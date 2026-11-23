'మున్సిపల్ ఎన్నికల తుది ఖర్చు వివరాలను సమర్పించండి' - అభ్యర్థులను ఆదేశించిన ఎస్ఈసీ
Municipal Elections Final Expenditure : రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల సందర్భంగా అభ్యర్ధులు ఖర్చు చేసిన తుది వివరాలను సమర్పించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కోరింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 10:24 PM IST
రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల సందర్భంగా అభ్యర్ధులు ఖర్చు చేసిన తుది వివరాలను సమర్పించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కోరింది. రాష్ట్రంలోని 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు (మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీలు) ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తయింది. గెలుపు ఓటమిలతో సంబంధం లేకుండా పోటీ చేసిన అభ్యర్థులందరూ తమ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలను నిర్ణీత గడువులోగా తప్పనిసరిగా సమర్పించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా తెలిపారు.
ఫలితాలు ప్రకటించిన 45 రోజుల్లోగా : మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల చట్టం, 1955లోని సెక్షన్ 617(C), ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపాలిటీల చట్టం, 1965లోని సెక్షన్ 343 ZD ప్రకారం, ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన ప్రతి అభ్యర్థి ఫలితాలు ప్రకటించిన తేదీ నుంచి 45 రోజుల్లోగా జిల్లా ఎన్నికల అధికారికి తమ ఎన్నికల వ్యయానికి సంబంధించిన తుది వివరాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
సమర్పణకు చివరి తేదీలు ఇవే : ఎన్నికల వ్యయ వివరాల సమర్పణకు చివరి తేదీలు నిర్ణయించారు. 99 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు 18.12.2026, చీరాల మున్సిపాలిటీకి 21.12.2026 గా నిర్ణయించారు. నిర్ణీత గడువులోగా ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలను సమర్పించని అభ్యర్థులపై చట్టప్రకారం చర్యలు ఉంటాయని ఎస్ఈసీ వెల్లడించింది.
ఎన్నికల్లో ఓటమి చెందిన అభ్యర్థులు గడువులోగా వివరాలు సమర్పించకపోతే మూడేళ్లపాటు ఎన్నికల్లో పోటీకి అనర్హత వేటు పడుతుందని తెలిపారు. ఎన్నికైన అభ్యర్థులు వివరాలు సమర్పించకపోతే తమ పదవులను కోల్పోవడంతో పాటు, మూడేళ్లపాటు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి అనర్హులవుతారు.
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