ఎన్నికల విధుల్లో నిర్లక్ష్యం, పక్షపాత ధోరణికి తావు ఇవ్వొద్దు : ఎస్ఈసీ అనిల్ చంద్ర పునేఠా
SEC on Municipal Election Preparations : ఎన్నికల్లో అక్రమాలు, అవకతవకల ఫిర్యాదులపై వెంటనే స్పందించాలని కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, ఎన్నికల అధికారులను రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా ఆదేశించారు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 7:36 AM IST
ఎన్నికల్లో అక్రమాలు, అవకతవకల ఫిర్యాదులపై వెంటనే స్పందించాలని కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, ఎన్నికల అధికారులను రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా ఆదేశించారు. ప్రజలు స్వేచ్ఛగా ఓటు హక్కు వినియోగించుకునే వాతావరణం కల్పించాలని సూచించారు. నిర్లక్ష్యం, పక్షపాత ధోరణికి తావు ఇవ్వొద్దని నిర్దేశించారు.
పుర ఎన్నికల పోలింగ్కు సన్నద్ధతపై రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కార్యాలయం నుంచి శుక్రవారం కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, నగర పోలీస్ కమిషనర్లు, ఎన్నికల అధికారులతో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్చంద్ర పునేఠా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. పోలింగ్పై పలు సూచనలు చేశారు. ఎన్నికల విధుల్లో నిర్లక్ష్యం, పక్షపాత ధోరణికి తావులేకుండా బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని ఆదేశించారు. అక్రమాలు, అవకతవకలపై ఫిర్యాదులు అందినప్పుడు వెంటనే స్పందించి నిష్పక్షపాతంగా విచారణ చేపట్టాలని ఆదేశించారు.
ఎన్నికలు స్వేచ్ఛగా, ప్రశాంతంగా : ప్రజలు ఓటు హక్కును స్వేచ్ఛగా వినియోగించుకునే వాతావరణం కల్పించాలన్నారు. ఎన్నికలు స్వేచ్ఛగా, ప్రశాంతంగా నిర్వహించేందుకు కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, ఎన్నికల పరిశీలకులు, పోలీసు అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. అభ్యంతరాలున్నవారు ఎన్నికల ట్రెబ్యునల్ను ఆశ్రయించొచ్చని తెలిపారు. తదుపరి విడత పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు అవసరమైన ఏర్పాట్లను పూర్తిచేయాలని అని SEC నిర్దేశించారు. తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో అధికారులు చేస్తున్న ఎన్నికల సన్నద్ధతను అభినందించారు.
అక్కడ కెమెరాలు ఉండకుండా జాగ్రత్తలు : ఓటర్ల గోప్యతకు భంగం కలగకుండా సీసీ టీవీ కెమేరాలను అమర్చాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కార్యదర్శి మల్లికార్జున అధికారులకు సూచించారు. ఓటింగ్ కంపార్ట్మెంట్కు ఎదురుగా కెమెరాలు ఉండకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. ఒక్క బ్యాలట్ పేపర్ కూడా గల్లంతు కాకుండా పటిష్ఠమైన భద్రతా చర్యలు చేపట్టాలని తెలిపారు. ఎన్నికల ప్రచారానికి ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన స్థానికేతర నాయకులు, కార్యకర్తలు ఆయా నగరాలు, పట్ణణాలు విడిచివెళ్లేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. చెరగని సిరా, స్వస్తిక్ స్టాంపులు, స్టాంప్ప్యాడ్లు తదితర సామగ్రి కొరత రాకుండా తగినన్ని నిల్వలు అందుబాటులో ఉంచుకోవాలని సూచించారు.
నవంబరు 1న జరిగే పురపోరు ఎన్నికలకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కార్యదర్శి మల్లికార్జున్ తెలిపారు. 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు గాను 8 పూర్తిస్థాయిలో ఏకగ్రీవం కావడంతో మిగతా 92 స్థానాల్లో ఎన్నికలకు సిబ్బంది పూర్తిస్తాయిలో సన్నద్ధంగా ఉన్నారని మల్లికార్జున్ వెల్లడించారు.
పోలింగ్ చివరిగంట కీలకం : పోలింగ్ ముగింపునకు ముందు చివరిగంట కీలకమని ఐజీ రాజకుమారి అన్నారు. ఈ సమయంలో ప్రాక్సీ ఓటింగ్, ఇతరుల పేరుతో ఓటు వేసే ప్రయత్నాల్లాంటి అక్రమాలకు అవకాశం ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
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