జీహెచ్ఎంసీకి మహా పద్దు - రూ.11,460 కోట్ల బడ్జెట్కు ఆమోద ముద్ర
మేయర్ గద్వాల విజయలక్ష్మి అధ్యక్షతన సమావేశం - జీహెచ్ఎంసీ బడ్జెట్కు స్థాయి సంఘం ఆమోదం - 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంపై చర్చ లేదు - మొక్కుబడిగా గణాంకాలను ప్రశ్నించిన కొందరు సభ్యులు
Published : December 30, 2025 at 9:40 AM IST
GHMC Budget Approved Standing Committee : జీహెచ్ఎంసీ బడ్జెట్కి సోమవారం స్థాయీ సంఘం ఆమోదం తెలిపింది. మేయర్ గద్వాల్ విజయలక్ష్మి అధ్యక్షతన జీహెచ్ఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో 300 డివిజన్ల పరిధిలోని బృహత్ నగరం 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం పద్దు ప్రతిపాదనలపై కనీసం చర్చ జరగలేదు. పాత జీహెచ్ఎంసీలోని ఆదాయం, ఖర్చులు, కొత్తగా గ్రేటర్లో కలిసిన స్థానిక సంస్థల పరిధిలోని ఆదాయ వనరులు, అక్కడున్న ఖర్చులు, మిగులు బడ్జెట్ అంచనాలపై సభ్యులెవరూ అధికారులను ప్రశ్నించనే లేదు. మొక్కుబడిగా కొందరు సభ్యులు గణాంకాల్లోని వ్యత్యాసంపై సందేహాలు మాత్రమే అడిగారు.
ఈ బడ్జెట్లో అంచనాలను సవరించాలని గానీ, మరోసారి అంచనాలు రూపొందించాలని గానీ సభ్యులు ప్రతిపాదన చేయలేదు. దీంతో రూ.11,460 కోట్ల ముసాయిదా పద్దుకు పచ్చజెండా ఊపుతూ సంతకాలు చేశారు. త్వరలోనే ప్రత్యేక సర్వ సభ్య సమావేశం ఏర్పాటు చేసి పద్దుపై చర్చ నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. ఆ సమావేశంలో బడ్జెట్కు ఆమోదం తీసుకుని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమాచారం అందిస్తామని బల్దియా స్పష్టం చేసింది. పద్దుతో కాకుండా మరో 22 తీర్మానాలు సమావేశంలో ఆమోదముద్ర పొందాయి.
కృత్రిమ మేధతో వెబ్సైట్ అభివృద్ధి : జీహెచ్ఎంసీ వెబ్సైట్లో కృత్రిమ మేధ ఆధారిత పరిష్కారాల అమలు, సంరక్షణ, నిర్వహణ సేవలందించే సంస్థల కోసం టెండరు పిలవాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మూడేళ్ల కాలపరిమితికి సేవలందించే సంస్థలను ఆహ్వానిస్తూ టెండరు పిలవాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ఆమోదం పొందిన తీర్మానాలు :
- రూ.2.6 కోట్లతో చందానగర్ సర్కిల్ ఇజ్జత్నగర్ వైకుంఠ ధామంలో మౌలిక సౌకర్యాల కల్పనకు అనుమతి.
- చందానగర్లోని శ్రీదేవి టాకీస్ రోడ్డు విస్తరణకు 124 ఆస్తుల సేకరణకు ప్రభుత్వం అనుమతి కోరుతూ లేఖ.
- రూ.2.65 కోట్లతో కోఠిలోని ఈఎన్టీ ఆసుపత్రి వద్ద విజయ డెయిరీ నుంచి యూనివర్సల్ బుక్స్టోర్ వరకు వరద కాలువ నిర్మాణం.
- హెల్మెట్ ప్రాధాన్యం చాటి చెప్పేలా తార్నాక కూడలిలో హెల్మెట్ బొమ్మను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు.
- మియాపూర్ ఎక్స్ రోడ్డు నుంచి ఆల్విన్ కాలనీ ఎక్స్రోడ్డు వరకు 45 మీటర్ల నుంచి 60 మీటర్ల వెడల్పుతో రహదారి విస్తరణకు 220 ఆస్తులు సేకరించాలని అనుకున్నారు. అందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అనుమతి తీసుకోవాలని తీర్మానం చేశారు.
- కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ శిల్పకళా పార్కు ఏర్పాటుకు అనుమతి ఇచ్చారు.
- దోమలగూడలోని హైదరాబాద్ స్టడీ సర్కిల్ లీజు మూడేళ్లు పొడిగించారు.
- 33 ఏళ్లుగా చాచా నెహ్రూ పార్కు క్రీడా మైదానాన్ని గుప్పిట్లో పెట్టుకుని, ప్రైవేటు కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం, లీజు రుసుమును చెల్లించకపోవడం వంటి ఉల్లంఘనలపై జీహెచ్ఎంసీ చర్యలకు అనుమతిని ఇచ్చింది.
డిసెంబర్ 16న జరిగిన జీహెచ్ఎంసీ ప్రత్యేక సమావేశం : మేయర్ గద్వాల విజయలక్ష్మి అధ్యక్షతన జీహెచ్ఎంసీ ప్రత్యేక కౌన్సిల్ సమావేశం డిసెంబరు 16న జరిగింది. ఈ సమావేశంలో జీహెచ్ఎంసీలో డివిజన్ల విభజనపై ప్రత్యేకంగా చర్చ జరిగింది. ఇందులో డివిజన్ల డీలిమిటేషన్ ప్రిలిమినరీ నోటిఫికేషన్ను అధికారులు సభలో ప్రవేశపెట్టగా విపక్ష పార్టీ సభ్యులు తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు. డివిజన్ల విభజన ఏ ప్రాతిపదికన చేశారో తమకు తెలియట్లేదని అసహం చెందారు.
ఈ వార్డుల పునర్విభజనపై తనకు ఎలాంటి సమాచారం లేదని ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. అయితే హైదరాబాద్ పరిసర మున్సిపాలిటీల విలీనాన్ని స్వాగతిస్తున్నామని, విలీనం శాస్త్రీయంగా జరిగిందా? లేదా అనే ఆవేదన అందరిలో ఉందని చెప్పారు. జీహెచ్ఎంసీ పరిధి 600 చ.కి.మీ. నుంచి 2000 చ.కి.మీకి పెరుగుతోందని, ఈ నేపథ్యంలో కార్యాచరణ ప్రణాళిక ఏం చేపట్టారని ప్రశ్నించారు. వార్డుల పునర్విభజనతో పాటు బడ్జెట్ పెంపును పరిగణనలోకి తీసుకున్నారా అని అడిగారు. ఇలా వాడీవేడిగా జీహెచ్ఎంసీ ప్రత్యేక సమావేశం జరిగింది. ఇప్పుడు జీహెచ్ఎంసీ బడ్జెట్ను ఆమోదం తెలిపారు.
