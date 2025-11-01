ETV Bharat / state

శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలో ఘోర విషాదం - 9 మంది మృతి

కాశీబుగ్గలో ఘోర ప్రమాదం - తొక్కిసలాటలో 9 మంది భక్తులు మృతి - కొనసాగుతున్న సహాయక చర్యలు

Stampede In Kasibugga Venkateshwara Swamy Temple
Stampede In Kasibugga Venkateshwara Swamy Temple (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 12:38 PM IST

Updated : November 1, 2025 at 2:25 PM IST

Stampede In Kasibugga Venkateshwara Swamy Temple: శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో తొక్కిసలాట జరిగింది. ఘటనలో 9 మంది భక్తులు చనిపోయారు. మృతుల్లో 8 మంది మహిళలు, ఒక బాలుడు ఉన్నారు. పలువురు భక్తులు స్పృహతప్పి పడిపోయారు. స్పృహతప్పి పడిపోయిన వారిని కాశీబుగ్గలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు.

కాశీబుగ్గ చిన తిరుపతిగా పేరొందిన విజయ వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయానికి ఏకాదశి సందర్భంగా ఆలయానికి భారీగా భక్తులు వచ్చారు. ఈ క్రమంలో తొక్కిసలాట జరగడంతో ఏడుగురు భక్తులు చనిపోయారు. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరో ఇద్దరు మృతి చెందారు. ప్రస్తుతం ఘటనాస్థలిలో సహాయచర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.

కాశీబుగ్గలో ఘోర ప్రమాదం - తొక్కిసలాటలో 9 మంది భక్తులు మృతి (ETV)

ప్రతి వారం 1500 నుంచి 2 వేల మంది భక్తులు దర్శనం కోసం వస్తారని హోంమంత్రి అనిత తెలిపారు. ఆలయం మొదటి అంతస్తులో ఉంటుందని అన్నారు. 20 మెట్లు ఎక్కి పైకి వెళ్లే క్రమంలో రెయిలింగ్‌ ఊడిపడింది. రెయిలింగ్‌ ఊడిపడటంతో ఒకరిపై ఒకరు పడి తొక్కిసలాట జరిగింది. తొక్కిసలాటలో మహిళా భక్తులు మృతిచెందడం బాధాకరం. తొక్కిసలాట ఘటనపై సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించాం. గాయపడినవారికి ప్రాణాపాయం లేదని తెలుస్తోందని హోంమంత్రి తెలిపారు.

కాశీబుగ్గలో ఘోర ప్రమాదం - తొక్కిసలాటలో 9 మంది భక్తులు మృతి (ETV)

మృతులు వై. చిన్నమ్మి, ఆర్‌.విజయ, ఎం.నేలమ్మ, డి.రాజేశ్వరి, సీహెచ్‌.పశోదామిగా గుర్తించారు. ఆలయ నిర్వాహకుడు హరిముకుంద్‌పండాను కలెక్టర్‌, ఎస్పీ పిలిపించారు. ఆలయంలో హరిముకుంద్‌పండా నుంచి వివరాలు సేకరించారు. పలాస ప్రభుత్వాస్పత్రికి కలెక్టర్‌, ఎస్పీ వెళ్తున్నారు. అక్కడ క్షతగాత్రులను పరామర్శించనున్నారు. సాయంత్రం 5 గంటల లోపు శవపరీక్షలు నిర్వహించి కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించాలని కలెక్టర్‌ ఆదేశించారు.

ఘటనపై మోదీ దిగ్బ్రాంతి: కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటనపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తీవ్ర దిగ్బ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నానని మోదీ తెలిపారు. మృతుల కుటుంబాలకు రూ.2 లక్షలు చొప్పున పరిహారాన్ని ఈ సందర్భంగా ప్రధాని ప్రకటించారు.

దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన చంద్రబాబు: ఈ ఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు స్పందించారు. కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటన కలచివేసిందని, దురదృష్టకర ఘటనలో భక్తుల మరణం అత్యంత విషాదకరమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులకు సీఎం ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షించాలని సూచించారు.

విషాదకరం: కాశీబుగ్గలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం వద్ద చోటు చేసుకున్న తొక్కిసలాట ఘటన తీవ్రంగా కలచివేసిందని డిప్యూటీ సీఎం పవన్​ కల్యాణ్​ అన్నారు. కార్తీక ఏకాదశి సందర్భంగా ఆలయానికి భక్తుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉన్న క్రమంలో తొక్కిసలాట మూలంగా తొమ్మిది మంది మృతి చెందారని తెలిసి ఆవేదనకు లోనయ్యాను. ఈ విషాదకర ఘటనలో మృతి చెందినవారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని అధికారులకు స్పష్టం చేయడమైంది. సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని జిల్లా అధికార యంత్రాంగానికి ప్రభుత్వం దిశానిర్దేశం చేసింది. బాధిత కుటుంబాలను ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుంది. ప్రైవేట్ వ్యక్తుల నిర్వహణలో ఉన్న ఈ ఆలయంలో చోటు చేసుకున్న విషాదకర ఘటనపై విచారణ చేపడుతుంది.

