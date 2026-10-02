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సాగునీటి ప్రాజెక్టుల 10 ఈపీసీ ప్యాకేజీలకు ముగింపు పలికిన కేబినెట్ - చిన్న కాళేశ్వరం సవరించిన అంచనాలకు ఆమోదముద్ర

దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న 10 ఈపీసీ నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులను నిలిపివేయడానికి రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. చిన్న కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకానికి రూ.1,017 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఆమోదించింది.

State Cabinet Scraps Ten EPC Packages
10 ఈపీసీ సాగునీటి ప్రాజెక్టుల రద్దు (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2026 at 8:37 AM IST

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Updated : October 2, 2026 at 10:24 AM IST

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State Cabinet Scraps 10 EPC Packages : సాగు నీటి ప్రాజెక్టుల 10 ఈపీసీ ప్యాకేజీలకు ముగింపు పలికిన రాష్ట్ర మంత్రివర్గం, చిన్న కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకం సవరించిన అంచనాలకు ఆమోదం తెలిపింది. గట్టు ఎత్తిపోతల, బాచారం హైలెవల్ కెనాల్ పనులకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకొంది. ఇందిరమ్మ వరద కాలువ, ఎస్సారెస్పీ మూడో ప్యాకేజీలో కొన్ని మార్పులకు ఆమోద ముద్ర వేసింది.

ప్రాజెక్టులు అసంపూర్తిగా ఉంటే రద్దు

నీటి పారుదల రంగానికి సంబంధించిన పలు అంశాలపై రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలో విస్తృత చర్చ జరిగింది. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న ప్రాజెక్టులను పునః సమీక్షించాలని కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటికే ఇచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారం ఈపీసీ (ఇంజినీరింగ్, ప్రొక్యూర్​మెంట్​, కన్​స్ట్రక్షన్​) విధానంలో చేపట్టిన ప్రాజెక్టులు అసంపూర్తిగా ఉంటే రద్దు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించింది. ఇందులో భాగంగా 10 ఈపీసీ సాగునీటి ప్రాజెక్టులను నిలిపి వేసేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ప్యాకేజీల వారీగా బకాయిలు, కేసులు, ఆడిట్ అభ్యంతరాలు, విజిలెన్స్ అంశాలను పరిశీలించాలని, అన్ని అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని 10 ప్యాకేజీలను పరస్పర అంగీకారంతో ప్రీ క్లోజర్ చేయాలని నిర్ణయించారు.

సాగునీటి ప్రాజెక్టుల 10 ఈపీసీ ప్యాకేజీలకు ముగింపు పలికిన కేబినెట్ (ETV)

2006-2007లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాజశేఖర్ రెడ్డి హయాంలో ఈపీసీలో టెండర్లు జరిగాయి. ఈ టెండర్లు జరిగి సుమారు 20 సంవత్సరాలు అవుతుంది. కొన్ని పూర్తయ్యాయి. మరికొన్ని అసంపూర్తిగా ఉన్నాయి. 10 సాగునీటి ప్రాజెక్టుల ఒప్పందాలను రద్దు చేసేందుకు మంత్రివర్గంలో చర్చించడం జరిగింది. - పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, రెవెన్యూ, సమాచార శాఖ మంత్రి

చిన్న కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకానికి మంత్రివర్గం ఆమోదం

చిన్న కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకానికి సంబంధించి 2026-27 ధరల ప్రకారం రూ.1,017 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. గోదావరి నది నుంచి నాలుగున్నర టీఎంసీల నీటిని ఎత్తిపోసి మంథని నియోజకవర్గంలోని 45,000 ఎకరాలకు సాగు నీరు అందించేందుకు 2007లో ఈ పథకానికి రూ.443 కోట్లతో అనుమతి ఇచ్చారు.

ఇందిరమ్మ వరద కాలువ, ఎస్సారెస్పీ మూడో ప్యాకేజీలో 9,125 ఎకరాల ఆయకట్టు తొలగింపుతో పాటు అంచనాల్లో తేడా కింద రూ.211 కోట్లు, అదనపు కాలువ నిర్మాణాలు, సీసీ లైనింగ్ పనుల కోసం రూ.40 కోట్లకు కేబినెట్ ఆమోద ముద్ర వేసింది. గట్టు ఎత్తిపోతల పథకంలో భాగంగా నలసోమనాద్రి రిజర్వాయర్ సామర్థ్యాన్ని 1.32 టీఎంసీల నుంచి 3 టీఎంసీలకు పెంచే పనులను ప్రస్తుత ఏజెన్సీకి అప్పగిస్తూ మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకొంది.

వాటి కోసం రూ.64 కోట్ల వ్యయంతో ప్రతిపాదనలు

సామర్థ్యాన్ని మూడు టీఎంసీలకు పెంచడంతో అంచనా వ్యయాన్ని రూ.1,781 కోట్లకు సవరించారు. కొల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలో 759 ఎకరాలకు సాగు నీటితో పాటు 8 గ్రామాలకు తాగు నీరు సరఫరా చేసే బాచారం హై లెవెల్ కెనాల్, ముక్కిడిగుండం కెనాల్​కు సంబంధించి రూ.64 కోట్ల వ్యయంతో ప్రతిపాదనలను మంత్రివర్గం ఆమోదించింది.

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Last Updated : October 2, 2026 at 10:24 AM IST

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