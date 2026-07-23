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50 ఏళ్లలోపు బీపీఎల్ చేనేత కుటుంబాలకు ఏడాదికి రూ.25 వేలు - కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలు ఇవే

రెండో దశలో 3,168 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీపై మరింత అధ్యయనానికి నిర్ణయం - చేనేత కార్మికులకు 'నేతన్న భరోసా' కింద ఏటా రూ.25 వేలు ఆర్థికసాయం -25కు పైగా అంశాలతో రాష్ట్ర మంత్రివర్గం భేటీ

State Cabinet Approved over 25 Agenda Items
State Cabinet Approved over 25 Agenda Items (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 2:31 PM IST

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State Cabinet Approved over 25 Agenda Items : ఉద్యోగాల కల్పన, సంక్షేమం, విద్య, నీటిపారుదల రంగాల వంటి కీలక అంశాలకు ఆమోదం తెలపటమే అజెండాగా సమావేశమైన రాష్ట్ర మంత్రివర్గం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. రెండో దశలో 3,168 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీపై చర్చించింది. దీనిపై మరింత అధ్యయనం తరువాత ఉద్యోగాల భర్తీపై మంత్రివర్గ ఉపసంఘం తదుపరి భేటీలో చర్చకు సీఎం నిర్ణయం నిర్ణయించారు. 'నేతన్న భరోసా' కింద 50 ఏళ్లలోపు BPL చేనేత కుటుంబాలకు ఏటా రూ.25 వేల ఆర్థిక సాయం ప్రతిపాదనకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.

సచివాలయంలో సీఎం అధ్యక్షతన కేబినెట్ భేటీ అయ్యింది. భుజానికి శస్త్ర చికిత్స కారణంగా ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ హాజరు కాలేదు. దాదాపు 25కు పైగా అజెండా అంశాలకు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. జాబ్ క్యాలెండర్ 2026-27లో భాగంగా రెండో దశ కింద 3,168 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీకి తదుపరి భేటీలో చర్చకు సీఎం నిర్ణయించారు. బాపట్ల జిల్లా వేదుళ్లపల్లిలో వినికిడి లోపం ఉన్న విద్యార్థుల కోసం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ఏర్పాటుకు ఆమోదం తెలిపింది. గోదావరి పుష్కరాల కోసం భద్రతా ఏర్పాట్లకు రూ.50 కోట్లు మంజూరు చేసింది.

18 వందల మెగావాట్ల భారీ విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ : అగ్నిమాపక శాఖ ఆధునీకరణకు ఆమోదం లభించింది. పరిశ్రమలు, విద్య, మౌలిక సదుపాయాలకు ఊతమిస్తూ వివిధ సంస్థలకు భూ కేటాయింపులు, ఏపీ మార్క్‌ఫెడ్‌కు రూ.300 కోట్ల రుణానికి ప్రభుత్వ గ్యారంటీ ఇచ్చింది. విష్ణు ఉమెన్స్ యూనివర్సిటీ, చలపతి యూనివర్సిటీలను ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీల జాబితాలో చేర్చే ఆర్డినెన్స్ మంత్రివర్గం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. నీటిపారుదల రంగంలో నేరడి బ్యారేజ్ నిర్మాణానికి రూ.641 కోట్ల పరిపాలనా అనుమతి, HNSS ఫేజ్‌ –2 పనుల వ్యయాన్ని రూ.312 కోట్లకు పెంచే ప్రతిపాదనలకు ఆమోద ముద్ర పడింది.

విశాఖలో AIG సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నర్సింగ్, అలైడ్ హెల్త్ సైన్సెస్ కాలేజీలు, హాస్టళ్ల నిర్మాణానికి మంత్రివర్గ కమిటీ భూ కేటాయింపులు జరిపారు. నంద్యాల జిల్లాలో AM గ్రీన్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో 700 మెగావాట్ల సోలార్, 300 మెగావాట్ల విండ్ పవర్ ప్రాజెక్టుల స్థాపనకు రెండు విడతల్లో భూములు కేటాయించారు. గండికోట పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టు పరిధిలో అదానీ సంస్థ నిర్మిస్తున్న 18 వందల మెగావాట్ల భారీ విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ పనుల కోసం NREDCAPకు భూములు కేటాయించారు. కుప్పంలో శ్రేష్ఠ రెన్యూవబుల్స్ ఆధ్వర్యంలో కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు, నంద్యాలలో NCL ఇండస్ట్రీస్ మినీ హైడల్ ప్రాజెక్టుకు 33 ఏళ్ల లీజుపై భూములిస్తూ క్లియరెన్స్ ఇచ్చారు.

అంతర్జాతీయ స్థాయికి పర్యాటక రంగం : పర్యాటక రంగాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లేలా ఏపీ టూరిజం అథారిటీకి కీలక భూ బదిలీలు జరిగాయి. చిత్తూరు, కాకినాడ నగరాల్లో వరల్డ్ క్లాస్ రిసార్ట్స్, స్టార్ హోటళ్లు, సరికొత్త టూరిజం ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం కోసం ప్రభుత్వ స్థలాలను బదిలీ చేస్తూ మంత్రివర్గం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. విజయనగరంలో యశశ్రీ విరోహా ఇంపెక్స్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో "రద్దీస్ రీజెనరేటివ్ హబ్" పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు మార్గం సుగమం చేశారు. పుట్టపర్తిలో SSS ఏరోస్పేస్ ప్రాజెక్టు స్థాపన కోసం శ్రీసత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ భూములపై ఉన్న 76.13 ఎకరాల నిషేధాన్ని ఎత్తివేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

మంత్రివర్గ సమావేశంలో ల్యాండ్ పూలింగ్ రైతులకు న్యాయం చేయడంతో పాటు పలు మౌలిక వసతుల ఒప్పందాలకు సవరణలు చేశారు. అనకాపల్లి ల్యాండ్ పూలింగ్‌లో భాగంగా చెర్లపాలి ఖండం రైతులకు 1,800 చదరపు గజాలు లేఅవుట్ డెవలప్ చేసిన ప్లాట్లను పరిహారంగా ఇవ్వనున్నారు. విజయవాడ జెట్ సిటీ ఫ్లాటెడ్ ఫ్యాక్టరీ కాంప్లెక్స్‌లో స్థలాల కేటాయింపులకు ఆమోదం తెలిపారు. ఇండస్ట్రియల్ పార్కుల వేగవంతం కోసం APIIC – NICDIT మధ్య జరిగిన ఒప్పందాన్ని సవరించారు.

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ఏపీ కేబినెట్ భేటీ నిర్ణయాలు
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