పల్నాడు, రాయలసీమ జిల్లాల్లో భారీ భద్రత : రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్చంద్ర పునేఠా
SEC on Local Body Elections 2026 : పల్నాడు, రాయలసీమ జిల్లాల్లో పోలింగ్ కేంద్రాల్లో భారీ భద్రత ఏర్పాటు చేశామని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్చంద్ర పునేఠా తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 7:53 AM IST
పల్నాడు, రాయలసీమ జిల్లాల్లో పోలింగ్ కేంద్రాల్లో భారీ భద్రత ఏర్పాటు చేశామని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్చంద్ర పునేఠా తెలిపారు. నామినేషన్ల సందర్భంగా చెలరేగిన గొడవలను దృష్టిలో పెట్టుకుని సీసీ టీవీలు, వెబ్ కాస్టింగ్ ఏర్పాటు చేశామన్నారు. రాష్ట్రంలో 92 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో 36,351 మంది పోలీసులతో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసినట్లు వివరించారు. ప్రజలు నిర్భయంగా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని ఆయన సూచించారు. పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు నేడు(ఆదివారం) పోలింగ్ నిర్వహిస్తున్న నేపథ్యంలో ఎస్ఈసీ పునేఠా శనివారం 'ఈటీవీ-ఈటీవీ భారత్'తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు.
డీపీజీ ఆధ్వర్యంలో ప్రణాళికలు : రాయలసీమలోని కొన్ని జిల్లాల్లో దశాబ్దాలుగా ఉన్న ఆధిపత్య పోరులో భాగంగా స్థానిక ఎన్నికలను కొందరు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే నామినేషన్ల సమయంలో హింసాత్మక ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. పోలింగ్ సమయంలో ఇలాంటివి పునరావృతం కాకుండా అదనపు పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశాం. ఎక్కడా అవాంఛనీయ ఘటనలకు తావులేకుండా అన్ని చర్యలు తీసుకున్నాం. అత్యంత సున్నిత ప్రాంతాల్లో ఎలాంటి ప్లాన్ అమలు చేయాలో డీపీజీ ఆధ్వర్యంలో ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు.
సుప్రీం కోర్టు, హైకోర్టు ఆదేశాలు పక్కాగా అమలు : పోలింగ్ ప్రక్రియ అత్యంత పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు చర్యలు తీసుకున్నాం. అత్యంత సున్నిత ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేస్తున్న సీసీటీవీ ఫుటేజ్ 60 రోజులపాటు భద్రపరచాలని నిర్ణయించాం. గత ఎన్నికల్లో 40 రోజుల వరకే భద్రపరిచేవారు. ఎన్నికల నిర్వహణలో సుప్రీం కోర్టు, హైకోర్టు ఆదేశాలు పక్కాగా అమలు చేస్తున్నాం. కొన్ని చోట్ల అదనపు పోలీస్ బందోబస్తు, నిరంతర నిఘా ఏర్పాటు ఇందులో భాగమే.
పోలింగ్పై వాయుగుండం ప్రభావం ఉండదు : పుర పోలింగ్కు వాయుగుండం ప్రభావం పెద్దగా ఉండదని వాతావరణశాఖ నుంచి సమాచారం ఉంది. ఓట్ల లెక్కింపు జరిగే 3వ తేదీ సాయంత్రం వర్షాలు మొదలయ్యే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అప్పటికే ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ పూర్తి చేసేలా ఆదేశాలిస్తున్నాం. పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్పై వాయుగుండం ప్రభావం ఉంటే అప్పుడేం చేయాలో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటాం.
ఎన్నికల్లో ఆన్లైన్లో నామినేషన్లు : పుర ఎన్నికలు పూర్తయ్యాక ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు ఏర్పాట్లు చేయనున్నాం. షెడ్యూల్ ప్రకారమే గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు పూర్తి చేస్తాం. వచ్చే స్థానిక ఎన్నికల్లో ఆన్లైన్లో నామినేషన్లు దాఖలు చేసే విధానాన్ని ప్రవేశ పెట్టేందుకు ప్రభుత్వంతో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటాం.
