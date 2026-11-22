తెలంగాణలో టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ షెడ్యూల్ రెడీ - మార్చి 18 నుంచి పరీక్షలు?
SSC Public Exams Date in Telangana : తెలంగాణ పదో తరగతి పరీక్షలను మార్చి 18వ తేదీ నుంచి నిర్వహించేందుకు పాఠశాల విద్యాశాఖ షెడ్యూల్ రూపొందించింది. సీఎం ఆమోదించాక అధికారికంగా విడుదల చేయనున్నారు.
Published : November 22, 2026 at 7:25 AM IST
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పదో తరగతి పరీక్షలను వచ్చే ఏడాది మార్చి 18వ తేదీ నుంచి నిర్వహించేందుకు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ షెడ్యూల్ను రూపొందించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అనుమతి కోసం దానిని పంపించింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆమోదంతో త్వరలో అధికారికంగా షెడ్యూల్ను విడుదల చేయనున్నట్లు సమాచారం. టెన్త్ పబ్లిక్ పరీక్షలు ఏప్రిల్ 10వ తేదీతో ముగియనున్నాయి.
ప్రధాన పరీక్షల ప్రారంభం నుంచి ముగింపు వరకు 24 రోజుల సమయం ఉంది. పదో తరగతిలో ఆరు సబ్జెక్టులకు ఏడు పేపర్లు (సైన్స్లో బయాలజీ, ఫిజిక్స్కు వేర్వేరు పరీక్షలు) ఉండటంతో విద్యార్థులు ఏడు రోజులు పరీక్షలు రాయాల్సి ఉంటుంది. విద్యార్థులపై ఒత్తిడిని తగ్గించేందుకు సీబీఎస్ఈ తరహాలో పరీక్షల మధ్య వ్యవధిని గతేడాది పెంచారు. ఆ విధానాన్నే ఈసారీ కొనసాగిస్తున్నారు. పదో తరగతి పరీక్షలకు సుమారు 5.25 లక్షల నుంచి 5.50 లక్షల మంది విద్యార్థులు హాజరు కానున్నారు. ఎలాంటి ఆలస్య రుసుం లేకుండా పరీక్షల ఫీజు చెల్లించేందుకు ఈ నెల 26వ తేదీ వరకు గడువు ఉంది.
మెమోలో తప్పుల సవరణకు ఆన్లైన్ విధానం
టెన్త్ ఒరిజినల్ మార్కుల మెమోలో విద్యార్థుల పేరు, పుట్టిన తేదీ తదితర వివరాలను సవరించుకునేందుకు ఇక నుంచి దరఖాస్తులను మీ సేవా పోర్టల్ ద్వారానే సమర్పించాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ సంచాలకుడు నవీన్ నికోలస్ ఆయా జిల్లాల విద్యాశాఖాధికారులు (డీఈవో)లకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఇక నుంచి ఆఫ్లైన్ లేదా మాన్యువల్ దరఖాస్తులను స్వీకరించరాదని వారు స్పష్టం చేశారు. దీనిపై డిప్యూటీ ఈవోలు, ఎంఈవోలు (మండల విద్యాశాఖ అధికారులు), హెచ్ఎంలకు వివరించాలని ఆదేశించారు. పరీక్ష పాసైన మూడేళ్లలోపు అయితే గతంలో పాఠశాల హెడ్మాస్టర్ ఆమోదంతో ఎస్ఎస్సీ బోర్డుకు వస్తే సవరించేవారు.
అంతకు మించితే స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్టర్ కార్యాలయానికి వచ్చి అక్కడి అధికారుల అనుమతితో మళ్లీ బోర్డు ద్వారా సవరణ చేయించుకునే వారు. ఇకపై కొత్త విధానంలో మీ సేవా కేంద్రంలో ఫీజు చెల్లించి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. మీ సేవా నుంచి హెడ్ మాస్టర్కు సమాచారం వెళ్తుంది. వారు ఆమోదం తెలిపిన తర్వాత చివరకు మళ్లీ దరఖాస్తుదారులు సర్టిఫికెట్లలో సవరణకు ఎస్ఎస్సీ బోర్డుకు రావాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధానం వల్ల గతంలో కంటే మరింత ఆలస్యం అవుతుందని చెబుతున్నారు.
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