ఎల్లుండి తెలంగాణ కేబినెట్ విస్తరణ - మంత్రివర్గంలోకి అజారుద్దీన్
జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక నేపథ్యంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న కాంగ్రెస్ - రాష్ట్ర మంత్రివర్గ విస్తరణకు ఏఐసీసీ పచ్చజెండా - శుక్రవారం రాష్ట్ర మంత్రివర్గ విస్తరణ కార్యక్రమం - మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న అజారుద్దీన్
Published : October 29, 2025 at 3:51 PM IST
Cabinet Expansion Program In Telangana : జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక నేపథ్యంలో ఏఐసీసీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్ర మంత్రి వర్గంలో మాజీ క్రికెటర్ అజారుద్దీన్కు అవకాశం కల్పించనుంది. శుక్రవారం రాష్ట్ర మంత్రివర్గ విస్తరణ కార్యక్రమం ఉంటుందని కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. అజారుద్దీన్తో గవర్నర్ మంత్రిగా ప్రమాణం చేయించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆయనకు ఏ శాఖ కేటాయిస్తారనే దాని మీద ఇంకా వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.