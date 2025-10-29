ETV Bharat / state

ఎల్లుండి తెలంగాణ కేబినెట్ విస్తరణ - మంత్రివర్గంలోకి అజారుద్దీన్

జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక నేపథ్యంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న కాంగ్రెస్ - రాష్ట్ర మంత్రివర్గ విస్తరణకు ఏఐసీసీ పచ్చజెండా - శుక్రవారం రాష్ట్ర మంత్రివర్గ విస్తరణ కార్యక్రమం - మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న అజారుద్దీన్‌

AZHARUDDIN
AZHARUDDIN (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 29, 2025 at 3:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Cabinet Expansion Program In Telangana : జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక నేపథ్యంలో ఏఐసీసీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్ర మంత్రి వర్గంలో మాజీ క్రికెటర్​ అజారుద్దీన్​కు అవకాశం కల్పించనుంది. శుక్రవారం రాష్ట్ర మంత్రివర్గ విస్తరణ కార్యక్రమం ఉంటుందని కాంగ్రెస్​ పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. అజారుద్దీన్​తో గవర్నర్ మంత్రిగా ప్రమాణం చేయించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆయనకు ఏ శాఖ కేటాయిస్తారనే దాని మీద ఇంకా వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

TAGGED:

CABINET EXPANSION IN TELANGANA
AZHARUDDIN TO TAKE OATH AS MINISTER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

వన భోజనాలకు వేళాయే - బంధుమిత్రులతో కలిసి ఈ ప్రదేశాలు ట్రై చేయండి

'పాలు పొంగకుండా' యంత్రం కనిపెట్టిన విద్యార్థి - ఎనిమిదో తరగతిలోనే అద్భుత ఆవిష్కరణ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.