ఓటరు జాబితా నుంచి పోలింగ్ కేంద్రం వరకు - అన్ని వివరాలు ఆన్లైన్లోనే!
State Election Commission Portal: స్థానిక సంస్థలకు త్వరలో ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఓటర్లు తమ వివరాలను తెలుసుకునేలా రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ పోర్టల్ను ఆధునికీకరించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 9:42 AM IST
State Election Commission Portal : ఓటర్ల జాబితాలో తమ పేరు ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఏ పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓటు వేయాలో ముందుగానే నిర్ధారించుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఇక సులువుగా తెలుసుకోవచ్చు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఓటర్లకు అవసరమైన వివరాలన్నీ అందుబాటులోకి తెచ్చేలా రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ తన పోర్టల్ను ఆధునికీకరించింది. ఈ పోర్టల్ https://sec-ems.ap.gov.in/apsec/లో ఓటర్లు, ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనుకునే అభ్యర్థులకు ఉపయోగపడేలా పలు కొత్త ఆప్షన్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఎన్నికల ప్రక్రియకు సంబంధించిన సమాచారంతో పాటు ఫలితాలను సైతం ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకునేలా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
ఎలా తెలుసుకోవాలంటే: ఫొటో ఓటరు గుర్తింపు కార్డు (ఎపిక్) నంబరు నమోదు చేసి ఓటర్లు తమ వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు. ఈ నంబరు అందుబాటులో లేకపోతే వ్యక్తిగత వివరాలను నమోదు చేసి ఎపిక్ నంబరును పొందే అవకాశం ఉంది. జిల్లా, మండలం, గ్రామ పంచాయతీ, కార్పొరేషన్, మున్సిపాలిటీ డివిజన్లు, వార్డుల వారీగా మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్యను తెలుసుకోవచ్చు. పురుషులు, మహిళలు, ఇతర ఓటర్ల సంఖ్యకు సంబంధించిన వివరాలూ అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఓటర్లు తమకు కేటాయించిన పోలింగ్ కేంద్రం చిరునామా, లొకేషన్ వివరాలను ముందుగానే తెలుసుకోవచ్చు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఏయే స్థానాలను ఏ కేటగిరీకి కేటాయించారనే సమాచారాన్ని కూడా పోర్టల్లో పొందవచ్చు. ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థుల వివరాల కోసం ప్రత్యేకంగా ‘అభ్యర్థుల పోర్టల్’ ఆప్షన్ను అందుబాటులో ఉంచారు. ఎన్నికల ఫలితాలు వెల్లడైన వెంటనే వాటిని తెలుసుకునేలా సదుపాయాలను రూపొందిస్తున్నారు. దీంతో ఓటర్లు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగకుండానే అవసరమైన సమాచారాన్ని ఆన్లైన్లో పొందేందుకు వీలవుతుంది.
మూడు దశల్లో ఎన్నికలు: రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణకు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ బుధవారం షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది. 13 నగరపాలక సంస్థలు, 87 పురపాలక సంఘాల్లో ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. దీంతో ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి తక్షణమే అమల్లోకి వచ్చింది. మున్సిపల్ ఎన్నికలతోపాటు జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో ఒకే దశలో పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలను మూడు విడతల్లో చేపట్టాలని నిర్ణయించారు.
రాష్ట్రంలో మొత్తం 123 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు రిజర్వేషన్లు ప్రకటించినప్పటికీ, ప్రస్తుతం వంద చోట్లే ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. శ్రీకాకుళం, రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ, మంగళగిరి-తాడేపల్లి నగరపాలక సంస్థలతోపాటు మరో 19 పురపాలక సంఘాల్లో డిసెంబరులో ఎన్నికలు జరిగే అవకాశముంది. వీటికి ప్రత్యేకంగా నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నికలకు సంబంధించిన వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకునేందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ పోర్టల్ ఓటర్లకు ఉపయోగపడనుంది. ఓటరు జాబితాలో పేరు, ఎపిక్ నంబరు, పోలింగ్ కేంద్రం వివరాలను ముందుగానే పరిశీలించుకోవడం ద్వారా ఎన్నికల సమయంలో ఎదురయ్యే ఇబ్బందులను తగ్గించుకోవచ్చు.
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