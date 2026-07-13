కార్మిక కుటుంబాల పిల్లలకు స్కాలర్షిప్స్ - దరఖాస్తులు షురూ - ఇలా అప్లై చేసుకోండి
2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గానూ దరఖాస్తుల స్వీకరణ - రూ.1000 నుంచి రూ.25 వేల వరకు ఉపకార వేతనం - ప్రీ-మెట్రిక్, పోస్ట్-మెట్రిక్ విద్యార్థులు అర్హులు
Published : July 13, 2026 at 1:55 PM IST
Scholarship For Labour Sector Family Children : ప్రతి ఏటా కేంద్ర-రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కార్మిక సంక్షేమ బోర్డుతో కలిసి కార్మికుల పిల్లలకు వార్షిక ఉపకార వేతనాలను అందిస్తాయి. మైనింగ్, బీడీ తయారీ, సినిమాతో పాటు ఇతర కార్మిక రంగాల్లో పని చేసే కుటుంబాలకు చెందిన పిల్లలు దీనికి అర్హులు. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గానూ ప్రస్తుతం దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం.
అర్హతలు ఇవే! :
- ప్రీ-మెట్రిక్ అంటే 1 నుంచి 10వ తరగతి వరకు చదువుతున్న వారు. అలాగే పోస్ట్-మెట్రిక్ అంటే ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ వృత్తిపరమైన కోర్సులు అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థులు దీనికి అర్హులు.
- విద్యార్థి 10వ తరగతి లేదా ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల్లో మొదటి ప్రయత్నంలోనే ఉత్తీర్ణులైతేనే అర్హత లభిస్తుంది.
- దూర విద్య ద్వారా చదువుతున్న విద్యార్థులకూ ఇది వర్తిస్తుంది.
- విద్యార్థులు గుర్తింపు పొందిన విద్యా సంస్థలో చేరి ఉండాలి.
- తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులు సంబంధిత రంగంలో కనీసం ఆరు నెలల పని అనుభవం కలిగి ఉండాలి. వారికి నెలవారీ ఆదాయ పరిమితి రూ.10 వేలు ఉండాలి.
రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే విధానం ఇదే! : మొదటగా నేషనల్ స్కాలర్షిప్ పోర్టల్ను సందర్శించాలి. అందులో స్టూడెంట్ అనే విభాగంపై క్లిక్ చేయాలి. ఆ తర్వాత వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ (ఓటీఆర్)పై క్లిక్ చేయాలి. అనంతరం మొబైల్ నంబర్, ఓటీపీ, క్యాప్చా కోడ్ను ఎంటర్ చేయాలి. అలాగే ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి. మెసేజ్ ద్వారా ఓటీఆర్ నంబర్ అందుతుంది. ప్రీ మెట్రిక్ వారు ఆగస్టు 31లోగా అప్లై చేసుకోవాలి. అలాగే పోస్ట్ మెట్రిక్ చదివే వారు అక్టోబరు 31లోగా రిజిస్ట్రర్ చేసుకోవాలి. scholarship. gov. in అనే వెబ్సైట్కి వెళ్లి రిజిస్ట్రర్ చేసుకోవాలి.
ఉపకారవేతనాలు ఇవే! : 1 నుంచి 4వ తరగతి చదివే విద్యార్థులకు రూ.1000 అందిస్తారు. 5 నుంచి 8వ తరగతి విద్యార్థులకు రూ.1500. 9-10వ తరగతి విద్యార్థులకు రూ.2,000 ఇస్తారు. ఇక ఇంటర్మీడియట్ చదివే వారికి రూ.3000, డిగ్రీ, ఐటీఐ, ఇతర ప్రొఫెషనల్ కోర్సులు చేసే వారికి రూ.6000 చొప్పున అందిస్తారు. అలాగే బీటెక్, బీఏఎంఎస్ చేసే వారికి రూ.25 వేల ఉపకార వేతనం ఇవ్వనున్నారు.
పీఎం ఉచ్చతర్ శిక్షా ప్రోత్సాహన్ స్కాలర్షిప్ : పీఎం ఉచ్చతర్ శిక్షా ప్రోత్సాహన్ అనేది విద్యా మంత్రిత్వ శాఖలోని ఉన్నత విద్యా శాఖ ద్వారా నిర్వహించబడుతున్న ఒక ప్రధాన స్కాలర్షిప్ పథకం. దీని కింద, దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరం 82 వేల మంది కొత్త విద్యార్థులను ఎంపిక చేస్తారు. గ్రాడ్యుయేషన్, పీజీ, మెడికల్, ఇంజనీరింగ్ చదివే స్టూడెంట్స్ ఈ స్కీమ్ ద్వారా ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు. ఈ పథకం ప్రధాన లక్ష్యం విద్యార్థుల రోజువారీ విద్యా అవసరాలను తీర్చడం. అర్హత గల విద్యార్థులు నేషనల్ స్కాలర్షిప్ పోర్టల్ scholarships.gov.in ద్వారా ఆన్లైన్లో మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఈ స్కాలర్షిప్ కోసం దరఖాస్తు చేసేందుకు అక్టోబర్ 31, 2026 చివరి తేదీ
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