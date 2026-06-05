ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావం - పలు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు
నేడు వర్ష సూచన ఉన్న జిల్లాలు - 30.5 మి.మీ వరకు కురిసిన వాన - 24 గంటల్లో ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం - అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 2:24 PM IST
Sudden Climate Changes In State: ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో వానలు పడే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ప్రకటించింది. పోలవరం, కాకినాడ, తూర్పుగోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు తదితర జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురవొచ్చని పేర్కొంది. ఈ వర్షాలతో పాటు మెరుపులు కూడా సంభవించే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు.
ఈ రోజు వర్ష సూచన ఉన్న జిల్లాలు: విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ సమాచారం ప్రకారం పోలవరం, కాకినాడ, తూర్పు గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఉన్నందున, అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలకు సూచించారు.
గురువారం సాయంత్రం గుంటూరు, విజయనగరం జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిశాయి. ఓ వైపు దంచికొడుతున్న ఎండలతో అల్లాడిపోతున్న ప్రజలకు కురిసిన వర్షం కొంత ఉపశమనాన్ని కలిగించింది.
ఇటీవల వర్షపాత వివరాలు:
- పాచిపెంట (మన్యం): 30.5 మి.మీ.
- తాడేపల్లి (గుంటూరు): 27.2 మి.మీ.
- నర్సీపట్నం (అనకాపల్లి): 18.5 మి.మీ.
- గుర్ల ( విజయనగరం ) : 14.5 మి.మీ.
ఐదు జిల్లాల్లో భారీ వర్ష సూచన: రాబోయే 24 గంటల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ప్రకాశం, పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు, అన్నమయ్య జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
ఏపీలోకి రానున్న రుతుపవనాలు : కేరళను తాకిన రుతు పవనాలు రానున్న ఒకటి లేదా రెండు రోజుల్లో ఇవి మరింత ఉత్తర దిశగా పయనిస్తాయి. గోవా, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తమిళనాడులోని మిగిలిన ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తాయి. ఇదే సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రాయలసీమకు చేరుకుంటాయి. అలాగే దక్షిణ కోస్తాలోని ఒకటి, రెండు ప్రాంతాలను తాకుతాయి. ఈ నెల 10 నాటికి రాయలసీమ మీదుగా ప్రవేశించి, 15వ తేదీ నాటికి రాష్ట్రమంతటా విస్తరించనున్నాయని అధికారులు వెల్లడించారు. నైరుతి రుతుపవనాల రాకతో రాష్ట్రంలో రాబోయే రోజుల్లో ఎండల తీవ్రత తగ్గి, ఉష్ణోగ్రతలు అదుపులోకి రానున్నట్లు తెలుస్తుంది.
ప్రమాదాల బారిన పడకుండా జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి : రైతులు, బయట పనిచేసేవారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. వాతావరణంలో ఆకస్మిక మార్పుల సమయంలో పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉన్నందున, నల్లని మేఘాలు కమ్ముకోగానే ప్రజలు సురక్షితమైన ఆశ్రయాన్ని వెతుక్కోవాలని తెలిపారు. వర్షం ద్వారా కొంత ఉపశమనం ఉన్నప్పటికీ దానితో పాటు వచ్చే బలమైన గాలులు, పిడుగులు ఈ జూన్ నెలలో రానున్న వాతావరణ మార్పులను గుర్తు చేస్తున్నాయి.
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