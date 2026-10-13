ఏపీలో స్థానిక సమరానికి సై - రేపే షెడ్యూల్ విడుదల
రాష్ట్రంలో సార్వత్రిక ఎన్నికల తర్వాత మరో భారీ సమరానికి సర్వం సిద్ధమైంది. కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాల్టీలు, నగర పంచాయతీలకు రేపు ఎన్నికల నగారా మోగనుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 9:27 AM IST
AP Local Body Elections Schedule : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ రేపు షెడ్యూల్ విడుదల చేయనుంది. దీంతోపాటు 100 పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల్లో ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వనుంది. మిగిలిన 23 స్థానాలకు ఇంకో రోజు నోటిఫికేషన్ జారీ చేయనున్నారు. ఈ మేరకు సీఈసీ ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. ఎన్నికల నిర్వహణకు షెడ్యూల్ జారీ చేస్తున్న విషయాన్ని తెలియజేసి, అభిప్రాయాలు తెలుసుకునేందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా ఇవాళ ఉదయం పదకొండున్నర గంటలకు 20 రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో విజయవాడలో సమావేశం నిర్వహించనున్నారు.
ఏర్పాట్లూ పూర్తి : 123 పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల్లో మేయర్, మున్సిపల్ ఛైర్మన్ స్థానాలకు ప్రభుత్వం సోమవారం రిజర్వేషన్లు ప్రకటించింది. ఎన్నికల నిర్వహణకు అన్ని ఏర్పాట్లూ పూర్తి చేశామని రాష్ట్ర పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధిశాఖ ఎన్నికల కమిషన్కు లేఖ ద్వారా తెలిపింది. ఈ మేరకు మున్సిపల్, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ, గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు ఒకేసారి షెడ్యూల్ ప్రకటించడంతో పాటు ముందుగా పురపాలక ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేయాలని ఎన్నికల కమిషన్ నిర్ణయించింది.
3 దశల్లో ఎన్నికలు : ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు ఒకే దశలో నిర్వహించనున్నారు. రెండు దశల్లో నిర్వహించాలని పది జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీల నుంచి వినతులొచ్చినా ముందుగా నిర్ణయించిన ప్రకారం ఒకే దశలో ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని కమిషన్ నిర్ణయించింది. ఈ విషయాన్ని కలెక్టర్లు, ఎస్పీలకు స్పష్టం చేసింది. గ్రామ పంచాయతీలకు మూడు దశల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు. 28 జిల్లా పరిషత్ ఛైర్మన్ల స్థానాలకు రిజర్వేషన్లపై రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ నేడు గెజిట్ విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది.
ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ, సర్పంచ్లు, వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు కూడా రిజిర్వేషన్లపై కలెక్టర్లు గెజిట్ ఇవ్వనున్నారు. వీటిని రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ ఉన్నతాధికారులు ఎస్ఈసీకి అందజేసి ఎన్నికలకు సన్నద్ధతను తెలియజేయనున్నారు. జడ్పీ ఛైర్మన్ స్థానాలకు రిజర్వేషన్లపై సందేహాలను నివృత్తి చేసేందుకు పంచాయతీరాజ్ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి కాంతిలాల్ దండే, కమిషనర్ కృష్ణతేజ, జడ్పీ సీఈవోలు, జిల్లా పంచాయతీ అధికారులతో సోమవారం నాడు సమావేశమయ్యారు. రిజర్వేషన్లు ఏవిధంగా ఖరారు చేయాలన్న దానిపై పంచాయతీరాజ్ శాఖ మార్గదర్శకాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం, వివిధ అంశాలపై తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై సూచనలు చేశారు.
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