రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతి ఖరారు చేస్తూ తీర్మానం - నేడు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సమావేశం
అమరావతికి చట్టబద్ధతపై తీర్మానం చేసి కేంద్రానికి పంపేందుకే - భవిష్యత్తులో న్యాయపరమైన చిక్కులు తలెత్తకుండా పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు - ప్రస్తుత పార్లమెంటు సమావేశాల్లోనే విభజన చట్టానికి సవరణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 11:58 AM IST
State Cabinet Meeting Today on Declaring Amaravati as Capital : రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతిని ఖరారు చేస్తూ తీర్మానం చేయడమే ప్రధాన ఎజెండాగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రాష్ట్ర మంత్రి వర్గం సమావేశమైంది. రాజధానికి చట్టబద్ధత కల్పించేలా మంత్రివర్గ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. దాదాపు 20కు పైగా అజెండా అంశాలకు ఇందులో ఆమోదం తెలపనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
నీరుకొండ ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీలో 60 మీటర్ల ఎత్తు వరకు అకాడమిక్ భవనాల నిర్మాణంపై కేబినెట్లో చర్చించనున్నారు. రాష్ట్రంలో 96 జూనియర్, సీనియర్ సివిల్ జడ్జిల కోర్టుల ఏర్పాటు 1,730 ఉద్యోగాల సృష్టికి మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపే అవకాశముంది. వడ్డెర సంఘాలకు ప్రాధాన్య క్రమంలో ఖనిజ లీజుల కేటాయింపులు ప్రీమియం, సీనరేజ్ ఫీజుల్లో 50 శాతం రాయితీకి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కుప్పం బాలికల పాఠశాలలో పీఈటీ, నర్స్, రికార్డు అసిస్టెంట్ పోస్టుల మంజూరుకు మంత్రివర్గం ఆమోదించనుంది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆస్తి పన్ను బకాయిలపై ప్రభుత్వం వడ్డీ మాఫీ చేసింది. జలవనరుల శాఖలో వివిధ ప్రాజెక్టుల ఆధునీకరణ, మరమ్మతులకు అనుమతులు ఇవ్వనుంది. వివిధ సంస్థలకు భూ కేటాయింపులపై మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకోనుంది.
రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతికి కేంద్రం చట్టబద్ధత కల్పించేందుకు అవసరమైన లాంఛనాలకు సచివాలయంలో జరుగుతున్న మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఆమోదం తెలపనున్నారు. ఎల్లుండి జరిగే ప్రత్యేక శాసనసభ (అసెంబ్లీ) సమావేశంలో రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ తీర్మానాన్ని ఆమోదించనున్నారు. శాసనసభలో ఆమోదించిన తీర్మానాన్ని కేంద్ర హోంశాఖకు పంపనున్నారు.
రాజధాని నిర్మాణ పురోగతి పై కేంద్రానికి నివేదిక : 2016లోనే అమరావతి కేంద్రంగా అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం పరిపాలన ప్రారంభించినప్పటికీ ఉమ్మడి రాజధానిగా హైదరాబాద్ 10 ఏళ్లు ఉంటుంది అని విభజన చట్టంలో పేర్కొంది. దీంతో సాంకేతికంగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించలేదు. ఆ గడువు ముగియడంతో అమరావతిని రాజధానిగా ప్రకటించాలని, చట్టబద్ధత కల్పించాలని ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు విజ్ఞప్తి చేశారు. రాజధానిగా అమరావతిని ఎంపిక చేసిన విధానం, చారిత్రక నేపథ్యం, 2016 నుంచి అమరావతి కేంద్రంగానే రాష్ట్ర పరిపాలన సాగుతుండటం, రాజధాని నిర్మాణ పురోగతి వంటి అంశాలపై కేంద్రానికి నివేదిక సమర్పించారు.
2024 జూన్ 2న ఉమ్మడి రాజధాని గడువు ముగియడంతో ఆరోజు నుంచే అమరావతిని రాజధానిగా ప్రకటించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరింది. సానుకూలంగా స్పందించిన కేంద్ర హోంశాఖ ముసాయిదా కేబినెట్ నోట్ని కేంద్ర గృహ నిర్మాణ, పట్టణాభివృద్ధి, న్యాయశాఖలతో పాటు నీతి ఆయోగ్కి పంపి అభిప్రాయాలు కోరింది. ఈ పార్లమెంటు సమావేశాల్లోనే బిల్లు ప్రవేశ పెట్టేందుకు అవసరమైన లాంఛనాలు అన్నీ శరవేగంగా పూర్తి చేస్తోంది.
అసెంబ్లీ ప్రత్యేక సమావేశం : బుధవారం కేంద్ర మంత్రివర్గ భేటీలో అమరావతికి చట్టబద్ధత అంశాన్ని టేబుల్ ఐటెంగా తీసుకుని ఆమోదం తెలపాలని కోరగా, వెంటనే బిల్లు ప్రవేశ పెట్టాలని కేంద్రం భావించింది. ఇందుకుగానూ అమరావతిని రాజధానిగా గుర్తిస్తూ గతంలో అధికారికంగా తీసుకున్న నిర్ణయం వివరాలు పంపాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. సీఎంవో, అసెంబ్లీ నుంచి అధికారులు ఆ వివరాలు అన్నింటిని పరిశీలించారు. కానీ కేంద్రం కోరినటువంటి రూపంలో ఆ వివరాలు లేవని గుర్తించారు. ఆ విషయాన్ని పీఎంఓకి తెలియజేశారు. అయితే తాజాగా శాసనసభలో తీర్మానం చేసి పంపించాలని కేంద్రం సూచించింది. దీంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆగమేఘాల పై అసెంబ్లీని సమావేశమైంది.
అమరావతికి భవిష్యత్తులోను కూడా ఏ విధమైన న్యాయపరమైన చిక్కులేవీ తలెత్తకుండా ప్రభుత్వం పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతి చిరస్థాయిగా కొనసాగేలా, భవిష్యత్లో ఎవరూ కదిపేందుకు వీలు లేని విధంగా చట్ట సవరణ చేయనున్నారు. అమరావతికి రాజధానిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం చట్టబద్ధత కల్పిస్తే భవిష్యత్తులో రాజధానిని ఇక్కడి నుంచి తరలించడం దాదాపు అసాధ్యం.
