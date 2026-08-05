హైకోర్టు సీజే జస్టిస్ లిసా గిల్తో బార్ కౌన్సిల్ సభ్యుల భేటీ - సమస్యలపై వినతిపత్రం
రాష్ట్ర బార్ కౌన్సిల్ నూతన సభ్యుల మర్యాదపూర్వక కలయిక - హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తికి పలు సమస్యలతో కూడిన వినతిపత్రం అందజేత - ఉదయమే సంతాప సభలు నిర్వహించేలా పాత విధానం పునరుద్ధరించాలని వినతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 1:35 PM IST
Justice Lisa Gill meets Bar Council : రాష్ట్ర బార్ కౌన్సిల్కు కొత్తగా ఎన్నికైన సభ్యులు హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజే) జస్టిస్ లిసా గిల్ను మంగళవారం హైకోర్టులో మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఈ సందర్భంగా న్యాయవాదులు కోర్టుల్లో ఎదుర్కొంటున్న పలు కీలక సమస్యలను వారు సీజే దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ ప్రధాన న్యాయమూర్తికి ఓ వినతిపత్రం కూడా అందజేశారు. ముఖ్యంగా దిగువ కోర్టుల్లో సంతాప సభల నిర్వహణ సమయం మార్పు, మహిళా న్యాయవాదుల మౌలిక వసతుల లేమి తదితర అంశాలను వారు సీజే వద్ద ప్రధానంగా ప్రస్తావించారు.
ఆ సర్కులర్ ఉపసంహరించండి : బార్ కౌన్సిల్ సభ్యులు ప్రధానంగా సంతాప సభల అంశాన్ని సీజేకు వివరించారు. సహచర న్యాయవాదులు ఎవరైనా కన్నుమూసినప్పుడు, దిగువ కోర్టులలో వారికి నివాళులు అర్పిస్తూ సంతాప సభలు నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. గతంలో ఈ సంతాప సభలను ఉదయం పూటనే నిర్వహించేవారు. అయితే, ఈ సమయాన్ని మారుస్తూ గతేడాది జులైలో హైకోర్టు రిజిస్ట్రీ ఒక సర్క్యులర్ జారీ చేసింది.
ఆ సర్క్యులర్ ప్రకారం, సంతాప సభలను ఉదయం కాకుండా కోర్టు ముగిసే సమయంలో సాయంత్రం 4.15 గంటలకు నిర్వహించాలని స్పష్టం చేశారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల న్యాయవాదులకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని సభ్యులు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో గతేడాది ఇచ్చిన ఆ సర్క్యులర్ను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని సీజేను అభ్యర్థించారు. పాత విధానంలోలాగే ఉదయమే సంతాప సభలు నిర్వహించుకునేందుకు తిరిగి అనుమతి ఇవ్వాలని వారు విజ్ఞప్తి చేశారు.
సానుకూలంగా స్పందించిన సీజే : బార్ కౌన్సిల్ సభ్యుల విజ్ఞప్తిపై హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లిసా గిల్ సానుకూలంగా స్పందించారు. న్యాయవాదుల మనోభావాలను అర్థం చేసుకున్న ఆమె, ఈ సమస్యకు ఒక ప్రత్యామ్నాయాన్ని సూచించారు. ఉదయం కోర్టు పని వేళలు మొదలుకావడానికి ముందే ఈ సంస్మరణ సభలను ఏర్పాటు చేసుకునే అంశాన్ని పరిశీలించాలని ఆమె సభ్యులకు సూచించారు. దీని ద్వారా కోర్టు విధులకు ఆటంకం కలగకుండా ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
మహిళా న్యాయవాదుల అవస్థలు : మరోవైపు మహిళా న్యాయవాదులు కోర్టు ఆవరణల్లో పడుతున్న ఇబ్బందులను సైతం బార్ కౌన్సిల్ సభ్యులు సీజే దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. వృత్తిపరంగా మహిళా న్యాయవాదుల సంఖ్య పెరుగుతున్నప్పటికీ, వారికి తగిన కనీస సౌకర్యాలు లేవని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మహిళా న్యాయవాదుల కోసం అన్ని కోర్టుల్లో తప్పనిసరిగా ప్రత్యేకంగా వేచి ఉండే గదులు (వెయిటింగ్ రూమ్స్), అలాగే పరిశుభ్రమైన మరుగుదొడ్లు (వాష్ రూమ్స్) ఏర్పాటు చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని వారు సీజేను కోరారు.
హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిని కలిసిన వారిలో రాష్ట్ర బార్ కౌన్సిల్ నూతన సభ్యులు చలసాని అజయ్కుమార్, కలిగినీడి చిదంబరం, ఆలూరు రామిరెడ్డి, గొర్రెముచ్చు శాంతకుమార్, వట్టిజొన్నల బ్రహ్మారెడ్డి, యలమంజుల బాలాజీ, బీవీ కృష్ణారెడ్డి, ఉప్పలపాటి శ్రీనివాసరాజు, సుంకర రాజేంద్రప్రసాద్, కొమ్మసాని శ్రీనివాసులరెడ్డి, ఎన్వీ సుమంత్, బెల్లాన రవి, బండారు వెంకటరమణ మూర్తి తదితరులు ఉన్నారు. వీరితో పాటు గంటా రామారావు, కీర్తి రామజోగేశ్వరరావు, వెంకటరామిరెడ్డి కొవ్వూరి, రోళ్ల మాధవి, ఎస్ కృష్ణమోహన్, అంకయ్య సత్తు, జంపని శ్రీదేవి, దొని మంజులత, కె.దుర్గ నాగశ్రీ, రాగి గంగా భవాని తదితర సభ్యులు కూడా ఈ బృందంలో ఉండి సీజేకు వినతిపత్రం సమర్పించారు.
కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన కొత్త బిల్లులపై 'ఐలు' అభ్యంతరం - 'ప్రజాస్వామ్యానికి పెద్ద మచ్చ'
చర్చ లేకుండా చట్టాలు చేయడం వల్లే కేసులు పేరుకుపోతున్నాయి - జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