కార్తీక మాసంలో రాష్ట్రంలోని శైవ క్షేత్రాలతోపాటు, ప్రముఖ ఆలయాలకు భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. క్యూ లైన్ల నిర్వహణ పకడ్బందీగా చేపట్టాలని దేవాదాయ శాఖ అధికారులకు సూచిస్తున్నాను. మహిళలు, చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలి. ఆలయ ప్రాంగణాల్లో తగిన రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలి. భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుందని అంచనాకు వచ్చినప్పుడు పోలీసు బందోబస్తుతోపాటు, మెడికల్ క్యాంప్స్ ఏర్పాటు చేయాలని పవన్​ కల్యాణ్​ సూచించారు.

దిగ్భ్రాంతి గురైన మంత్రి లోకేశ్: కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటనపై మంత్రి లోకేశ్​ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి గురయ్యారు. పలువురు భక్తులు మృతి చెందడం బాధాకరమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మృతి చెందిన వారి కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సంతాపాన్ని తెలియజేశారు. క్షతగాత్రులకు ప్రభుత్వం మెరుగైన వైద్య చికిత్స అందిస్తోందని హామీ ఇచ్చారు. అనంతరం ఘటనపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు, ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీషతో మాట్లాడారు. బాధితులకు తక్షణ సహాయం అందజేయాలని అధికారులకు ఆదేశించానని తెలిపారు.

హోం మంత్రి అనిత దిగ్బ్రాంతి: కాశీబుగ్గ ఘటనపై హోంమంత్రి అనిత దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఘటనపై ఎస్పీ, పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడిన అనిత ఘటనపై సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించారు. అంతేకాకుండా సహాయచర్యలు ముమ్మరం చేయాలని స్పష్టం చేశారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన చికిత్స అందించాలని ఆదేశించారు.

"ప్రతి వారం 1500 నుంచి 2 వేల మంది భక్తులు దర్శనం కోసం వస్తారు. ఆలయం మొదటి అంతస్తులో ఉంటుంది. 20 మెట్లు ఎక్కి పైకి వెళ్లే క్రమంలో రెయిలింగ్‌ ఊడిపడింది. రెయిలింగ్‌ ఊడిపడటంతో ఒకరిపై ఒకరు పడి తొక్కిసలాట జరిగింది. తొక్కిసలాటలో మహిళా భక్తులు మృతిచెందడం బాధాకరం. తొక్కిసలాట ఘటనపై సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించాం. గాయపడినవారికి ప్రాణాపాయం లేదని తెలుస్తోంది." -అనిత, హోంమంత్రి

విచారం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి అచ్చెన్న: కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటనపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు విచారం వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదం జరిగిన అనంతరం ఆయన ఆలయానికి హుటాహుటిన బయల్దేరారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని తెలిపారు. ఘటనాస్థలికి అదనపు పోలీసు బలగాలను తరలించామన్నారు.

ఆలయ విశేషాలు: గత నాలుగేళ్ల క్రితం ఆలయ నిర్మాణాన్ని వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయ ధర్మకర్త హరిముకుంద్‌పండా ప్రారంభించారు. కొత్తగా నిర్మించిన ఆలయంలో మే నుంచి దర్శనాలు కొనసాగుతున్నాయి. దాదాపు 12 ఎకరాల సొంత భూమిలో ఈ ఆలయాన్ని హరిముకుంద్‌పండా నిర్మించారు. సుమారు రూ.20 కోట్ల వ్యయంతో ఆలయాన్ని నిర్మించడం విశేషం. వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయానికి ప్రతి శనివారం భారీగా తరలి వస్తుంటారు.

విచారం వ్యక్తం చేసిన పలువురు మంత్రులు: కాశీబుగ్గ తొక్కిలాట ఘటనపై మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి, అనగాని సత్యప్రసాద్​, టీజీ భరత్​లు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. గాయపడినవారికి మెరుగైన చికిత్స అందించాలని వారు తెలియజేశారు.

సహాయక చర్యలు ముమ్మరం: ఘటనాస్థలిలో సహాయచర్యలను మంత్రులు అచ్చెనాయుడు, కొండపల్లి శ్రీనివాస్​లు స్వయంగా దగ్గరుండి పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

