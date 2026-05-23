ప్రజలకు అలర్ట్ - వచ్చే 3 గంటల్లో బలమైన ఈదురుగాలులతో వర్షాలు

అల్లూరి, అనకాపల్లి, కాకినాడ జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం - వచ్చే మూడు గంటల్లో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం - ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ

Published : May 23, 2026 at 5:29 PM IST

Choose ETV Bharat

Rains in Andhra Pradesh : రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో గాని వాన బీభత్సం సృష్టించే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. వచ్చే మూడు గంటల్లో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అల్లూరి, అనకాపల్లి, కాకినాడ, విజయనగరం జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. వర్షం పడినప్పుడు చెట్లు, స్తంభాలు, హోర్డింగ్‌ల కింద నిలబడవద్దని సూచింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది.

మరోవైపు ఎల్‌నినో ప్రభావంతో వాతావరణంలో మార్పులు జరుగుతున్నాయి. రాష్ట్రమంతా భానుడి భగభగలకు మండిపోతుంటే మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అనకాపల్లి జిల్లా నక్కపల్లి మండలంలో గాలివాన బీభత్సం సృష్టించింది. ఉదయం నుంచి తీవ్రమైన వడగాలులతో జనం అల్లాడిపోగా... సాయంత్రానికి ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయింది. దాదాపు అరగంట పాటు ఎడతెరిపి లేకుండా ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీవర్షం కురిసింది. పలు గ్రామాలలో ఈదురుగాలుకు భారీ చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. కొన్నిచోట్ల ఇళ్లు దెబ్బతిన్నాయి. ముకుందరాజుపేటలో ఇంటిపైకప్పు రేకులు పడి ఇద్దరు మహిళలు గాయపడ్డారు. మామిడి, అరటి వంటి ఉద్యాన పంటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లిందంటూ రైతులు వాపోతున్నారు.

కొన్ని ప్రాంతాల్లో చెట్లు కూలి రోడ్డుకు అడ్డంగా : నిన్న(శుక్రవారం) అనంతపురం నగరంలో తెల్లవారుజామున కురిసిన భారీ వర్షానికి కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వృక్షాలు నేలకొరిగాయి. ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షం దాదాపు గంట పాటు కురవడంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో మురుగు రోడ్డుపైకి చేరి వాహన రాకపోకలు స్తంభించాయి. విద్యుత్ అంతరాయం ఏర్పడటంతో విద్యుత్ అధికారులు ఉదయాన్నే ఆయా ప్రాంతాలకు చేరుకొని మరమ్మతులు చేపట్టారు. నగరపాలక సంస్థ అధికారులు కూలిన చెట్లను తొలగించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. తీవ్ర ఎండలతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిన ప్రజలకు రాత్రి కురిసిన వర్షం కాస్త ఉపశమనాన్ని కలిగించింది. అయితే ఎక్కడా ప్రాణ నష్టం జరగలేదు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో చెట్లు కూలి రోడ్డుకు అడ్డంగా ఏర్పడ్డాయి.

కడప జిల్లా పులివెందుల మండలంలో కురిసిన అకాల వర్షం రైతులకు తీరని నష్టం కలిగించింది. వందల ఎకరాల్లోని ఆరటి తోట నేలవాలింది. చేతికి వచ్చిన పంట రాకాసి గాలులకు నేలమట్టం కావడంతో రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టి నష్టపోయిన తమకు ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని అన్నదాతులు కోరుతున్నారు. ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాలో భారీ ఈదురుగాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన ఓ మోస్తరు వర్షం పడింది. వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. కరెంటు స్తంభాలు విరిగిపడి విద్యుత్‌ సరఫరా నిలిచిపోయింది.

ఉరుములు, మెరుపులతో గాలివాన: నెల్లూరు జిల్లా వరికుంటపాడు మండలంలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారడంతో ప్రజల ఆందోళన చెందుతున్నారు. పగలు భగ్గుమంటున్న ఎండ వేడి నుంచి ఉపశమనం కోసం ఎదురుచూస్తుంటే అకస్మాత్తుగా పెద్ద శబ్దంతో కూడిన ఉరుములు, మెరుపులతో గాలివాన బీభత్సం సృష్టించింది. దీంతో విద్యుత్ స్తంభాలు రోడ్లకు అడ్డంగా పడటం, నేలకొరిగిన చెట్లుతో రాకపోకలు స్తంభించాయి. విద్యుత్ సరఫరాతో ఆగిపోవడంతో గర్భిణీలు, చిన్నారులు అవస్థలు పడుతున్నారు. ఉద్యాన పంటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లగా అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉన్న పొగాకు చెక్కులు తడిసి ముద్దయ్యాయి. దీంతో తీవ్ర నష్టం వాటిల్లిందని రైతులు వాపోతున్నారు.

