ఎస్‌బీఐ కొత్త ప్రమాద బీమా పథకం - రోజుకు రూ.8లతో 60 లక్షల ధీమా

సరికొత్త ప్రమాద బీమా పథకానికి శ్రీకారం చుట్టిన స్టేట్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా - ఏడాదికి రూ.3 వేలు చెల్లిస్తే రూ.60 లక్షల బీమా - కుటుంబ యజమాని చనిపోతే అదనపు నగదు

SBI Accident Insurance Policy
SBI Accident Insurance Policy (Getty Image)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 18, 2026 at 3:01 PM IST

3 Min Read
State Bank of India New Accident Insurance : ఇంటి ఆర్థిక వ్యవహారాలు చూసుకునే వ్యక్తి ఆకస్మికంగా మృతి చెందితే ఆ కుటుంబం ఒక్కసారిగా రోడ్డున పడుతుంది. కుటుంబానికి ఆర్థిక భద్రత, భరోసా కలగాలంటే ఈ రోజుల్లో ప్రమాద బీమా కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. సాధారణ పౌరులకు సైతం బీమా సౌకర్యం కల్పించేందుకు ఎస్​బీఐ సరికొత్త పాలసీతో ముందుకొచ్చింది. ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి బీమా సౌకర్యం లేని వారు దీనిని తీసుకోవడం కుటుంబానికి ఆర్థిక భరోసా చేకూరనుంది.

స్టేట్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా తమ ఖాతాదారుల కోసం కొత్త ప్రమాద బీమా పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఖాతాదారులు ఏడాదికి కేవలం రూ.3 వేలు చెల్లిస్తే రూ.60 లక్షల బీమాను అందించనున్నట్లు. అంటే రోజుకు రూ.8.2 చొప్పున ఖాతా నుంచి ఈ పథకానికి ఏడాదికి రూ.3 వేలు తీసుకోవడానికి ఖాతాదారుడు అంగీకారం తెలపాలి. ఒకసారి అంగీకారపత్రం ఇస్తే ఏటా ఆటోమేటిక్‌ రెన్యువల్బ్‌ పొడిగింపు సౌకర్యాన్ని ఎస్​బీఐ కల్పిస్తోంది.

60 లక్షలు నామినీ ఖాతాలో వేస్తారు : బీమా తీసుకున్న వ్యక్తి రోడ్డు ప్రమాదం, ఏవైనా విపత్తులు, పాము కాటు వంటి వాటివల్ల చనిపోతే మరణ ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని బ్యాంకులో సమర్పిస్తే రూ.60 లక్షల ప్రమాద బీమా పరిహారాన్ని నామినీగా ఎవరైతే ఉంటారో వారి ఖాతాలో జమచేస్తారు. ఒకవేళ కుటుంబ యజమాని చనిపోతే ఇద్దరు పిల్లల చదువులకు రూ. 20 వేల నగదు పరిహారాన్ని అదనంగా ఇస్తారు. అంత్యక్రియల కోసం రూ.10 వేలు, అంబులెన్స్‌ ఖర్చు కింద రూ.1500 ఇస్తారు. ఆత్మహత్య చేసుకున్నా, డ్రగ్స్‌ వంటి మాదక ద్రవ్యాలు తీసుకుని మరణించినా, ఇతర ఏ వ్యాధులు సంభవించి మరణించినా ఈ బీమా మాత్రం వర్తించదు.

తపాలాశాఖ రూ.10 లక్షల బీమా : ఎస్​బీఐ లాంటి పథకమే తపాలా శాఖ ఎప్పడో ప్రవేశపెట్టింది. ఏడాదికి రూ.399తో రూ.10 లక్షల ప్రమాద బీమాను తపాలా శాఖ కల్పిస్తోంది. 18 నుంచి 65 ఏళ్ల వయసు కలిగిన వారు ఎవరైనా ఈ బీమా పాలసీ పొందడానికి అవకాశం ఉంది. పోస్టల్‌ పేమెంట్‌ బ్యాంక్‌ ద్వారా ప్రీమియంను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఈ బీమా తీసుకోవాలంటే పోస్టల్‌ పేమెంట్‌ బ్యాంక్‌లో తప్పనిసరిగా ఖాతా ఉండాలి. ప్రమాదంలో దురదృష్టవశాత్తు మరణించినా, శాశ్వత వైకల్యం ఏర్పడినా, అవయవం కోల్పోయినా, పక్షవాతం వచ్చినా క్లెయిమ్​ చేసుకుంటే రూ.10 లక్షలను నామినీలకు చెల్లిస్తారు. ఏదైనా ప్రమాదం జరిగి పాలసీ తీసుకున్న వ్యక్తి వైద్యం కోసం ఆసుపత్రిలో చేరితే ఐపీడీ కింద రూ.60 వేలు లేదా క్లెయిమ్‌ చేసిన మొత్తం ఇలా రెండింటిలో ఏది తక్కువైతే దానిని చెల్లిస్తారు. ఔట్‌ పేషెంట్‌కు రూ.30 వేలు లేదంటే క్లెయిమ్‌ చేసిన మొత్తలలో ఏది తక్కువ ఉంటే దానిని ఖాతాలో జమచేస్తారు.

రూ.20తో పీఎం సురక్షా యోజన : పీఎం సురక్షా బీమా యోజన అనేది కూడా ప్రమాద బీమా పథ‌కమే. పాల‌సీ తీసుకున్న వ్య‌క్తి ప్రమాదవ‌శాత్తు మరణించినా లేదా అంగ వైకల్యం పొందినా ఈ పథ‌కం ద్వారా లబ్ధి పొందవచ్చు. దీని కాల పరిమితి ఒక సంవత్సరానికి మాత్రమే ఉంటుంది. ఏటా దీన్ని రెన్యూవల్ చేసుకోవాల్సి​ ఉంటుంది. 18 నుంచి 70 సంవత్సరాల మధ్య వ‌య‌సున్న వ్య‌క్తి ఈ పథకంలో చేరొచ్చు. ఇందుకోసం ఏదైనా బ్యాంకులో సేవింగ్​ అకౌంట్ ఉండాలి. ఏడాదికి రూ. 436 చెల్లిస్తే చందాదారుడు ప్రమాదానికి గురై మరణించినా, వైకల్యానికి గురైనా రూ.2 లక్షలు, పాక్షిక వైకల్యానికి గురైతే రూ.1 లక్ష పరిహారం వెంటనే వారికి లభిస్తుంది.

