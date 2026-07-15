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పారిశ్రామిక అవసరాలకు తగ్గట్టుగా విద్యుత్ వ్యవస్థ బలోపేతం: మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్

వైఎస్సార్సీపీ నాశనం చేసిన వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టాం - రాష్ట్రంలో రోజుకు 280 మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుత్ వినియోగం - ట్రాన్స్​కో బలోపేతానికి రూ.6 వేల కోట్ల ప్రాజెక్టులు

Minister Gottipati Ravikumar on Power Consumption
Minister Gottipati Ravikumar on Power Consumption (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 2:28 PM IST

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Updated : July 15, 2026 at 2:46 PM IST

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Minister Gottipati on YSRCP : వాతావరణ హెచ్చుతగ్గుల వల్ల రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం రోజుకు 280 మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుత్ వినియోగం జరుగుతోందని విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ వెల్లడించారు. ప్రభుత్వం ముందుస్తు ప్రణాళికలతో వ్యవహరిస్తూ ఇటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితులను సైతం ధీటుగా అధిగమిస్తోందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

"ట్రూ డౌన్" తగ్గించిన ఏకైక ప్రభుత్వం: గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం సర్వనాశనం చేసిన వ్యవస్థను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తన సుదీర్ఘ అనుభవంతో అనతికాలంలోనే గాడిలో పెట్టారన్నారు. గాలి వేగం కారణంగా అక్కడక్కడా తాత్కాలిక ఇబ్బందులు తలెత్తినా, క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది వెంటనే స్పందించి సమస్యలు పరిష్కరిస్తున్నారని తెలిపారు. విద్యుత్ రంగంలో శాశ్వత పరిష్కారం కోసం ట్రాన్స్​కో బలోపేతానికి విస్తృత చర్యలు చేప్పట్టామని మంత్రి వివరించారు. ట్రాన్స్​మిషన్ వ్యవస్థను మరింత పటిష్టం చేస్తూ, భారీగా కొత్త ట్రాన్స్​ఫార్మర్లు, సబ్ స్టేషన్ల నిర్మాణం చేపట్టినట్లు పేర్కొన్నారు. దేశ చరిత్రలో "ట్రూ అప్" ఉంది కానీ, "ట్రూ డౌన్" ద్వారా భారాన్ని తగ్గించిన ఏకైక ప్రభుత్వం తమదేనని గొట్టిపాటి రవికుమార్‌ అన్నారు.

విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచం: గత రెండేళ్లు విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచకుండానే విజయవంతంగా మూడో ఏడాదిలోకి అడుగుపెట్టామన్నారు. రాబోయే రోజుల్లోనూ ఛార్జీలు పెంచబోమని భరోసానిచ్చారు. రాష్ట్రానికి పెద్దఎత్తున వస్తున్న పరిశ్రమల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా విద్యుత్ సబ్​స్టేషన్ల నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేశామన్నారు. ప్రస్తుతం విద్యుత్ శాఖకు సంబంధించి రూ.6 వేల కోట్లు విలువైన వివిధ ప్రాజెక్టు పనులు వేర్వేరు దశల్లో పురోగతిలో ఉన్నాయని తెలిపారు.

నిర్ణీత కాలపరిమితిలోగా అవసరం మేరకు అన్ని ప్రాంతాల్లో సబ్​స్టేషన్​ల నిర్మాణం పూర్తి చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఎక్కడైనా స్థానికంగా ఇబ్బందులు ఉంటే, అక్కడి స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులు, అధికారులతో నిరంతరం సమన్వయం చేసుకుంటూ సమస్యలు పరిష్కరిస్తున్నట్లు మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్‌ తెలిపారు.

వరుసగా రెండో ఏడాది ఛార్జీలు తగ్గింపు: మరోవైపు ప్రభుత్వం విద్యుత్ వినియోగదారులకు తీపి కబురు చెప్పనుంది. వరుసగా రెండో ఏడాది కూడా విద్యుత్ ఛార్జీలను తగ్గించనుంది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి రూ. 940.07 కోట్ల మేర ఛార్జీల తగ్గింపును చేపట్టబోతోంది. విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు (డిస్కామ్‌లు) రాష్ట్ర విద్యుత్ నియంత్రణ కమిషన్ (APERC)కి వినతి పత్రాలు దాఖలు చేశాయి. అన్ని విధాలుగా పరిశీలించి ఈ తగ్గింపు కింద వినియోగదారుల బిల్లులను ఎంత తగ్గించాలనే దానిపై కమిషన్ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది.

2024-25లో డిస్కమ్‌లు రూ.924 కోట్ల మేర ఛార్జీల తగ్గింపును చేపట్టాయి. ఎన్నికల సమయంలో విద్యుత్ వినియోగదారులపై అదనపు ఛార్జీలు విధించబోమని ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. దానికి అనుగుణంగా అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్లలో విద్యుత్ వినియోగదారులపై అదనపు ఛార్జీలు విధించకుండా ప్రభుత్వం జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. ఐదేళ్లలో ట్రూ-అప్, ఇంధన సర్‌ఛార్జ్, విద్యుత్ టారిఫ్ పేరిట వినియోగదారులపై వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం రూ. 32,166 కోట్ల భారాన్ని మోపింది.

గుడ్​న్యూస్​ - రెండో ఏడాది కూడా విద్యుత్ ఛార్జీల తగ్గింపునకు చర్యలు

వచ్చే మూడేళ్లూ విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచం: మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్

Last Updated : July 15, 2026 at 2:46 PM IST

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MINISTER GOTTIPATI ON YSRCP
MINISTER GOTTIPATI RAVIKUMAR
POWER CONSUMPTION IN AP
రాష్ట్రంలో విద్యుత్ వినియోగం
POWER CONSUMPTION IN AP

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