రూ.3.38 లక్షల కోట్ల నుంచి రూ.3.48 లక్షల కోట్లు - రేపే రాష్ట్ర బడ్జెట్

ఆర్థిక సవాళ్ల మధ్య రేపు శాసనసభకు 2026-27 రాష్ట్ర బడ్జెట్‌ - రూ.3.38 లక్షల కోట్ల నుంచి రూ.3.48 లక్షల కోట్ల మధ్యే స్వరూపం - సంక్షేమం, అభివృద్ధి పనులకూ పెద్దపీటవేస్తూ రూపకల్పన

Andhra Pradesh Budget 2026
Andhra Pradesh Budget 2026 (ETV Bharat)
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

February 13, 2026

Updated : February 13, 2026 at 5:14 PM IST

Andhra Pradesh Budget 2026 : రాష్ట్రం పునరుద్ధరణ నుంచి ప్రగతి వైపు అడుగులు వేస్తున్నప్పటికీ ఆర్థికంగా ఇంకా సుస్థిరం కావాల్సి ఉంది. పాత ప్రభుత్వం సృష్టించిన ఆర్థిక సంక్షోభాల నుంచి బయటపడి ఊపిరి పీల్చుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్న సమయంలోనే ప్రభుత్వం మూడో బడ్జెట్ ప్రవేశ పెట్టనుంది. రేపు ప్రశ్నోత్తరాలు, శూన్య గంట ముగిశాక ఉదయం 11 గంటలకు ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ 2026-27 వార్షిక బడ్జెట్‌ను శాసనసభకు సమర్పించనున్నారు. బడ్జెట్‌ రూ.3.38 లక్షల కోట్ల నుంచి రూ.3.48 లక్షల కోట్ల మధ్య ఉండనున్నట్లు సమాచారం.

అసెంబ్లీలో రేపు ప్రవేశపెట్టబోయే వార్షిక బడ్జెట్‌ కసరత్తు కొలిక్కి వచ్చింది. ఆర్థికశాఖ అధికారులు దీనికి తుదిరూపు ఇచ్చే పనిలో ఉన్నారు. ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్‌ రేపు సమర్పించబోయే బడ్జెట్ స్వరూపం ఇంతకు ముందుతో పోలిస్తే పెద్దగా మారే అవకాశాలు కనిపించడం లేదు. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.3,22,359.33 కోట్ల అంచనాలతో రాష్ట్ర బడ్జెట్​ను సమర్పించారు. వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఇది రూ.3.35 లక్షల కోట్ల నుంచి రూ.3.48 లక్షల కోట్ల మధ్య ఉండొచ్చని అంచనాలు ఉన్నాయి.

ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.3,22,350 కోట్లకు బడ్జెట్ సమర్పించినా ఇంతవరకు ఖర్చు రూ.2.40 లక్షల కోట్ల వరకే ఉందని ఆర్థికశాఖ వర్గాల అంచనా. జనవరి నెలాఖరు వరకు ఏపీ రెవెన్యూ రాబడి లక్షా 40 వేల 540 కోట్లుగా ఉందని ఆర్థికశాఖ అధికారులు అధికారికంగా వెల్లడించారు. ఇందుకుగానూ బహిరంగ మార్కెట్ రుణాలు కలిపి ప్రస్తుతం ఖర్చులు కొలిక్కి వస్తాయి.

కిందటి ఆర్థిక సంవత్సరం తరహాలోనే: 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరం మొత్తం మీద ఖర్చు సవరించిన అంచనాల ప్రకారం 2 లక్షల 40 వేల 500 కోట్లుగా బడ్జెట్ లెక్కలు పేర్కొంటున్నాయి. రేపటి బడ్జెట్‌లో అసలు వాస్తవంగా ఎంత ఖర్చు పెట్టారనే లెక్కలు తేలతాయి. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి కిందటి ఆర్థిక సంవత్సరం తరహాలోనే ఉంది. రాబడులు 10 శాతం మించి పెరిగే అవకాశాలు కనిపించడం లేదు.

రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తి అంచనాల ఆధారంగా బహిరంగ మార్కెట్ రుణాలకు మరికొంత అస్కారం ఉండొచ్చు. సంక్షేమ పథకాలు, ఇతర అభివృద్ధి పథకాలు దాదాపు పాత ఆర్థిక సంవత్సరం తరహాలోనే కొనసాగే ఆస్కారం కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుత ఆర్థిక పరిస్థితులు చూస్తే కిందటి ఆర్థిక సంవత్సరం బడ్జెట్ స్వరూపంతో పోలిస్తే 5 నుంచి 10 శాతం మధ్య పెరుగుదలకు అస్కారం ఉంటుందనేది అంచనా.

బడ్జెట్​లో తొలి ప్రాధాన్యం: సూపర్ సిక్స్ పథకాల అమలుకు ప్రభుత్వం బడ్జెట్​లో తొలి ప్రాధాన్యం ఇవ్వనుంది. ఈ పథకాల కోసం ఏడాదికి రూ.33 వేల కోట్ల వరకు ఖర్చు చేస్తున్నారు. దీంతో పాటు సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, వ్యవసాయం, ఆరోగ్యం, గ్రామాల అభివృద్ధి, విద్యకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు. జీతాలు, పెన్షన్ల చెల్లింపులకు రాష్ట్ర సొంత రాబడి సరిపోతోంది.

ఇవి కాక అప్పుల అసలు, వడ్డీలు కలిపి చెల్లించేందుకు ఏడాది మొత్తానికి ఎంత లేదన్నా సుమారు రూ.60 వేల కోట్ల వరకు ఖర్చవుతోంది. ఇతర రెవెన్యూ వ్యయాలు పెరిగిపోతున్నాయి. రెవెన్యూ రాబడిలోపు రెవెన్యూ ఖర్చును పరిమితం చేసే పరిస్థితులు అనేక ఏళ్లుగా కనుమరుగయ్యాయి. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలోనూ రెవెన్యూ లోటు అంచనాలకు మించి ఉన్నాయని తాజా కాగ్ లెక్కలు విశదీకరిస్తున్నాయి.

ఆర్థికశాఖ బడ్జెట్ మార్గదర్శకాలు విడుదల: బడ్జెట్ కసరత్తుకు ముందు ఆర్థికశాఖ బడ్జెట్ మార్గదర్శకాలు విడుదల చేస్తుంది. ప్రతి ప్రభుత్వశాఖ నుంచి ఆయా ప్రధాన హెడ్ల పరంగా ఎంత బడ్జెట్ అవసరమో ఆ ప్రతిపాదనలు స్వీకరిస్తుంది. ఆయా ప్రభుత్వశాఖలు తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా రాష్ట్ర ఆర్థికశాఖ అధికారులకు ప్రతిపాదనలు సమర్పిస్తారు. అంతకుముందు సంవత్సరం ఎంత బడ్జెట్ ఇచ్చారు? ఆయా శాఖలు ఎంత మేర ఖర్చు చేశాయి? ఏయే విభాగాల్లో ఎక్కువ ఖర్చయింది? ఎక్కడ తక్కువ ఖర్చయింది అనే అంశాల ప్రాతిపదికన కొత్త బడ్జెట్ రూపొందుతుంది.

ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ అన్ని ప్రభుత్వశాఖల మంత్రులు, కార్యదర్శులతో ఇప్పటికే సమీక్షలు పూర్తి చేశారు. వారి అవసరాలు, ప్రభుత్వ ఆర్థిక పరిస్థితుల మధ్య సమన్వయం సాధించే దిశగా బడ్జెట్ అడుగులు పడేలా ప్రయత్నిస్తున్నారు. అన్ని ప్రభుత్వశాఖలు కలిపి వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో దాదాపు రూ.5 లక్షల కోట్లు అవసరమని తమ ప్రతిపాదనలు సమర్పించాయి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించి అవసరాలపై మాత్రమే దృష్టి సారించాలనే మార్గదర్శకాలతో బడ్జెట్ అంకెలు రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి.

