రాంతంగా గుర్తించామని అటవీశాఖ ప్రధాన ముఖ్య అధికారి చలపతిరావు అన్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ "నల్లమల - శ్రీశైలం టైగర్‌ రిజర్వు (ఎన్‌ఎస్‌టీఆర్‌) ప్రాంతంలో కొన్నాళ్లుగా పులుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం ఇక్కడ 87 పులులున్నాయి. ఇండియన్‌ గౌర్‌లను ఇక్కడ ప్రవేశ పెట్టటం వల్ల వీటి సంతతి ఇంకా పెరిగే అవకాశముంది. నల్లమలలోని గుండ్ల బ్రహ్మేశ్వరానికి చుట్టూ 40 కిలోమీటర్ల పరిధి వరకూ ఎలాంటి జనావాసాలు ఉండవు. గౌర్‌లకు ఇది అత్యంత అనుకూలమైన ఆవాస ప్రాంతంగా గుర్తించాం. మధ్యప్రదేశ్‌లోని సత్పుర టైగర్‌ రిజర్వు నుంచి మూడేళ్లలో మొత్తం 50 గౌర్‌లను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ విడిచి పెడతాం. ఇప్పటికే ప్రత్యేక బృందాన్ని మధ్యప్రదేశ్‌కు పంపించాం" అని అన్నారు.

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