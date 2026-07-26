పురోగతి లేని 'ఆర్యూబీ'ల నిర్మాణం - నెల్లూరు వాసులకు చుక్కలు చూపిస్తున్న రైల్వే గేట్లు
భక్తవత్సలనగర్, కొండాయపాలెం ప్రాంతాల్లో నిత్యం ట్రాఫిక్ కష్టాలు - రైల్వే గేటు పడితే కిలోమీటర్ మేర నిలిచిపోతున్న వాహనాలు - రోజుకు 120కి పైగా రైళ్ల రాకపోకలతో అరగంట పాటు నరకయాతన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 2:34 PM IST
Nellore Railway Under Bridges Issue : నెల్లూరు నగరంలోని భక్తవత్సలనగర్, కొండాయపాలెం ప్రాంతాల మీదుగా ప్రయాణించే వాహనదారులకు రైల్వే గేట్లు నిత్యం చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. రైలు వస్తోందంటే చాలు, గేట్ల వద్ద కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతోంది. ఈ మార్గంలో రోజుకు 120కి పైగా రైళ్లు రాకపోకలు సాగిస్తుండటంతో స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ ట్రాఫిక్ కష్టాలకు చెక్ పెట్టేందుకు రూ.32 కోట్లతో రెండు రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జిలు (ఆర్యూబీ) మంజూరయ్యాయి. కానీ ఆ పనులు ఇంకా కార్యరూపం దాల్చకపోవడంతో నెల్లూరు వాసుల కష్టాలు ఏమాత్రం తీరడం లేదు.
నెల్లూరు మీదుగా వెళ్లే రైల్వే లైన్, చెన్నై-విజయవాడ, తిరుపతి తదితర ప్రాంతాలను కలిపే ప్రధాన మార్గం. ఈ మార్గంలో మొత్తం మూడు రైల్వే ట్రాక్లు ఉన్నాయి. దీంతో ప్రతిరోజూ 120కి పైగా రైళ్లు ఈ ట్రాక్ మీదుగా రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. రెండు, మూడు రైళ్లు ఒకదాని వెంట మరొకటి వెళ్లే సమయంలో, కొన్నిసార్లు అరగంట పాటు రైల్వే గేటు మూసివేయాల్సి వస్తోంది. ఆ సుదీర్ఘ సమయంలో వాహనదారుల పరిస్థితి నరకప్రాయంగా మారుతోంది. ఇక ఉదయం, సాయంత్రం రద్దీ వేళల్లో అయితే ఈ సమస్య తీవ్రత మరింతగా ఉంటోంది.
రైల్వే గేటు మూసివేసిన సమయంలో, ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి వస్తే స్థానికులు పడే పాట్లు వర్ణణాతీతం. అంబులెన్సులు, అత్యవసర పనుల మీద వెళ్లే వాహనదారులు గేటు దాటి వెళ్లాలంటే, దాదాపు మూడు కిలోమీటర్లు అదనంగా చుట్టూ తిరిగి ప్రయాణించాల్సి వస్తోంది. మాగుంట లేఔట్ అండర్ బ్రిడ్జి నుంచి లేదా అయ్యప్ప గుడి ఫ్లైఓవర్ పైనుంచి అవతలి కాలనీలకు చేరుకోవాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది. మినీ బైపాస్ వైపు వెళ్లాల్సిన పొదలకూరు రోడ్డు, జీఎన్టీ రోడ్డు, పాత మిలటరీ కాలనీ, రవీంద్రనగర్, వనంతోపు సెంటర్ ప్రాంతాల ప్రజలకు నిత్యం ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు.
నిధులు మంజూరైనా దక్కని మోక్షం : కొన్నేళ్లుగా నెల్లూరు ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఈ ట్రాఫిక్ సమస్య పరిష్కారం కోసం స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు గట్టిగానే కృషి చేశారు. నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి, ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి ఈ గేట్ల సమస్యను పరిష్కరించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞాపనలు అందజేశారు. వారి కృషితో గతేడాది కేంద్ర ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించింది. రూ.32 కోట్లతో రెండు అండర్ బ్రిడ్జిల నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరు చేసింది. నిధులు మంజూరై ఏడాది గడుస్తున్నా, క్షేత్రస్థాయిలో పనులు మాత్రం ఏమాత్రం ముందుకు సాగలేదు.
పనుల జాప్యానికి కారణాలివే! : ఆర్యూబీలు మంజూరైన తొలినాళ్లలో భూసేకరణ సమస్య ఉత్పన్నమైంది. దీంతో పనులు ఆలస్యమయ్యాయి. అధికారుల చొరవతో భూసేకరణ సమస్య ఎట్టకేలకు కొలిక్కి వచ్చింది. అయితే అంతలోనే రైల్వే జోన్ మారడంతో మరో అవాంతరం ఎదురైంది. రైల్వే జోన్ మారిన కారణంగానే టెండర్ల ప్రక్రియలో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతోందని రైల్వే అధికారులు చెబుతున్నారు. మరో రెండు నెలల్లో టెండర్ల ప్రక్రియను పూర్తి చేసి, నిర్మాణ పనులు ప్రారంభిస్తామని అధికారులు వివరిస్తున్నారు. అధికారుల మాటలు పక్కనపెడితే, టెండర్ల ప్రక్రియను త్వరగా పూర్తి చేసి, అండర్ బ్రిడ్జిలను వెంటనే అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని నెల్లూరు నగరవాసులు కోరుతున్నారు.
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