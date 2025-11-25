ETV Bharat / state

ములకలచెరువు నకిలీ మద్యం దందా వెనక జోగి బ్రదర్స్​ - కేసు నమోదుకు రంగం సిద్ధం!

సీఎం సొంత జిల్లాలో కల్తీ మద్యం కుట్ర, రూ. 3 కోట్ల ఆఫర్ - బయటపడ్డ యూపీఐ లావాదేవీలు - ములకలచెరువులోనూ మాజీ మంత్రిపై కేసు నమోదుకు రంగం సిద్ధం

RAYALASEEMA LIQUOR CASE
JOGI BROTHERS (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 4:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Case Against Jogi Brothers : ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం నకిలీ మద్యం కేసులో ఇప్పటికే అరెస్టైన మాజీ మంత్రి జోగి రమేశ్, ఆయన సోదరుడు జోగి రాము కష్టాలు ఇప్పట్లో తీరేలా లేవు. వీరి మెడకు మరో ఉచ్చు బిగుస్తోంది. కేవలం విజయవాడలోనే కాదు, రాయలసీమలోనూ వీరిపై కేసు నమోదు కాబోతోంది. అన్నమయ్య జిల్లా ములకలచెరువులో వెలుగుచూసిన నకిలీ మద్యం దందా వెనుక జోగి సోదరుల హస్తం ఉన్నట్లు బలమైన ఆధారాలు లభించాయి. దీంతో అక్కడ కూడా వీరిని నిందితులుగా చేర్చేందుకు రంగం సిద్ధమైంది.

సీఎం జిల్లా టార్గెట్‌గా కుట్ర: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సొంత జిల్లా అయిన ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలో నకిలీ మద్యం తయారీ యూనిట్ ఏర్పాటు చేయాలని జోగి రమేశ్ ఆదేశించినట్లు తెలుస్తోంది. 'అక్కడ కల్తీ మద్యం తయారు చేస్తే ప్రభుత్వానికి, సీఎంకు చెడ్డపేరు వస్తుంది' అని జోగి రమేశ్ ప్లాన్ వేసినట్లు ప్రధాన నిందితుడు జనార్దనరావు విచారణలో వెల్లడించాడు. ఈ పని చేసినందుకు ఆఫ్రికాలో సొంత డిస్టిలరీ (మద్యం తయారీ కేంద్రం) పెట్టుకోవడానికి రూ. 3 కోట్లు ఆర్థిక సాయం చేస్తానని జోగి రమేశ్​ హామీ ఇచ్చినట్లు సమాచారం. ఆయన ప్రలోభాలకు లొంగే తాము ములకలచెరువులో నకిలీ మద్యం తయారీని ప్రారంభించామని నిందితులు ఒప్పుకున్నారు.

ములకలచెరువు నకిలీ మద్యం దందా వెనక జోగి బ్రదర్స్ (ETV Bharat)

సెప్టెంబరు 23న ఏం జరిగింది?: ఈ కుట్రకు సంబంధించి సిట్ కీలక సాంకేతిక ఆధారాలను సేకరించింది. ప్రధాన నిందితుడు జనార్దనరావు ఆఫ్రికా పారిపోవడానికి ముందు, అంటే సెప్టెంబరు 23న ఇబ్రహీంపట్నంలోని జోగి రమేశ్ ఇంటికి వెళ్లాడు. అక్కడ మాజీ మంత్రితో భేటీ అయ్యాడు. జోగి రమేశ్ ఇంటి సమీపంలోని సీసీ కెమెరాల్లో జనార్దనరావు దృశ్యాలు రికార్డయ్యాయి. ఆ సమయంలో అందరూ ఒకే సెల్ టవర్ లొకేషన్ పరిధిలో ఉన్నట్లు కూడా ఆధారాలు లభించాయి.

నగదు కట్టలు, యూపీఐ బదిలీలు: నకిలీ మద్యం, ఎన్.డి.పి.ఎల్ వ్యాపారానికి సహకరించినందుకు జోగి సోదరులకు భారీగా ముడుపులు అందేవని తెలుస్తోంది. ప్రతి రెండు, మూడు నెలలకోసారి 3 నుంచి 5 లక్షల రుపాయల వరకు నగదు రూపంలో జోగి రాముకు ఇచ్చేవారని సమాచారం. అద్దేపల్లి సోదరుల (నిందితులు) బ్యాంకు స్టేట్‌మెంట్లను పోలీసులు జల్లెడ పట్టారు. అందులో భారీగా నగదు విత్‌డ్రాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఆ నగదు ఎందుకు తీశారని ప్రశ్నించగా, జోగి రాముకు ఇవ్వడానికే అని వారు అంగీకరించారు. కేవలం నగదు మాత్రమే కాదు, జనార్దనరావు యూపీఐ ఐడీ నుంచి జోగి రాము ఖాతాకు ఆన్‌లైన్ ద్వారా కూడా డబ్బులు బదిలీ అయినట్లు సిట్ గుర్తించింది.

పాత మిత్రులే, కొత్త నేరస్తులు: జోగి సోదరులకు, అద్దేపల్లి సోదరులకు మధ్య బంధం ఇప్పటిది కాదు. 2019కి ముందు నుంచే వీరు మద్యం సిండికేట్‌లో ఉన్నారు. ఉమ్మడిగా వ్యాపారాలు చేశారు. జోగి రాము కాల్ డేటాను పరిశీలించగా, జనార్దనరావుతో అనేకసార్లు మాట్లాడినట్లు తేలింది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో అక్రమ వ్యాపారాలకు సహకరించినందుకు ప్రతిఫలంగా ఈ ముడుపులు అందాయని దర్యాప్తులో తేలింది.

పీటీ వారెంట్, కోర్టులో హాజరు: ములకలచెరువులో నమోదైన నకిలీ మద్యం కేసులో ఇప్పటివరకు జోగి సోదరుల పేర్లు లేవు. కానీ తాజా ఆధారాలతో వారిని కూడా నిందితులుగా చేర్చనున్నారు. ఇప్పటికే రిమాండ్‌లో ఉన్న జోగి రమేశ్, జోగి రాముపై పీటీ వారెంట్ వేసి, త్వరలోనే ములకలచెరువు కోర్టులో హాజరుపరిచే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

నకిలీ మద్యం కేసులో మరో కీలక కోణం - జోగి సోదరులకు అద్దేపల్లి బ్రదర్స్‌ ముడుపులు

మద్యం కేసు నిందితుల రిమాండ్‌ పొడిగింపు - జోగి-అద్దేపల్లిల ఆర్థిక బంధంపై సిట్​ దృష్టి

TAGGED:

JOGI BROTHERS
LIQUOR CASE ON JOGI
RAYALASEEMA LIQUOR CASE
LIQUOR CASE ON JOGI BROTHERS
FAKE LIQUOR CASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'లక్క'సాగుతో లక్షల్లో ఆదాయం- దేశంలోనే నెం.1 స్థానంలో 'నక్సల్స్ ఏరియా'!

పెళ్లి మెసేజ్ స్మృతి డిలీట్ చేయడంతో రూమర్లు- క్లారిటీ ఇచ్చిన ఆడపడుచు

ఆ టెక్నిక్​ను మా తర్వాతే హాలీవుడ్​లో ఉపయోగించారు- కొదమసింహం సీక్రెట్ చెప్పిన మెగాస్టార్

పెళ్లి చేసుకుంటే క్రెడిట్ స్కోర్‌పై ఎఫెక్ట్ పడుతుందా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.