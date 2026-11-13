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26న పంచాయతీ తొలి విడత ఎన్నికలు - నోటిఫికేషన్ విడుదల

Notification for First Phase Panchayat Elections : ఏపీలో తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్‌ జారీ అయింది. తాజాగా రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం దీన్ని విడుదల చేసింది.

ఏపీ పంచాయతీ ఎన్నికలకు తొలి విడత నోటిఫికేషన్
ఏపీ పంచాయతీ ఎన్నికలకు తొలి విడత నోటిఫికేషన్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 13, 2026 at 12:44 PM IST

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ఏపీలో తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్‌ జారీ అయింది. తాజాగా రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం దీన్ని విడుదల చేసింది. ఈనెల 17న సాయంత్రం 5 గంటల వరకు నామినేషన్లు స్వీకరించనున్నారు. నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు ఈనెల 21 తుదిగడువు. ఈనెల 26న పంచాయతీ ఎన్నికలకు పోలింగ్‌ జరగనుంది. అదేరోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు. రీపోలింగ్‌ అవసరమైతే ఈనెల 27న నిర్వహించనున్నట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. మొత్తం మూడు విడతల్లో పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.

TAGGED:

ANDHRA PRADESH PANCHAYAT ELECTIONS
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PANCHAYAT ELECTIONS NOTIFICATION
పంచాయతీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌

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