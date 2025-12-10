ETV Bharat / state

పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్‌కు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాం: రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్‌

రేపు పోలింగ్ జరిగే మండలాల్లో సెలవు ఉంటుందన్న ఎన్నికల సంఘం - సర్పంచి పదవులకు వేలం పాటలపై కఠినంగా వ్యవహరించినట్లు వెల్లడి - వేలం నిర్వహించిన గ్రామాల్లో కొందరిపై కేసులు

TELANGANA GP POLLS
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025 (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 10, 2025 at 7:49 PM IST

|

Updated : December 10, 2025 at 7:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Gram Panchayat Polls in Telangana : తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికలకు సర్వం సిద్ధమైంది. మరికొద్ది గంటల్లో జరగనున్న ఎన్నికల్లో అభ్యర్థుల బలాబలాలు తేలిపోనున్నాయి. ఇప్పటికే ఎన్నికల సంఘం పోలింగ్​కు సంబంధించి పూర్తి ఏర్పాట్లు చేశారు. నిర్ణీత సమయానికి మండల కేంద్రాల్లోని డిస్ట్రిబ్యూషన్ కేంద్రాలకు పోలింగ్ సిబ్బంది చేరుకున్నారు. అన్ని నియోజకవర్గాల్లోని మండల కేంద్రాల్లో ఎన్నికల సామాగ్రి పంపిణీ చేసినట్టు అధికారులు తెలిపారు. అలాగే బందోబస్తు, శాంతిభద్రతల అంశాన్ని పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు.

గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు సంబంధించి గురువారం జరిగే పోలింగ్‌కు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్‌ రాణికుముదిని తెలిపారు. బందోబస్తు, శాంతిభద్రతల అంశాన్ని పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నట్లు చెప్పారు. పోలింగ్‌ పూర్తికాగానే కౌంటింగ్‌ జరుగుతుందన్న ఆమె తొలి విడతలో 395, రెండో విడతలో 495 గ్రామాల్లో ఎన్నికలు ఏకగ్రీవమయ్యాయని వెల్లడించారు. 50 వేల మంది పోలీసులు ఎన్నికల విధుల్లో ఉంటారని కమిషనర్‌ పేర్కొన్నారు.

పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్‌కు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాం: రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్‌ (ETV)

ఉదయం 7 నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు : ఉదయం 7 గంటల నుంచి పోలింగ్ ప్రారంభమై మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ముగుస్తుందని ఎన్నికల కమిషనర్​ రాణికుముదిని అన్నారు. పోలింగ్‌ పూర్తికాగానే కౌంటింగ్‌ జరుగుతుందని తెలిపారు. ఆ వెంటనే ఉప సర్పంచి ఎన్నికకు సంబంధించిన ప్రక్రియ కూడా ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. గురువారం 3,834 గ్రామాలు, 27,628 వార్డుల్లో పోలింగ్ జరగనుందని వెల్లడించారు.

"తొలి విడతలో 395 గ్రామాల్లో ఏకగ్రీవ ఎన్నిక జరిగింది. రెండో విడతలో 495 గ్రామాల్లో ఏకగ్రీవ ఎన్నిక జరిగింది. రేపు పోలింగ్ జరిగే మండలాల్లో సెలవు ఉంటుంది. రేపు జరిగే పోలింగ్‌కు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాం. పోలింగ్‌ సిబ్బందికి ఎన్నికల సామగ్రి పంపిణీ ఇప్పటికే పూర్తయ్యింది. బందోబస్తు, శాంతిభద్రతల అంశాన్ని పోలీసు అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు" -రాణికుముదిని, రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్

తెలంగాణ సరిహద్దుల్లో చెక్​పోస్టులు : ఇప్పటి వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పోలీసుల తనిఖీల్లో రూ.8.2 కోట్లను సీజ్‌ చేసినట్టు లా అండ్​ ఆర్డర్​ అదనపు డీజీపీ మహేష్‌ భగవత్‌ స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం అన్ని గ్రామాల్లో ప్రశాంత వాతావరణం ఉందన్న ఆయన రాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో చెక్‌పోస్టులు ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించారు. 50 వేల మంది సివిల్‌ పోలీసులు ఎన్నికల విధుల్లో ఉంటారని, అదనంగా 60 ప్లటూన్లను బయటి నుంచి రప్పించామని వెల్లడించారు. సర్పంచి పదవులకు వేలం పాటలపై కఠినంగా వ్యవహరించామని తెలిపారు. వేలం నిర్వహించిన గ్రామాల్లో కొందరిపై కేసులు నమోదు చేశామన్నారు. రేపు పోలింగ్ జరిగే మండలాల్లో సెలవు ఉంటుందని ప్రకటించారు.

21 గ్రామాల్లో దాఖలు కాని నామినేషన్లు : తొలి విడతలో పంచాయతీ ఎన్నికల్లో 21 గ్రామాల్లో నామినేషన్లు దాఖలు కాలేదు. రేపు జరగబోయో సర్పంచ్‌ ఎన్నికల బరిలో 12,690 మంది అభ్యర్థులు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనున్నారు. వార్డుమెంబర్ల బరిలో 65,455 మంది అభ్యర్థులు నిలిచారు. మొత్తం 189 మండలాల్లోని 3,834 గ్రామాల్లో స్థానిక సమరం జరగనుంది. రేపు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్లు లెక్కిస్తారు

నగరాల్లో ఉండే వారికి ఫోన్లు : పంచాయతీల్లో సర్పంచి, వార్డు సభ్యులుగా పోటీ చేస్తున్న పలువురు అభ్యర్థులు నగరాల్లో ఉంటూ ఉద్యోగాలు చేస్తున్న తమ మద్దతుదారులు, బంధువులు, స్నేహితులకు ఫోన్లు చేస్తున్నారు. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఓటేయడానికి తప్పకుండా రావాలంటూ కోరుతున్నారు. ఓటర్ల లిస్టును చేతపట్టుకుని వీరంతా ఎక్కడున్నారో తెలుసుకుంటూ వారి చిరునామాలు, ఫోన్‌ నెంబర్లు తెలుసుకుని ఓట్ల కోసం వేట మొదలు పెట్టారు. బస్‌ ఛార్జీలతో పాటు ఇతర పనులకు వెళ్లేవారికి ఏ మాత్రం నష్టం కాకుండా చూసుకుంటామని భరోసా ఇస్తున్నారు.

సర్పంచ్​గా గెలవాలంటే భూములు అమ్మాల్సిందే! - డబ్బుల కోసం అభ్యర్థుల అగచాట్లు

'సమస్యలు పరిష్కరించేవారికే మా ఓటు' - స్థానిక ఎన్నికల్లో గ్రామీణుల అజెండా ఇదే!

Last Updated : December 10, 2025 at 7:55 PM IST

TAGGED:

TELANGANA PANCHAYAT ELECTION
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025
TELANGANA ELECTION LIVE UPDATES
TELANGANA GP POLLS
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.