పోలింగ్ కేంద్రాల హేతుబద్ధీకరణకు ఎన్నికల సంఘం అనుమతి
Rationalization of Polling Stations : పంచాయతీలలో పోలింగ్ కేంద్రాల హేతుబద్ధీకరణ, విలీనానికి రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం అనుమతి మంజూరు చేసింది. సిబ్బంది నియామకం, ఎన్నికల నిర్వహణ ఖర్చులను తగ్గించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 5:25 PM IST
గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో అన్ని వార్డుల సభ్యుల స్థానాలకు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికలు పూర్తై కేవలం సర్పంచ్ పదవికి మాత్రమే ఎన్నికలు నిర్వహించాల్సిన పంచాయతీలలో పోలింగ్ కేంద్రాల హేతుబద్ధీకరణ, విలీనానికి రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం అనుమతి మంజూరు చేసింది. పోలీసు, పోలింగ్ సిబ్బంది నియామకం, రవాణా ఇతర ఎన్నికల నిర్వహణ ఖర్చులను తగ్గించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ ప్రక్రియలో ఈ నిబంధనలను పాటించాలని స్పష్టం చేసింది.
విలీనం చేసిన పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓటర్ల సంఖ్య 650 మందికి మించరాదు. ఓటర్ల సంఖ్యకు అనుగుణంగా ఎన్నికల సంఘం నిర్దేశించిన ప్రమాణాల ప్రకారం పోలింగ్ సిబ్బందిని నియమించాలి. ఒకే ప్రాంగణం లేదా ఒకే ప్రాంతంలో ఉన్న పోలింగ్ కేంద్రాలను మాత్రమే విలీనం చేయాలి. వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఉన్న కేంద్రాలను విలీనం చేయరాదు. విలీనం చేసిన పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ఓటర్లకు మార్గనిర్దేశం చేసేందుకు హెల్ప్ డెస్క్ ఏర్పాటు చేయాలి.
పోలింగ్ కేంద్రాల విలీనంపై ఆయా ప్రాంతాల్లో విస్తృత ప్రచారం నిర్వహించడంతో పాటు, పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థులకు కూడా సమాచారం అందించాలి. ఈ మేరకు రాష్ట్రంలోని కలెక్టర్లు, జిల్లా ఎన్నికల అధికారులు నిబంధనలకు అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా ఆదేశించారు.