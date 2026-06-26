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తిరుమలలో స్టేట్‌ ఫుడ్‌ ల్యాబొరేటరీ - 48 గంటల్లోనే నాణ్యత నివేదిక

తిరుమలలో పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి ఎఫ్‌ఎస్‌ఎస్‌ఏఐ ల్యాబ్‌ - తొలి అనాలిసిస్ రిపోర్ట్‌ను పరిశీలించిన టీటీడీ అదనపు ఈవో - ల్యాబ్‌లో 50కు పైగా అత్యాధునిక పరికరాలు

State Food Laboratory in Tirumala
State Food Laboratory in Tirumala (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 10:07 AM IST

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State Food Laboratory in Tirumala : శ్రీవారి భక్తులకు అందించే తాగునీరు, అన్నప్రసాదాలు ఇక పై మరింత సురక్షితంగా, నాణ్యతతో అందనున్నాయి. తిరుమలలో స్టేట్ ఫుడ్ ల్యాబొరేటరీ, టీటీడీ సంయుక్తంగా నిర్మించిన "భారత ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల ప్రాధికార సంస్థ (FSSAI)" ల్యాబ్ అందుబాటులోకి వచ్చింది.

ఇక్కడ నిర్వహించిన మొదటి పూర్తిస్థాయి అధికారిక పరీక్షలకు సంబంధించిన నివేదికను టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి గురువారం పరిశీలించి ఆమోదించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. రూ.25 కోట్లతో నిర్మించిన ఈ ల్యాబ్ రెండున్నర నెలల్లోనే పూర్తిస్థాయిలో సేవలు అందించడం సంతోషకరమన్నారు. భక్తులకు అందించే అన్నం, సాంబారు, రసం, చట్నీ, లడ్డూలు, తాగునీటితో పాటు టీటీడీ కొనుగోలు చేసే నెయ్యి, పప్పుదినుసులు, ఇతర సరకుల నాణ్యతను నిర్థారించి, తద్వారా సురక్షితమైన వాటినే భక్తులకు అందిస్తామని ఆయన స్పష్టం చేసారు.

తిరుమలలో స్టేట్‌ ఫుడ్‌ ల్యాబొరేటరీ - 48 గంటల్లోనే నాణ్యత నివేదిక (ETV Bharat)

గతంలో తాగునీటి నమూనాలను మైక్రోబయాలజీ పరీక్షల కోసం కర్నూలుకు పంపేవారని, అక్కడి నుంచి నివేదిక రావడానికి 10 నుంచి 15 రోజుల సమయం పట్టేదని తెలిపారు. ప్రస్తుతం తాగునీటిలో బ్యాక్టీరియాపై ప్రాథమిక నివేదిక 48 గంటల్లోనే అందుబాటులోకి వస్తుందన్నారు. పూర్తిస్థాయి సమగ్ర విశ్లేషణ నివేదిక 7 రోజుల్లోనే వస్తుందని వెల్లడించారు.

"తిరుమలలో మైక్రోబయాలజీ ల్యాబ్ ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా భక్తులకు స్వచ్ఛమైన, సురక్షితమైన నీరు అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనివల్ల భక్తుల ఆరోగ్యానికి పూర్తి భరోసానిస్తున్నాం. ఇది ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్​ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా పనిచేస్తుంది. శ్రీవారి లడ్డూ, అన్నదానం, పప్పులు వంటి ఆహార నమూనాలను, నీటి నమూనాలను పరీక్షించి నాణ్యతను నిర్థారిస్తున్నాం. గతంలో నీటి పరీక్షల కోసం నమూనాలను ఇతర ప్రాంతాలకు పంపాల్సి వచ్చేదని, దీనివల్ల ఫలితాలు ఆలస్యం అయ్యేది. కానీ ప్రస్తుతం స్థానికంగానే అత్యాధునిక ల్యాబ్ అందుబాటులోకి రావడంతో నీటి నమూనాల పరీక్షలు వేగవంతంగా జరిగి, కచ్చితమైన ఫలితాలు తక్షణమే వస్తున్నాయి." - వెంకయ్య చౌదరి, టీటీడీ అదనపు ఈవో

ల్యాబ్‌ ఏర్పాటుకు సహకరించిన ఎఫ్‌ఎస్‌ఎస్‌ఏఐ డైరెక్టర్లు పాండా, సాహు, సీఎఫ్‌టీఆర్‌ఐ ప్రధాన శాస్త్రవేత్త ఉషారాణి, రాష్ట్ర ఆహార భద్రతాధికారి వీరపాండ్యన్‌ తదితరులకు టీటీడీ అదనపు ఈవో కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో టీటీడీ ఆరోగ్యశాఖ డిప్యూటీ ఈవో సోమన్న నారాయణ, ఆలయ డిప్యూటీ ఈవో లోకనాథం, ల్యాబ్‌ ఇన్‌ఛార్జి లక్ష్మీనారాయణ, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.

మల్టీ లెవెల్‌ పార్కింగ్​కు టీటీడీ ప్రణాళిక: తిరుమల పుణ్యక్షేత్రంలో ట్రాఫిక్ రద్దీ పెరుగుతుండటంతో, అధికారులు ట్రాఫిక్ నియంత్రణపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. కొండపైన సుమారు 7 వేల వరకు వాహనాలకే పార్కింగ్ సదుపాయం ఉన్నప్పటికీ, ప్రతిరోజూ 12 నుంచి 16 వేల వరకు వాహనాలు (ద్విచక్ర వాహనాలు, ఆర్టీసీ బస్సులు, ప్రైవేటు వాహనాలు) తిరుమలకు చేరుకుంటున్నాయి. రద్దీ వేళల్లో వసతి గదుల కేటాయింపు కేంద్రాలైన సీఆర్వో, శ్రీపద్మావతి విచారణ కేంద్రం, ఎంబీసీ ఎంక్వైరీ సెంటర్ల వద్ద ఉన్న పార్కింగ్ స్థలాలు సరిపోవడం లేదు.

మరోవైపు ఎస్వీ మ్యూజియం, తరిగొండ వెంగమాంబ అన్నప్రసాద కేంద్రం, ప్రధాన కల్యాణకట్ట, అదనపు ఈవో కార్యాలయం, వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్-1 వద్ద పార్కింగ్ లేకపోవడంతో, వాహనాలను రోడ్ల పైనే నిలుపుతున్నారు. దీంతో భక్తులు రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతోంది.

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తిరుమలలో స్టేట్‌ ఫుడ్‌ ల్యాబొరేటరీ
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