జీహెచ్​ఎంసీకి మహా పద్దు - రూ.11,460 కోట్ల బడ్జెట్​కు ఆమోద ముద్ర

మేయర్​ గద్వాల విజయలక్ష్మి అధ్యక్షతన సమావేశం - జీహెచ్​ఎంసీ బడ్జెట్​కు స్థాయి సంఘం ఆమోదం - 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంపై చర్చ లేదు - మొక్కుబడిగా గణాంకాలను ప్రశ్నించిన కొందరు సభ్యులు

GHMC Budget Approved Standing Committee (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 30, 2025 at 9:40 AM IST

GHMC Budget Approved Standing Committee : జీహెచ్​ఎంసీ బడ్జెట్​కి సోమవారం స్థాయీ సంఘం ఆమోదం తెలిపింది. మేయర్​ గద్వాల్​ విజయలక్ష్మి అధ్యక్షతన జీహెచ్​ఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో 300 డివిజన్ల పరిధిలోని బృహత్​ నగరం 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం పద్దు ప్రతిపాదనలపై కనీసం చర్చ జరగలేదు. పాత జీహెచ్​ఎంసీలోని ఆదాయం, ఖర్చులు, కొత్తగా గ్రేటర్​లో కలిసిన స్థానిక సంస్థల పరిధిలోని ఆదాయ వనరులు, అక్కడున్న ఖర్చులు, మిగులు బడ్జెట్​ అంచనాలపై సభ్యులెవరూ అధికారులను ప్రశ్నించనే లేదు. మొక్కుబడిగా కొందరు సభ్యులు గణాంకాల్లోని వ్యత్యాసంపై సందేహాలు మాత్రమే అడిగారు.

ఈ బడ్జెట్​లో అంచనాలను సవరించాలని గానీ, మరోసారి అంచనాలు రూపొందించాలని గానీ సభ్యులు ప్రతిపాదన చేయలేదు. దీంతో రూ.11,460 కోట్ల ముసాయిదా పద్దుకు పచ్చజెండా ఊపుతూ సంతకాలు చేశారు. త్వరలోనే ప్రత్యేక సర్వ సభ్య సమావేశం ఏర్పాటు చేసి పద్దుపై చర్చ నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. ఆ సమావేశంలో బడ్జెట్​కు ఆమోదం తీసుకుని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమాచారం అందిస్తామని బల్దియా స్పష్టం చేసింది. పద్దుతో కాకుండా మరో 22 తీర్మానాలు సమావేశంలో ఆమోదముద్ర పొందాయి.

కృత్రిమ మేధతో వెబ్​సైట్​ అభివృద్ధి : జీహెచ్​ఎంసీ వెబ్​సైట్​లో కృత్రిమ మేధ ఆధారిత పరిష్కారాల అమలు, సంరక్షణ, నిర్వహణ సేవలందించే సంస్థల కోసం టెండరు పిలవాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మూడేళ్ల కాలపరిమితికి సేవలందించే సంస్థలను ఆహ్వానిస్తూ టెండరు పిలవాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

ఆమోదం పొందిన తీర్మానాలు :

  • రూ.2.6 కోట్లతో చందానగర్​ సర్కిల్​ ఇజ్జత్​నగర్​ వైకుంఠ ధామంలో మౌలిక సౌకర్యాల కల్పనకు అనుమతి.
  • చందానగర్​లోని శ్రీదేవి టాకీస్​ రోడ్డు విస్తరణకు 124 ఆస్తుల సేకరణకు ప్రభుత్వం అనుమతి కోరుతూ లేఖ.
  • రూ.2.65 కోట్లతో కోఠిలోని ఈఎన్​టీ ఆసుపత్రి వద్ద విజయ డెయిరీ నుంచి యూనివర్సల్​ బుక్​స్టోర్​ వరకు వరద కాలువ నిర్మాణం.
  • హెల్మెట్​ ప్రాధాన్యం చాటి చెప్పేలా తార్నాక కూడలిలో హెల్మెట్​ బొమ్మను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు.
  • మియాపూర్​ ఎక్స్ ​రోడ్డు నుంచి ఆల్విన్​ కాలనీ ఎక్స్​రోడ్డు వరకు 45 మీటర్ల నుంచి 60 మీటర్ల వెడల్పుతో రహదారి విస్తరణకు 220 ఆస్తులు సేకరించాలని అనుకున్నారు. అందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అనుమతి తీసుకోవాలని తీర్మానం చేశారు.
  • కేబీఆర్​ పార్కు చుట్టూ శిల్పకళా పార్కు ఏర్పాటుకు అనుమతి ఇచ్చారు.
  • దోమలగూడలోని హైదరాబాద్​ స్టడీ సర్కిల్​ లీజు మూడేళ్లు పొడిగించారు.
  • 33 ఏళ్లుగా చాచా నెహ్రూ పార్కు క్రీడా మైదానాన్ని గుప్పిట్లో పెట్టుకుని, ప్రైవేటు కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం, లీజు రుసుమును చెల్లించకపోవడం వంటి ఉల్లంఘనలపై జీహెచ్​ఎంసీ చర్యలకు అనుమతిని ఇచ్చింది.

డిసెంబర్​ 16న జరిగిన జీహెచ్​ఎంసీ ప్రత్యేక సమావేశం : మేయర్​ గద్వాల విజయలక్ష్మి అధ్యక్షతన జీహెచ్​ఎంసీ ప్రత్యేక కౌన్సిల్​ సమావేశం డిసెంబరు 16న జరిగింది. ఈ సమావేశంలో జీహెచ్​ఎంసీలో డివిజన్ల విభజనపై ప్రత్యేకంగా చర్చ జరిగింది. ఇందులో డివిజన్ల డీలిమిటేషన్​ ప్రిలిమినరీ నోటిఫికేషన్​ను అధికారులు సభలో ప్రవేశపెట్టగా విపక్ష పార్టీ సభ్యులు తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు. డివిజన్ల విభజన ఏ ప్రాతిపదికన చేశారో తమకు తెలియట్లేదని అసహం చెందారు.

ఈ వార్డుల పునర్విభజనపై తనకు ఎలాంటి సమాచారం లేదని ఖైరతాబాద్​ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్​ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. అయితే హైదరాబాద్​ పరిసర మున్సిపాలిటీల విలీనాన్ని స్వాగతిస్తున్నామని, విలీనం శాస్త్రీయంగా జరిగిందా? లేదా అనే ఆవేదన అందరిలో ఉందని చెప్పారు. జీహెచ్​ఎంసీ పరిధి 600 చ.కి.మీ. నుంచి 2000 చ.కి.మీకి పెరుగుతోందని, ఈ నేపథ్యంలో కార్యాచరణ ప్రణాళిక ఏం చేపట్టారని ప్రశ్నించారు. వార్డుల పునర్విభజనతో పాటు బడ్జెట్​ పెంపును పరిగణనలోకి తీసుకున్నారా అని అడిగారు. ఇలా వాడీవేడిగా జీహెచ్​ఎంసీ ప్రత్యేక సమావేశం జరిగింది. ఇప్పుడు జీహెచ్​ఎంసీ బడ్జెట్​ను ఆమోదం తెలిపారు.

డివిజన్ల విభజన ఏ ప్రాతిపదికన చేశారు? - వాడీవేడీగా జీహెచ్​ఎంసీ సర్వసభ్య సమావేశం