అక్కడ ఎన్నికల నిర్వహణకూ సిద్ధం : పెండింగ్లో ఉన్న 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణకూ సిద్ధంగా ఉన్నాం. ప్రభుత్వం నుంచి సన్నద్ధతపై లేఖ వచ్చాక నిర్ణయం తీసుకుంటాం. ఓటర్ల జాబితాల తయారీ ప్రక్రియను పురపాలకశాఖ పూర్తి చేసింది. రిజర్వేషన్లు ఇంకా ఖరారు చేయాలి.
ఓటర్ల భద్రతకే తొలి ప్రాధాన్యం : ఓటర్లకు భద్రతకు మొదటి ప్రాధాన్యం కల్పించాలని కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, నగర పోలీస్ కమిషనర్లకు ఆదేశాలిచ్చాం. ఎన్నికల నిర్వహణకు ఎలాంటి ఇబ్బందీ లేదని, పూర్తి సన్నద్ధతతో ఉన్నట్లు జిల్లా ఎన్నికల అధికారులు తెలియజేశాకే పోలింగ్ తేదీలు ఖరారు చేశాం. ఆదివారం నాటి పోలింగ్కు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. ఎన్నికల సిబ్బంది పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకున్నారు.
అత్యంత సమస్యాత్మక పోలింగ్ కేంద్రాల్లో 1+4 బందోబస్తు
పుర ఎన్నికల నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని అత్యంత సమస్యాత్మక పోలింగ్ కేంద్రాల్లో 1+4, సమస్యాత్మక కేంద్రాల్లో 1+3 విధానంలో పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశామని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్చంద్ర పునేఠా తెలిపారు. పోలింగ్ అనంతరం బ్యాలట్ బాక్సుల రవాణా, భద్రత, రూట్ క్లియరెన్స్ కోసం 1,543 రూట్ మొబైల్ వాహనాల్ని ఏర్పాటు చేశామన్నారు. శనివారం ఆయన విలేకర్లతో మాట్లాడుతూ, ‘సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేశాం. 1,449 మంది రిటర్నింగ్ అధికారులు, 2,543 మంది అసిస్టెంట్ రిటర్నింగ్ అధికారులు, 13,504 మంది ప్రిసైడింగ్ అధికారులు, 3,720 మంది సూక్ష్మ పరిశీలకులు, 1,835 మంది వెబ్ కాస్టింగ్ సిబ్బంది, 51,716 మంది ఇతర పోలింగ్ అధికారులు విధుల్లో ఉంటారు’ అని చెప్పారు.
- అత్యవసర పరిస్థితులు, శాంతిభద్రతల సమస్య తలెత్తితే తక్షణం స్పందించేలా అదనపు ఎస్పీలు, డీఎస్పీల ఆధ్వర్యంలో స్ట్రైకింగ్, స్పెషల్ స్ట్రైకింగ్ బలగాల్ని సిద్ధం చేశామని ఎస్ఈసీ కార్యదర్శి మల్లికార్జున తెలిపారు. కోడ్ ఉల్లంఘనల పర్యవేక్షణకు ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్లను నియమించామని, ఐజీలు, డీఐజీలు, సీనియర్ పోలీస్ అధికారుల నేతృత్వంలో రిజర్వ్డ్, క్విక్ రియాక్షన్ బృందాల్ని ఏర్పాటు చేశామని చెప్పారు.
- మొత్తం 36,351 మంది పోలీసు సిబ్బంది ఎన్నికల్లో విధుల్లో ఉంటారని ఐజీ రాజకుమారి తెలిపారు. పురపాలకశాఖ కమిషనర్ పి.సంపత్కుమార్ పాల్గొన్నారు.
ప్రతి ఒక్కరూ ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఓటు వేసేలా ఏర్పాట్లు: ఎస్ఈసీ పునేఠా
ఎన్నికల విధుల్లో నిర్లక్ష్యం, పక్షపాత ధోరణికి తావు ఇవ్వొద్దు : ఎస్ఈసీ అనిల్ చంద్ర పునేఠా