భాగ్యనగరంలో నీటి కొరత - నేటి నుంచే శుద్ధి చేసిన నీరు సరఫరా - ధరలివే
Purified Sewage Water in Hyderabad : హైదరాబాద్లోని మురుగు నీటిని శుద్ధి చేసి మానవేతర అవసరాలకు వినియోగించాలని జలమండలి నిర్ణయించింది. 646 ఎంఎల్డీ శుద్ధి చేసిన నీటిని ట్యాంకర్లతో సరఫరా చేయనుంది.
Published : November 1, 2026 at 9:17 AM IST
ఎల్నినో కారణంగా చాలా ప్రాంతాల్లో తీవ్ర వర్షాభావం నెలకొంది. భూగర్భ జలాలు తగ్గిపోతున్నాయి. అనేక జిల్లాల్లో ఆందోళనకర స్థితికి చేరాయి. జలాశయాలలో అవసరమైన దానికంటే తక్కువ నీరు అందుబాటులో ఉంది. హైదరాబాద్కు ప్రధానంగా తాగునీటిని సరఫరా చేసే మంజీరా, సింగూర్ జలాశయాలు దాదాపు అడుగంటడంతో మున్ముందు నగరం నీటి కొరతను ఎదుర్కొనే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. దీంతో ప్రభుత్వం, అధికారులు అప్రమత్తం అయ్యారు. అందుబాటులో ఉన్న నీటి వనరులను సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవాలని నిర్ణయించారు.
ఈ నేపథ్యంలోనే శుద్ధి చేసిన నీటిని ఇతర అవసరాలకు వినియోగించాలని జలమండలి నిర్ణయించింది. ఇవాళ్టి నుంచే ఈ సరఫరా ప్రక్రియను ప్రారంభించనుంది. శుద్ధి చేసిన మురుగునీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా సుమారు 20 శాతం డిమాండ్ తగ్గే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నట్లు జలమండలి ఎండీ అశోక్ రెడ్డి తెలిపారు.
45 మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రాలు
నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో జలమండలి ఆధ్వర్యంలో 45 మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రాలు (ఎస్టీపీలు) ఉన్నాయి. వీటిలో కొన్ని పూర్తి సామర్థ్యంతో పనిచేస్తుండగా, కొన్ని అసలు పనిచేయడం లేదు. కర్మాగారాలు, నివాస గృహాల నుంచి వచ్చే మురుగునీటిని ఈ ఎస్టీపీలు శుద్ధి చేసి రోజుకు 1,500 మిలియన్ గ్యాలన్ల నీటిని మూసీ నదిలోకి విడుదల చేస్తున్నాయి. నిజానికి ఈ నీటిని నిర్మాణ రంగం, నీటి సరఫరా కేంద్రాలు, తోటపని, స్విమ్మింగ్ పూల్స్ వంటి మానవేతర అవసరాలకు వినియోగించుకునేందుకు వీలున్నా ఉపయోగించడం లేదు.
రవాణా ఛార్జీలు వసూలు చేసి నీరు సరఫరా
నీటి కొరత నేపథ్యంలో అందుబాటులో ఉన్న నీటి వనరులను సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి జలమండలి అధికారులు ప్రణాళికను రూపొందించారు. కేవలం రవాణా ఛార్జీలు వసూలు చేసి శుద్ధి చేసిన నీటిని సరఫరా చేయాలని నిర్ణయించారు. ఇందుకోసం నగరవ్యాప్తంగా 27 ప్రాంతాలలో ఫిల్లింగ్ కేంద్రాలను గుర్తించారు. వాటి ద్వారా 646 ఎంఎల్డీ శుద్ధి చేసిన నీటిని ట్యాంకర్ల ద్వారా సరఫరా చేయనున్నారు. ఇందుకోసం మొదటి విడతలో భాగంగా 21 గ్రీన్ ట్యాంకర్లను సిద్ధం చేశారు. ధరలను కూడా నిర్ణయించారు.
వినియోగ అంచనా వివరాలు
- మూడు కార్పొరేషన్లు, హెచ్ఎండీఏ పరిధిలోని నిర్మాణ అనుమతులు గల భవనాల క్యూరింగ్, ఇతర అవసరాల కోసం 140 ఎంఎల్డీ నీరు అవసరమవుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
- ట్రై కార్పొరేషన్లు, ఓఆర్ఆర్, హెచ్ఎండీఏ, హెచ్ఎంఆర్ఎల్ పరిధిలో ల్యాండ్స్కేపింగ్ (తోటపనికి సంబంధించిన) అవసరాల కోసం ప్రతిరోజూ 12.47 ఎంఎల్డీ నీరు వినియోగిస్తున్నారు.
- నగరంలో జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో 62, మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో 91, సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో 307 స్విమ్మింగ్ పూల్స్ ఉన్నాయి. వీటి కోసం సుమారు 115 మిలియన్ లీటర్ల మంచినీరు ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇందులో 10 శాతం నీటిని ప్రతిరోజూ మారుస్తారు. దానికోసం 11.30 ఎంఎల్డీ నీరు అవసరమవుతుంది.
నాణ్యత విషయంలో రాజీ పడకుండా
శుద్ధి చేసిన మురుగునీటి నాణ్యత రియల్ టైమ్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. పీహెచ్, టీడీఎస్, ఫీకల్ కోలిఫాం ఇతర వివరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఓ బృందం నాణ్యతను క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షిస్తుంది. నెలవారీగా పీసీబీ పరీక్షలు నిర్వహిస్తుంది.
నిర్ణయించిన ధరలు ఇలా
|నీటి సరఫరా (వేల లీటర్లలో)
|తొలి 4 కి.మీ.కు
|తర్వాత ప్రతి కిలోమీటరుకు
|5
|రూ.400
|రూ.55
|10
|రూ.800
|రూ.65
|20
|రూ.1600
|రూ.80
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