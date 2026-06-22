ఏపీలో ద్రోణి ప్రభావం - రేపు ఆ జిల్లాల్లో వర్షాలు, ప్రజలకు హెచ్చరికలు
తెలంగాణ నుంచి రాయలసీమ, తమిళనాడు మీదుగా మన్నార్ వరకు విస్తరించిన ద్రోణి - రేపు పలు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలకు అవకాశం - ప్రజలకు రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరికలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 7:55 PM IST
Rains in Andhra Padesh : తెలంగాణ నుంచి రాయలసీమ, తమిళనాడు మీదుగా మన్నార్ వరకు ద్రోణి విస్తరించింది. దీని ప్రభావంతో రేపు(మంగళవారం) ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలు, కాకినాడ, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, పల్నాడు, ప్రకాశం, నెల్లూరు, కర్నూలు, నంద్యాల, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలకు అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది.
మిగతా జిల్లాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. వర్షాల వేళ పొలాల్లోని రైతులు, శ్రామికులు, పశుకాపరులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. ఇవాళ నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులో 40.5 మిల్లీమీటర్లు, పల్నాడు జిల్లా నెమలికల్లులో 25.5 మిల్లీమీటర్లు, తిరుపతి జిల్లా వెంకటగిరిలో 24.2 మిల్లీమీటర్లు., శ్రీసత్యసాయి జిల్లా రత్నగిరిలో 22 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.
అమరావతి పరిసరాల్లో భారీ వర్షం : రాజధాని అమరావతి పరిసరాల్లో భారీ వర్షం కురుసింది. సచివాలయం పరిసరాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కుంభవృష్టిగా వర్షం పడింది. భారీ వర్షం కారణంగా ముఖ్యమంత్రి ప్రయాణానికి ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. బసవతారకం ఆసుపత్రి రజతోత్సవంలో పాల్గొనేందుకు సీఎం హైదరాబాద్ వెళ్లాల్సి ఉంది. భారీ వర్షం కారణంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సచివాలయంలోనే కొంత సమయం వేచి ఉన్నారు. అనంతరం భారీ వర్షంలోనే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హెలికాప్టర్లో హైదరాబాద్ బయలుదేరి వెళ్లారు.
మార్కాపురం పట్టణంతో పాటు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో నేడు (సోమవారం) సాయంత్రం భారీ వర్షం కురిసింది. దాదాపు గంటపాటు ఎడతెరపి లేకుండా వర్షం కురవడంతో రహదారులన్నీ జలమయమయ్యాయి. మధ్యాహ్నమంతా తీవ్ర ఎండ తాపానికి ఉక్కిరిబిక్కిరైన ప్రజలు సాయంత్రానికి ఒక్కసారిగా మేఘాలు చల్లబడి వర్షం కురవడంతో సేద తీరారు. వర్షం కురవడం పట్ల రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సాగుకు సన్నద్ధం అవుతున్నారు.
ఈ నెల 23 నుంచి 26 వరకు భారీ వర్షాలు : మరోవైపు రాష్ట్రంలో ఈ నెల 23 నుంచి 26 వరకు ఉత్తర కోస్తా, కోస్తా, రాయలసీమలోని పలు ప్రాంతాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ, అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ఉత్తర కోస్తాలో ఈ నెల 23 నుంచి 26 వరకు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కొన్ని చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉందని సూచించింది. అదే విధంగా భారీ వర్షాలు ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు ఒకటి లేదా రెండు చోట్లసంభవించే అవకాశం ఉంది. ఈదురు గాలులు గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిక జారీ చేసింది.
కోస్తాలో ఈ నెల 23 నుంచి 26 వరకు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కొన్ని చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉందని సూచించింది. ఒకటి, రెండు చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, అదే విధంగా ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు సంభవించే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. ఈదురు గాలులు గంటకు 40 నుంచి 50కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.
రాయలసీమలో ఈ నెల 23 నుంచి 26 వరకు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కొన్ని చోట్ల కురిసే అవకాశం, భారీ వర్షాలు ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. ఒకటీ రెండు చోట్ల ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు సంభవించే అవకాశం ఉందని, ఈదురు గాలులు గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిక జారీ చేసింది.
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