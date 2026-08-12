రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కీలక నిర్ణయం - సెప్టెంబర్ 3న ఫొటో ఎలక్ట్రోరల్ రోల్స్ ప్రకటన
సెప్టెంబర్ మూడో తేదీన మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాల్టీలు, నగర పంచాయితీలలో ఫోటో ఎలక్ట్రోరల్ రోల్స్ ప్రకటన - ఈ మేరకు వెల్లడించిన రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 9:01 PM IST
SEC On Photo Electoral Rolls in AP : ఏపీలో సెప్టెంబర్ 3న మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాల్టీలు, నగర పంచాయితీల్లో ఫొటో ఎలక్ట్రోరల్ రోల్స్ను ప్రకటిస్తామని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది. ఈ మేరకు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను ఎప్పుడు నిర్వహించినా సన్నద్ధంగా ఉండాలని ఆయా ఉన్నతాధికార్లను, జిల్లాల యంత్రాంగాలను ఎన్నికల సంఘం సమాయుత్తం చేస్తోంది.
ఇప్పటికే రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ మున్సిపల్, పంచాయితీ రాజ్ శాఖల కార్యదర్శుల స్థాయిలో ఒక విడత సమావేశం జరిగింది. ఆ తర్వాత పలు సమావేశాలను నిర్వహిస్తోంది. క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులను గమనిస్తూ పంచాయతీలు, మున్సిపాల్టీల్లో ఎన్నికల ప్రక్రియను ఎప్పుడు ప్రారంభించాల్సి వచ్చినా సిద్ధంగా ఉండేట్టుగా ఎన్నికల సంఘం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే తొలి అడుగుగా ఓటర్ల జాబితాల ప్రకటన చేయనుంది.
ఈ క్రమంలో 20 గ్రామ పంచాయతీలకు సంబంధించి ఫొటో ఎలక్ట్రోరల్ రోల్స్ ఈనెల 17న ప్రకటిస్తామని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్రపునేఠా ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. అన్ని గ్రామ పంచాయతీల్లోనూ పోలింగ్ స్టేషన్ల ప్రకటన ఈనెల 21నుంచి ఆరంభమై 31 వరకు కొనసాగుతుందని ఆయన వివరించారు. దాదాపు ఏపీలో ఉన్న 13,000లకు పైగా గ్రామపంచాయతీలు, వందకుపైగా మున్సిపల్ సంస్థలకు సంబందించిన ఫొటో ఓటర్ల జాబితాల ప్రకటనతో ఈ ఎన్నికల సమరానికి నాంది కానుంది.