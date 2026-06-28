ఆ 14 గ్రామాలకు 2 రాష్ట్రాల్లో ఓటు హక్కు - ఎటూతేల్చని ప్రభుత్వాలు - 'సర్'కు స్థానికుల ససేమిరా
కుమురం భీం జిల్లాలో 14 గ్రామాల్లో ఎస్ఐఆర్ సర్వేకు ప్రతిష్ఠంభన - రెండేసి ఓటు హక్కులతో జిల్లా సరిహద్దు గ్రామస్థులు - నాలుగున్నర దశాబ్ధాలుగా కొనసాగుతున్న గ్రామాల భూసరిహద్దు వివాదం
Published : June 28, 2026 at 8:18 AM IST
Special Intensive Revision in Telangana : ఒక్కరికి ఒక్క ఓటు మాత్రమే ఉండాలి. రెండేసి ఓట్లు అసలే ఉండకూడదు. ఒకవేళ ఉంటే అలాంటి వాటిని తొలగించాల్సిందే అంటూ సర్ ప్రక్రియ మొదలైంది. రాష్ట్రంలో ఈ నెల 25న ప్రారంభమైన ఓటరు ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ సర్వే నిర్వహణకు కుమురం భీం జిల్లా కెరమెరి మండలంలోని 14 గ్రామాల్లో ప్రతిష్టంభన ఎదురవుతోంది. ఈ సమస్యను ఎలా పరిష్కరించాలో అర్థంకాక అధికార యంత్రాంగం తర్జనభర్జన పడుతోంది. నాలుగున్నర దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న ఈ వివాదం ఇప్పటి సర్ సర్వేతో పరిష్కారమవుతుందా? లేక పాత ఇబ్బందులే పునరావృతమవుతాయా? ఇలాంటి అనేక ప్రశ్నలకు ఎస్ఐఆర్ తావిస్తోంది.
భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాల విభజనలో తలెత్తిన సమస్య : రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కెరమెరి మండలంలోని 14 గ్రామాలు ఒకప్పుడు ఒకే గొడుగు కింద నిజాం ఏలుబడిలో ఉండేవి. భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాల ఏర్పాటు సమయంలో విభజన సమస్య తలెత్తింది. భౌగోళికంగా, సాంస్కృతిక అంశాల ఆధారంగా 48 శాతం ఆంధ్రప్రదేశ్కు, మహారాష్ట్రకు 52 శాతం అనుకూలంగా ఉన్నట్లు వెల్లడైనప్పటికీ, భూభాగం మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్లోకే వస్తుందనే కారణంతో ఆ గ్రామాలను ఏ రాష్ట్ర పరిధిలో చేర్చలేదు. తర్వాత 1960లో అవతరించిన మహారాష్ట్ర సరిహద్దులోని 14 గ్రామాలను చంద్రపూర్ జిల్లా జివితి తాలూకాలో చేర్చుకోగా, అప్పటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది.
పైగా ఆర్టికల్ 3 ప్రకారం వివాదాస్పద గ్రామాలన్నీ ఆంధ్రప్రదేశ్లోకే వస్తాయని 1978లో తేల్చటంతో రెండు రాష్ట్రాల వివాదాస్పద సమస్యగా తయారైంది. తర్వాత 1983లో కేకే నాయుడు కమిటీ, 1996లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు సైతం వివాదాస్పద గ్రామాలన్నీ తెలుగు రాష్ట్రం పరిధిలోకే వస్తాయని తేల్చగా, మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం అభ్యంతరం చెప్పింది. సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. అలా ఆ సమస్య నానుతుండగానే 1960-70 దశకం మధ్యన తొలుత మహారాష్ట్ర, తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆ గ్రామాల్లో ఎవరికి వారు ఎన్నికలు నిర్వహించుకోవటంతో సమస్య జఠిలమైందే తప్పా, పరిష్కారం కాలేదు.
"తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఓటరు జాబితాలో పేరు ఉండాలని చెబుతున్నారు. 1980 నుంచి తెలంగాణ, మహారాష్ట్రల్లో చంద్రాపూర్ జిల్లాలో ఓటు వేస్తున్నాం. మా దగ్గర ఇద్దరు ఎమ్మెల్యే, సర్పంచ్లు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్నారు. పాఠశాలలు సైతం రెండు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎస్ఐఆర్ ప్లానింగ్లో మేం ఎక్కడికి పోవాలి. ఇరు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కూర్చుని సమస్యపై పరిష్కారం చూపాలని కోరుతున్నాం"-స్థానికులు
రెండేసి ఓటు హక్కులతో జిల్లా సరిహద్దు గ్రామస్థులు : తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం సమయంలోనూ ఈ వివాదం పరిష్కారం కాలేదు. ఇప్పటికీ 14 గ్రామాల్లో ప్రతి ఒక్క ఓటరుకు రెండేసి ఓట్లు అంటే తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర తరపున ఓటు హక్కు ఉంది. ప్రతి గ్రామానికి ఇరు రాష్ట్రాల తరపున సర్పంచి మొదలుకొని ముఖ్యమంత్రి వరకు, గ్రామ కార్యదర్శి మొదలుకొని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి వరకు ఇద్దరేసి ప్రజా ప్రతినిధులు, ఇద్దరేసి అధికారుల ప్రాతినిథ్యం ఉంది. తాజాగా ఎస్ఐఆర్ సర్వే కోసం ప్రభుత్వ సిబ్బంది ఆ గ్రామాలకు వెళ్తే వివరాలు చెప్పటానికి ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. 'తమ సమస్యను తీర్చడం లేదు, తమ గోడు వినడం లేదు. కేవలం ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు రావడం, ఆ తర్వాత మర్చిపోవడం మినహా మాకు ఒరిగిందేమీ లేద'నే ఆవేదన వ్యక్తం చేయడంతో సర్వే కోసం వెళ్లిన సిబ్బంది వెనుదిరగాల్సి వచ్చింది. రాష్ట్రమంతటా ఎస్ఆర్ఆర్ సర్వేపై అధికార యంత్రాంగం పకడ్భందీ ఏర్పాట్లు చేసినప్పటికీ, సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఏం చేయలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ఒక్కరికి ఒకే ఓటు ఉండాలనే నిబంధన ఇక ఏమవుతుందనేది ప్రాధాన్యతాంశంగా మారుతోంది.
ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు ఎక్కడ? - సర్ ప్రక్రియలో బీఎల్వోలకు ఇంకా అందని పత్రాలు
తెలంగాణలో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ ప్రారంభం - బీఎల్వోలు ఇంటికి రాకుంటే కాల్ చేయాలని ఈసీ సూచన