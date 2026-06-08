వందేళ్ల ఆయుర్వేద వైద్య కళాశాలకు సమస్యలు - ఇబ్బందులు పడుతున్న విద్యార్థులు
సొంత భవనాలు లేక ఇబ్బందులు - విద్యార్థుల సంఖ్యకు తగినట్లుగా సిబ్బంది లేక సతమతం - వైద్యకళాశాల అభివృద్ధికి రూ.3 కోట్లు కేటాయింపు - రెండు కొత్త భవనాల నిర్మాణానికి ఇటీవల శంకుస్థాపన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 2:39 PM IST
No Facilities In Ayurvedic College : రాష్ట్రంలో ఏకైక ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద వైద్య కళాశాల అది. వందేళ్ల చరిత్ర ఉన్న ఆ కళాశాలను సమస్యలు వేధిస్తున్నాయి. సరిపడా బోధకులు, సొంత భవనాలు లేక విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పురాతన ఆయుర్వేద కళాశాలలో పెరుగుతున్న విద్యార్థుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా సిబ్బంది, అధ్యాపకులను నియమించి కనీస సదుపాయాలు కల్పించాల్సిన ఆవశ్యకత ఏర్పడింది.
కొంత స్థలం కేటాయించిన ఇరిగేషన్ శాఖ : విజయవాడలోని డాక్టర్ నోరి ఆయుర్వేద కళాశాలను ఏర్పాటు చేసి 104 ఏళ్లవుతోంది. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మొదటి ఆయుర్వేద కళాశాలగా ఇది పేరొందింది. అప్పట్లో విజయవాడ నడిబొడ్డున తాత్కాలిక భవనం ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఇరిగేషన్ శాఖకు చెందిన కొంత స్ధలం కేటాయించారు. ఇదే స్థలాన్ని 89 సంవత్సరాల పాటు ఇరిగేషన్ శాఖ వద్ద వైద్యారోగ్యశాఖ లీజుకు తీసుకుంది. నాలుగేళ్ల కిందట భవనాలు ఖాళీ చేయాలని ఇరిగేషన్ శాఖ ఆయుర్వేద కళాశాలకు నోటీసులు పంపింది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల జోక్యంతో ఇరిగేషన్ అధికారులు కాస్త వెనక్కి తగ్గారు. ఈ నేపథ్యంలో కళాశాలకు పూర్తిస్థాయిలో స్థలాన్ని కేటాయించడం ఎంత అవసరమో మరోసారి తెలిసొచ్చింది.
ఆయుర్వేదం వైపే ప్రజల అడుగులు : ఆయుర్వేద కళాశాలలో టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్ పోస్టులు పెద్దసంఖ్యలో ఖాళీలు ఉండటంతో బోధన అంతంతమాత్రంగా ఉంది. సరిపడా సిబ్బంది లేకపోవడంతో ఉన్న అధ్యాపకులు తీవ్ర ఒత్తిడితో సతమతమవుతున్నారు. గతంలో ఆయుర్వేద వైద్యానికి ఆదరణ లేక చదువుకోవడానికి విద్యార్థులు వెనకడుగు వేసేవారు. ప్రస్తుతం అల్లోపతి కంటే ఆయుర్వేదం వైపే మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఏటా ఆయుర్వేదంలో చేరుతున్నవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. 2018లో అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం కళాశాలకు 5 ఎకరాల స్థలాన్ని కేటాయిస్తూ జీవో ఇచ్చింది. తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కనీసం ఆ జీవో ప్రస్తావన తీసుకురాకపోవడంతో అది మరుగున పడింది. గత ప్రభుత్వం కనీసం కాలేజీ, ఆసుపత్రి నిర్వహణను పట్టించుకోలేదని సిబ్బంది ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
వైద్యశాలలో సిబ్బందుల కొరత : 2024లో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఆయుర్వేద కళాశాల అంశం మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది. ప్రస్తుతానికి స్థలం కేటాయించకపోయినప్పటికీ ఇప్పుడున్న కాలేజీ స్థలంలో రెండు కొత్త భవనాల నిర్మాణానికి MLA బొండా ఉమ శంకుస్థాపన చేశారు. వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ కళాశాల అభివృద్ధికి రూ.3 కోట్లు కేటాయించడంతో పాటు యూజీకి ప్రత్యేక భవనం నిర్మిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ కళాశాలకు అనుబంధంగా ఉన్న ఆయుర్వేద ఆసుపత్రిలో ఓపీ రోజుకు 450 వరకు పెరిగింది. మందులు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
సదుపాయాలు పెంచితే మరింత మంది ఆసుపత్రికి వచ్చే అవకాశముంది. సిబ్బంది నియామకాన్ని కూడా పూర్తి చేసేందుకు ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిందని కళాశాల అధికారులు తెలిపారు. ఘనచరిత్ర ఉన్న ప్రభుత్వ వైద్యకళాశాల, ఆసుపత్రిపై ప్రభుత్వం మరింత దృష్టి సారిస్తే మరిన్ని సీట్లు పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని సిబ్బంది చెబుతున్నారు.
"బోధన సిబ్బంది కొరత ఉన్నప్పటికీ, ప్రభుత్వం గత ఏడాది అవసరమైన పోస్టులను మంజూరు చేసింది, నియామక ప్రక్రియ మెడికల్ బోర్డు ద్వారా జరుగుతోంది. అలాగే బోధనేతర సిబ్బంది విషయానికి వస్తే, 39 మంది అవసరమైన సిబ్బందికి గాను 30 ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఈ పోస్టులను పదవీ విరమణ పొందిన ఉద్యోగుల ద్వారా భర్తీ చేస్తారు. గతంలో ఒక విభాగంలో కేవలం నాలుగు సీట్లు మాత్రమే ఉండేవి. కానీ 2016లో అదనంగా మూడు విభాగాలు 20 పీజీ సీట్లు మంజూరయ్యాయి. దీని ఫలితంగా, పీజీ బ్లాక్ నిర్మాణానికి మేము రూ.3 కోట్లు కేటాయించాం. మూడు రోజుల క్రితం దీనికి శంకుస్థాపన జరిగింది. విద్యార్థులకు వసతి విషయంలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూసేందుకు మేము అన్ని విధాలా కృషి చేస్తున్నాం. 2015–2016 విద్యా సంవత్సరం నుంచి కళాశాల సీట్ల సంఖ్యను 30 నుంచి 75కి పెంచాం. అప్పటి ప్రభుత్వం దీనికి గణనీయమైన మద్దతును అందించడంతో పాటు, ఈ అవసరం కోసం భూమిని కేటాయించాలని ప్రతిపాదించింది." -బుల్లయ్య, ప్రిన్సిపాల్
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