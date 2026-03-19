నాలుగు వారాల గడువు పొడిగించాలన్నా విజ్ఞప్తిని తోసిపుచ్చిన ఎస్​ఈసీ - మార్చి 7న పంచాయతీ ఓటర్ల జాబితా

సాంకేతిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయంటున్న ప్రభుత్వం - ఆలస్యం జరిగితే తగిన చర్యలు తీసుకుంటామంటున్న ఎస్​ఈసీ - ఇప్పటి వరకు 13,351 గ్రామ పంచాయతీల్లో ఓటర్ల మ్యాపింగ్ పూర్తి

Published : March 19, 2026 at 2:19 PM IST

SEC Rejected State Government Request : గ్రామ పంచాయతీల్లో వార్డుల వారీగా ఓటర్ల జాబితాల ప్రచురణకు నాలుగు వారాల గడువు పొడిగించాలన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తిని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ (ఎస్‌ఈసీ) నీలం సాహ్ని ఖండించారు. సాంకేతిక సమస్యలు ఉన్నాయని చెప్పినా, అది సమర్థవంతమైన కారణం కాదని తెలిపారు. పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి శశిభూషణ్ కుమార్ రాసిన లేఖకు బదులిస్తూ బుధవారం ఎస్‌ఈసీ జారీ చేసిన సమాధానంలో ఈ విషయం తెలిపారు.

ప్రభుత్వ ఏం వాదిస్తుందంటే : 'ఎలక్టోరల్ మేనేజ్‌మెంట్ సిస్టమ్'లో కొత్త సాఫ్ట్‌వేర్ మాడ్యూల్ వల్ల సాంకేతిక ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. దీనివల్ల జాబితాల తయారీ, ప్రచురణలో ఆలస్యం అవుతోంది. సాంకేతిక సమస్యలను ఎదుర్కొని ఎలాంటి దోషాలు లేని జాబితాను రూపొందించడానికి ప్రభుత్వానికి నాలుగు వారాలు అదనపు సమయం ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం కోరింది.

రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ స్పందన : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 13,351 గ్రామ పంచాయతీల్లో ఓటర్ల మ్యాపింగ్ పూర్తయింది. ఓటర్ల జాబితాల తయారీకి సంబంధించిన ముఖ్యమైన పనులు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి. ఇలాంటి పరిస్థితులలో గడువు పొడిగించడం అంత సమంజసంగా లేదని తెలిపింది. మార్చి 7న జారీ చేసిన ఆదేశాలు అలాగే అమలులో ఉంటాయని చెప్పింది.

ఆలస్యం జరిగిన చోట తగిన చర్యలు : సాంకేతిక లేదా ఇతర కారణాల వల్ల కొన్ని పంచాయతీల్లో మాత్రమే ఆలస్యం జరిగినట్లయితే, వాటిని పరిశీలించి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ హామీ ఇచ్చారు. ఈ నిర్ణయంతో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రక్రియ వేగంగా ముందుకు సాగే అవకాశం ఉంది. సర్పంచ్, వార్డు మెంబర్ల ఎన్నికలు త్వరలోనే జరిగేందుకు ఇది ముఖ్యమైన అడుగని రాజకీయ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం స్వతంత్రంగా, సమయానికి ఎన్నికల నిర్వహణపై దృష్టి సారించడం ఈ నిర్ణయంలో స్పష్టమవుతోంది. ప్రభుత్వం ఇక ఆదేశాలకు అనుగుణంగా వేగంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంది.

ఏప్రిల్‌లో 'స్థానిక సంస్థల' ఎన్నికల షెడ్యూల్‌! - ఓటర్ల జాబితా సేకరించిన ఎన్నికల సంఘం

పోలీసులు పక్షపాత ధోరణితో వ్యవహరిస్తున్నారు - సీఈవోకు టీడీపీ ఫిర్యాదు - TDP Varla Ramaiah Complaint to CEO

