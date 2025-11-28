బలవంతపు ఏకగ్రీవాల రద్దు - రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాలు
ఫిర్యాదులపై విచారణకు పర్యవేక్షణ విభాగం - రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఉత్తర్వులు - ఫిర్యాదు వస్తే నామినేషన్లు ఉపసంహరించుకున్నట్లు అభ్యర్థులు ధ్రువీకరణ పత్రం రాసి ఇవ్వాలి
Published : November 28, 2025 at 7:33 AM IST
State Election Commission Orders : తెలంగాణలో జరుగుతున్న పంచాయతీ ఎన్నికల్లో బలవంతపు ఏకగ్రీవాల ఫలితాలను నిలిపివేయాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లను ఆదేశిస్తూ గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఒక స్థానానికి ఒకే అభ్యర్థి నామినేషన్ వేసిన పక్షంలో అక్కడ పదవుల వేలంపాట, బెదిరింపు, ప్రేరణ, ఒత్తిడి, బలవంతపు ఉపసంహరణలు జరిగినట్లు ఏవైనా ఫిర్యాదులు వస్తే విచారణ జరిపి, నిజమని తేలితే ఫలితాలను ప్రకటించవద్దని సూచించింది.
స్వీయ ధ్రువీకరణ పత్రాలు రాయించుకున్న తర్వాతే ఫలితాలు : ఫిర్యాదులు రాని పక్షంలో నామినేషన్లు ఉపసంహరించుకున్న, ఎన్నికల్లో గెలిచే అవకాశం ఉన్న అభ్యర్థులతో స్వీయ ధ్రువీకరణపత్రాలు రాయించుకున్న తర్వాతే ఫలితాలు వెల్లడించాలని సూచించింది. పలు గ్రామాల్లో పదవుల వేలం, బలవంతంగా నామినేషన్ల ఉపసంహరణ జరుగుతున్న విషయం తమ దృష్టికి వచ్చిందని ఇలాంటి వాటిని నిరోధించి పూర్తిగా స్వేచ్ఛాయుత, నిష్పక్షపాత ఎన్నికలను నిర్వహించాలని కోరింది.
ఫిర్యాదులు వస్తే విచారణ తర్వాత తుది నిర్ణయం : ఈ పంచాయతీ ఎన్నికల సమయంలో ఏకగ్రీవ ఎన్నికలపై లిఖితపూర్వకంగా, మౌఖికంగా, వాట్సప్ ద్వారా ఫిర్యాదులు వచ్చినా అలానే వార్తాపత్రికల్లో ప్రచురితమైనా వాటిపై విచారణ జరిపి నిర్ణయం తీసుకునేందుకు జిల్లా స్థాయిలో ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ విభాగాన్ని ఎన్నికల సంఘం ఏర్పాటు చేసింది. దీనిపై ఫిర్యాదులు వచ్చిన సందర్భాల్లో నామినేషన్లు ఉపసంహరించుకున్న అభ్యర్థులు స్వచ్ఛందంగా నా అభ్యర్థిత్వాన్ని ఉపసంహరించుకుంటున్నానని ఎలాంటి భయం, బెదిరింపు, వేలంపాట ఒత్తడి, ఆర్థిక ప్రేరణకు గురికాలేదని పేర్కొంటూ ధ్రువీకరణ పత్రం రాసి ఇవ్వాలి.
ఇది జిల్లా ఎన్నికల అథారిటీ, ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ విభాగం నుంచి ఈ నివేదిక అందిన అనంతరమే ఎన్నిక ఫలితాన్ని ప్రకటించాలి. ఫిర్యాదు అందితే పర్యవేక్షణ విభాగం 24 గంటల్లోపు విచారణ జరిపి ఆయా గ్రామ పంచాయతీలు, వార్డులలో ఎన్నికను రద్దు చేయాలని సిఫార్సు చేస్తూ రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్కు నివేదిక అందించాలి.
పోటీ చేసేందుకు సింగరేణి ఉద్యోగులకు అవకాశం : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు సింగరేణి ఉద్యోగులకు అవకాశం లభించింది. ఎన్నికల సంఘం సింగరేణి ఉద్యోగులు పోటీ చేయవచ్చని ఇటీవల వెల్లడించడంతో పోటీకి సిద్ధమవుతున్నారు. గతంలో సింగరేణి ఉద్యోగులు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారు. కొంత కాలంగా యాజమాన్యం ఉద్యోగుల పోటీపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసింది. ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తే ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దీంతో చాలా కాలంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు దూరంగా ఉంటున్నారు. 15 ఏళ్లుగా యాజమాన్యం ఉద్యోగులు పోటీ చేయకుండా నియంత్రిస్తోంది.
వారం గడువు మాత్రమే సమయం : పంచాయతీ ఎన్నికల నిర్వహణకు ఇచ్చిన షెడ్యూల్లో అభ్యర్థుల తుది జాబితా ప్రకటన అనంతరం ప్రచారానికి వారం గడువు మాత్రమే సమయం మిగులుతోంది. సర్పంచి, వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు నామపత్రాల ఉపసంహరణ పూర్తి అవ్వగానే పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థులు తమ ప్రచారాన్ని నిర్వహిస్తుంటారు.
ప్రస్తుతం ఎన్నికల కమిషన్ ఇచ్చిన షెడ్యూల్ మేరకు వారం రోజుల గడువు మాత్రమే నెలకొనడంతో ఆశావహుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. రెబల్స్, ఇతర అంశాలపై నామినేషన్ల ఉపసంహరణపై దృష్టి సారించడానికే సమయం సరిపోయే పరిస్థితి నెలకొనడంతో ఈసారి ఆందోళన తప్పడం లేదు.
దరఖాస్తులో ఈ తప్పులు అసలు చేయొద్దు - గడులు ఖాళీగా వదిలితే ఏం అవుతుంది?
పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ST రిజర్వేషన్లు పెరిగాయ్ - BCల పరిస్థితి ఏంటంటే?